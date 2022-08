3 series de estreno recomendadas para ver este fin de semana en Netflix, HBO Max y Apple TV+

Con el viernes llega el anhelado momento de empezar a planear nuestro tiempo libre. Además de las novedades que nos trae la cartelera de cine, tenemos la opción de disfrutar tranquilamente en casa de la oferta de las plataformas de streaming, por eso, en esta recomendación semanal os traemos tres series de estreno para ver el fin de semana del 26 al 28 de agosto en Netflix, HBO Max y Apple TV+.

Si buscáis algo para los más pequeños o para ver en familia, Netflix ha estrenado una tierna historia basada en la obra infantil La odisea de Ollie del escritor e ilustrador William Joyce. Para los fans de las distopías posapocalípticas, es el momento de descubrir See, que acaba de lanzar su tercera y última temporada en Apple TV+. Y por supuesto, no puede faltar La casa del dragón; si teníais dudas, es hora de uniros al fenómeno ahora que comienza, porque su estreno no ha decepcionado.

'See' - temporada 3 (Apple TV+)

Jason Momoa en la temporada 3 de 'See'.

De qué va

En la tercera temporada nos encontramos un año después de que Baba Voss derrotara a su hermano y némesis, Edo. Ahora vive en el bosque alejado de su familia, pero cuando un científico trivantiano desarrolla una nueva y devastadora forma de armamento para videntes que amenaza el futuro de la humanidad, Baba regresa para proteger a su tribu.

Por qué hay que verla

Esta serie posapocalíptica plantea un futuro en el que la especie humana ha perdido el sentido de la vista. Desde entonces, la sociedad tuvo que encontrar nuevas formas de interactuar, construir y cazar para sobrevivir. El poder de la vista se ha convertido en un mito que se ve desafiado cuando un par de gemelos nacen con la capacidad de ver.

Además de Jason Momoa en el papel protagonista, esta distopía también tiene como reclamo a su guionista, Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y su director, Francis Lawrence, responsable de la saga de Juegos del hambre. Con ocho episodios, esta entrega será la última de la serie.

'Ollie está perdido' (Netflix)

'Ollie está perdido', la tierna miniserie de Netflix sobre el amor, la pérdida y cómo encontrar el camino a casa Netflix

De qué va

Una aventura épica sobre un juguete perdido que se enfrenta a los numerosos peligros de la infancia mientras recorre el campo en busca del amigo que lo perdió. Un relato conmovedor dedicado al niño que todos llevamos dentro.

Por qué hay que verla

Basada en la obra infantil La odisea de Ollie del escritor e ilustrador William Joyce, la miniserie no solo narra las aventuras de un tierno conejo de peluche, también muestra la perspectiva de un niño que con él, ha perdido a un amigo y parte de sus recuerdos.

En sus cuatro episodios, muestra que el amor puede soportar el paso del tiempo y que por muchos años que pasen, siempre permanece. Además, también explora temas como la pérdida de un ser querido o incluso el acoso escolar. Una tierna historia familiar con un mensaje final potente y optimista.

'La casa del dragón' (HBO Max)

La princesa Rhaenyra en el póster de 'La casa del dragón'.

De qué va

Ambientada dos siglos antes de los acontecimientos vistos en la primera serie de la franquicia, esta historia gira alrededor de la Casa Targaryen, desde antes de su caída y la posterior guerra civil, conocida como la Danza de los dragones. Basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, nos muestra el reinado de Viserys Targaryen y la lucha que surgirá para ocupar el siempre anhelado Trono de Hierro.

Por qué hay que verla

Después de muchos intentos por fin tenemos ante nosotros la nueva Juego de tronos, su heredera legítima, una serie cuyo estreno ha conseguido convencer hasta los más escépticos, que se habían prometido no regresar a Poniente después del polémico final de la serie original en 2019.

Además de un presupuesto que luce en pantalla y de un elenco excepcional, esta historia centrada en la Casa Targaryen también tiene todo lo que nos conquistó la primera vez que entramos en este universo: estrategia política, pactos matrimoniales, traiciones, batallas espectaculares, una boda roja, secretos, profecías, el trono de hierro y, por supuesto, dragones, muchos dragones. La casa del dragón no decepciona.

