'Woo, abogada extraordinaria', la nueva serie coreana que está arrasando en Netflix

Uno de los títulos más exitosos de las últimas semanas en Netflix es Woo, abogada extraordinaria, una producción coreana que desde que se estrenó a finales de junio aparece entre las series más vistas de habla no inglesa en la plataforma con 77,4 millones de horas vistas en total.

Este K-Drama fue lo más visto de la plataforma durante la ventana del 15 al 21 de agosto e incluso llegó a acumular más horas vistas que The Sandman, que fue líder durante las dos semanas anteriores.

Dirigida por Yoo In-shik a partir de un guion escrito por Ji-Won Moon, este K-Drama sigue los pasos de Woo Young-woo (Park Eun-bin), una brillante abogada con autismo que debe lidiar con los retos que le plantean la vida cotidiana y los tribunales cuando se incorpora a un importante bufete.

Representando la realidad que viven las personas con autismo

Woo, abogada extraordinaria ha sido toda una sorpresa en Netflix y desde su estreno el pasado mes de junio hasta el día de hoy, ya lleva siete semanas consecutivas siendo uno de los títulos más vistos de habla no inglesa.

A lo largo de sus episodios conocimos a Young-Woo, una joven con síndrome de Savant y de Asperger. Esto la hace ser una persona excepcional y diferente al resto, con una capacidad memorística impresionante y con un planteamiento muy particular sobre cómo resolver los problemas.

La actriz que interpreta a la protagonista tardó casi un año en aceptar el papel por miedo a no hacerle justicia, pero una vez dentro de la serie se volcó de lleno en el personaje. "Me concentré en su sinceridad. Como no quería limitar al personaje, me mostré abierta a todas las opciones para expresar sus sentimientos sin cortapisas. Es alguien valiente y llena de vida, y aprendí mucho del personaje", reveló Park.

Alcanzando un mayor realismo mediante la improvisación

Cuando llega a Hanbada para comenzar a trabajar en el prestigioso bufete, Young-Woo conoce al simpático Lee Jun-Ho (Kang Tae-Oh), un empleado que trabaja en la firma y que pronto se convertirá en el principal interés amoroso.

El actor que le interpreta explicó que "su personaje es más bien reactivo" y que "transmite mucho con la mirada y los gestos", reconociendo que "quería proyectar sus emociones en su justa medida, sin pasarse ni quedarse corto". Poco a poco, logró hacer suyo el personaje, incluso llegando a improvisar algunos diálogos, a pesar de que fue todo un desafío familiarizarse con la jerga legal de la serie.

Una serie de éxito muy seguida y comentada por la audiencia

Durante el arranque de la serie las opiniones de la crítica fueron positivas y su impulso llegó a través de las redes sociales, donde la audiencia destacó en especial la interpretación de Park Eun-bin y cómo se ponen sobre la mesa temas como los prejuicios que rodean a las personas con autismo, la desigualdad de género, el funcionamiento del sistema educativo en Corea del Sur o la salud mental, entre otros.

A día de hoy, Woo, abogada extraordinaria acumula 404,03 millones de horas vistas en total y lleva siete semanas en el Top 10 de series más vistas de habla no inglesa en Netflix -seis de ellas en el primer puesto-.

La segunda temporada ha sido confirmada

Los fans de Woo, abogada extraordinaria están de suerte porque la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada, que se estrenará previsiblemente en 2024 -aunque todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento-.

Park Eun-Bin y Kang Tae-Oh volverán a interpretar sus papeles como Woo Young-Woo y Lee Jun-Ho, y aunque se desconocen los detalles del resto del elenco, esperamos volver a ver a todos los protagonistas en los nuevos episodios.

'Woo, abogada extraordinaria' está disponible en Netflix.

