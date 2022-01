Así es 'Help', la película británica sobre el coste humano de la pandemia que estrena Movistar+

'Help', la película que se adentra en una residencia en plena pandemia y aterriza hoy en el catálogo de Movistar+

La pandemia de COVID-19 aterrizó en nuestras vidas de una forma repentina e inesperada, arrasando con todo a su paso y poniendo en jaque a la sociedad y a su sistema sanitario. Esto es lo que pretende reflejar Help, una película que nos sitúa justo al inicio de la primera ola en una residencia de Liverpool, y que desde hoy está disponible en el catálogo de Movistar+.

Escrita por Jack Thorne (La materia oscura, El jardín secreto) y dirigida por Marc Munden (El jardín secreto), el largometraje está protagonizado por Sarah (Jodie Comer), una joven trabajadora social que se verá atrapada junto a Tony (Stephen Graham), un paciente del asilo de mediana edad que padece de Alzheimer y con el que ha forjado una amistad, por culpa de la pandemia y un sistema sanitario que olvidó a las personas más vulnerables.

Os contamos todos los detalles de la película, capaz de sumergirnos de nuevo al principio de la crisis humana y contarnos lo que sucedió desde una de sus perspectivas más vulnerables, las residencias.

La primera ola del coronavirus llega a una residencia en Liverpool

En Help, Jodie Comer interpreta a Sarah, una joven cualificada de 20 años que comienza a trabajar como cuidadora en una residencia de ancianos de Liverpool. Muy entusiasmada y con ganas de ayudar a los demás, Sarah se adentra de una en el mundo laboral, dándose cuenta de lo bien que se le da su trabajo. Allí conoce a Tony (Stephen Graham), un paciente con Alzheimer que tiende a deambular y perderse fácilmente si no se le vigila.

Ambos inician una amistad y comienzan a intercambiar anécdotas sobre su vida fuera de allí, sorteando los espacios en blanco de la memoria de Tony y sus cambios de humor, y riéndose y emocionándose mientras protagonizan las escenas más conmovedoras del film. Sin embargo, el COVID-19 aparece en sus vidas sin previo aviso. Sarah todavía estaba en su periodo de prueba cuando aparece el virus, y se dará cuenta de lo poco preparados que están para hacerle frente, debiendo adaptarse rápidamente y llegar a improvisar con los pocos medios que tiene a su disposición.

La necesidad de poner el foco en un sistema precario

Stephen Graham y Jodie Comer en una de las secuencias de 'Help'.

El guionista de la película Jack Thorne explicó cómo surgió el proyecto, dando a entender que fue Stephen Graham el que le pidió "escribir algo para él y para Jodie que estuviera ambientado en Liverpool". A partir de ahí, los dos actores protagonistas se implicaron de lleno en la producción junto a Thorne, y esta fue creciendo a medida que trabajaban juntos, llevándoles a hacer una película "de la que se sienten inmensamente orgullosos".

A la hora de buscar inspiración, Jack Thorne explicó que echaron mano de las "historias y testimonios de primera mano que escuchaban", dando pie a que el guion final expresara "la ira que sentían hacia el hecho de que el sistema sanitario y de primera necesidad no hubiera sido tenido en cuenta como algo prioritario", concretando que "hubo demasiadas personas discapacitadas que murieron en la pandemia porque no se priorizaron sus necesidades", dijo el guionista.

Además de eso, también añadió que "fue escrito como una canción de amor hacia ese sistema sanitario y hacia la gente que se dedica a los servicios sociales y de cuidado", recordando que "su madre fue cuidadora" y que "tuvo que presenciar de primera mano el gran esfuerzo que hacía para cuidar a sus pacientes, en un trabajo mal pagado y que es vital hoy en día". De hecho, Thorne recordó cómo estos trabajadores siguieron "yendo a trabajar a pesar del riesgo que suponía para ellos" y que deberían considerarse como héroes.

El motivo por el que se inició el rodaje

Otra de las imágenes que muestra la precariedad y pocos medios que tenían para protegerse al inicio de la pandemia.

Tratando de reivindicar la incompetencia que demostraron los políticos ante esta situación de emergencia, Thorne contó cómo fue el proceso de rodaje y agradeció "haberlo compartido con Stephen, Jodie, el increíble Marc Munden, Beth Willis y todos los demás miembros del equipo técnico". El guionista contó cómo fue para él "escuchar las historias de los que están en primera línea", teniendo enfrente a "gente que rompía a llorar frente a la cámara" y protagonizando una experiencia mortificante y conmovedora. Para él, era importante "contar la historia correctamente, haciéndolo con ira y precisión", teniendo en cuenta "la presión que tienen sobre sus hombros" esperando "hacerle justicia".

Stephen Graham también destacó la labor de Jack Thorne, diciendo que "es uno de los escritores más grandes y veraces de nuestra generación" y que "en Help ha creado una pieza profundamente importante de realismo social". También explicó que "siempre había querido trabajar con Jodie y que ha sido apasionante arrojar luz sobre una de las mayores tragedias de nuestro tiempo y las personas que están en el centro de ella".

Por su parte, Jodie Comer añadió que "es un verdadero honor explorar una historia tan relevante y emotiva a través de los ojos de personajes reales, especialmente desde su ciudad natal, Liverpool", agradeciendo el talento de Graham y el resto del equipo. Para ella "debían hacer justicia a muchas de las historias que no se han contado y a los héroes que se han visto afectados por esta crisis, manejándolo con todo el cuidado posible".

El equipo técnico y reparto

Help es una película dirigida por Marc Munden y escrita por Jack Thorne que ha recibido el premio Rose d'Or a la mejor película de drama. Está protagonizada por Jodie Comer (Killing Eve, El último duelo) y Stephen Graham (Hierve, Condena), junto a Angela Griffin, Charles De'Ath, Alicia Eyo, Tina Louise Owens, Mike Noble, Richie Lawrie, Jackie Knowles, John Mcgrellis y John Alan Roberts, entre otros.

Thorne, Munden, Graham y Comer actúan como productores ejecutivos junto a Beth Willis (Doctor Who), George Faber (Collateral) and Christopher Moll (Lady Macbeth). Se trata de una producción de la compañía Forge, en asociación con One Shoe Flims y Liverpool Film Office para Channel 4 Television.

'Help' ya está disponible en Movistar+.

