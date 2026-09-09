Golpe policial a la "campaña navideña de marihuana": desmantelan invernaderos en 11 pisos con puertas acorazadas

Un agente de la UPR, este miércoles, custodiando la entrada a uno de los bloques que han sido registrados en el Barrio de La Paz en Murcia. CNP

Palo a la campaña navideña de marihuana. La Policía Nacional está desarrollando un importante operativo en el Barrio de la Paz en Murcia, con más de 60 agentes desplegados este miércoles, con el objetivo de evitar que las producciones clandestinas de maría que se han iniciado al final del verano lleguen al mercado negro durante la próxima Navidad.

"Los invernaderos de interior en pisos, suelen tener capacidad para desarrollar de 3 a 4 producciones al año", según ha explicado el subinspector Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia.

"Normalmente, los productores ilegales plantan marihuana en septiembre, para venderla en Navidad, y la prioridad de este operativo era evitar que se abastezca el mercado navideño". "El objetivo era desmantelar todos los invernaderos".

Para ello era crucial ejecutar los registros y se ha movilizado al Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas (GOIT) de Madrid porque los investigadores manejaban información que apuntaba a que contaban con puertas acorazadas los pisos sospechosos de albergar invernaderos tipo indoor.

De hecho, en alguno de los 11 inmuebles que están siendo registrados en el Barrio de la Paz se han detectado "pilares de hierro" en las puertas de entrada, para evitar que un ariete pueda echarlas abajo.

"El GOIT es capaz de abrir una puerta de hierro forrada con 800 kilos de hormigón, como ya ocurrió en una vivienda en Molina de Segura vinculada al narcotráfico", tal y como ha ejemplificado el subinspector Diego Seral.

🚔 Así es por dentro un narcopiso de la calle Santa Rita de Murcia



🌿 La Policía Nacional ha desplegado a más de 60 agentes en un operativo contra el tráfico de drogas y el cultivo de marihuana



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En el operativo también participan agentes de la Policía Judicial, la Policía Científica, de la Unidad de Prevención y Reacción, así como Guías Caninos.

De momento, se han producido 15 detenciones en el seno de un clan familiar dedicado supuestamente a la producción fraudulenta y venta de marihuana.

Fraude eléctrico

"Las detenciones se han producido por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico".

Los arrestos han tenido lugar durante los registros de once viviendas de bloques del Barrio de la Paz, marcado por la marginalidad y el menudeo. El Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas ha jugado un papel destacado para entrar en los inmuebles, empleando sus herramientas, más contundentes que un ariete.

Un grupo de agentes durante los registros a 11 pisos que albergan invernaderos. CNP

"Los pisos tenían medidas de seguridad como puertas acorazadas o reforzadas con pilares, para evitar redadas", tal y como ha destacado el subinspector Diego Seral a EL ESPAÑOL.

"El GOIT es una unidad con formación específica en electrónica, informática e ingeniería, con cursos para manejar maquinaria neumática y herramientas de corte, similares a las que pueden emplear los bomberos para excarcelar de un coche a la víctima de un accidente de tráfico".

La Policía Local de Murcia también está colaborando con esta operación antidroga, controlando los accesos a la barriada, para evitar la huida de algún sospechoso.

La Policía Nacional ha incautado diversas cantidades de marihuana y cocaína, pero los registros siguen para ver si localizan dinero en metálico, incluso armas.