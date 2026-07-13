La Guardia Civil detiene a un padre de familia por el atropello de Nikoline en Mijas: "Iba en una furgoneta"

La madre de Nikoline pronto pondrá nombre y rostro al conductor que -supuestamente- se llevó por delante la vida de su hija en Mijas con solo 17 años.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil "ha detenido al autor del atropello mortal" de esta menor de edad, ocurrido en la Autovía del Mediterráneo (A-7) durante la madrugada del 6 de julio.

"El arresto se ha producido este lunes", según fuentes del Instituto Armado. "El supuesto autor del atropello de esta menor noruega conducía una furgoneta".

El citado vehículo es propiedad de un padre de familia sin antecedentes y presentaba una luna rota, así como un golpe en el chasis. Tales daños se detectaron después de que los investigadores rastrearan cámaras de seguridad y analizaran sus imágenes.

La investigación arrancó en el kilómetro 1027 de la A-7, en la salida de la Urbanización Riviera del Sol de Mijas. Nikoline pidió bajarse allí al conductor del Uber en el que viajaba, junto a otros dos chicos, tras marcharse con ellos a las cuatro de la madrugada del lunes 6 de julio de la discoteca Funky Buddha de Puerto Banús.

La Agrupación de Tráfico revisó grabaciones desde el kilómetro 1027 -en dirección a Fuengirola- hasta que detectó una furgoneta que circulaba con desperfectos compatibles con un atropello.

Una imagen de la Urbanización Riviera del Sol en Mijas. Google Maps

Después de bajarse del Uber, la adolescente noruega regresó por su propio pie a la Autovía del Mediterráneo porque se sospecha que iba buscando la parada de taxis que hay al otro lado de la A-7. Nikoline intentó cruzar los carriles, en vez de meterse por el paso subterráneo para peatones, y "la atropelló una furgoneta". El golpe fue mortal.

El atestado de la Guardia Civil debe aclarar si ese fue el guion de esta trágica historia porque eso determinará la responsabilidad penal del conductor detenido, de entre 30 y 40 años, y que pasará a disposición judicial durante las próximas horas.

"Iba conduciendo por la autovía, la adolescente se le cruzó por el carril y huyó tras arrollarla". "No es descartable que no se le pueda imputar un delito de homicidio por imprudencia al conductor porque circula con su furgoneta de forma adecuada y la menor comete una negligencia al meterse caminando por la autovía", según explican las citadas fuentes.

El trasiego de peatones está prohibido por este tipo de vías. De forma que el conductor solo podría enfrentarse a delitos de abandono del lugar de un accidente o de omisión del deber de socorro, bien ambos o solo uno de ellos, en función del atestado y de lo que decida el juez.

El equipo de reconstrucción de accidentes de la Agrupación de Tráfico debe determinar a qué velocidad conducía su furgoneta el detenido, ya que este tramo de la A-7 que atraviesa Mijas tiene la velocidad limitada a entre 80 y 100 kilómetros por hora.

El exceso de velocidad se podría incorporar al proceso, pero todo dependerá de los datos que arroje la autopsia de la menor noruega, del análisis del chasis y de la presencia -o no- de restos de frenada en el firme de la A-7 donde Nikoline fue atropellada, a las 5.20 de la madrugada del lunes 6 de julio.

Un agente de la Agrupación de Trafico a pie de autovía en una imagen de archivo. G. c.

Los investigadores analizarán al detalle el chasis y la luna de la furgoneta para esclarecer la trayectoria del brutal impacto que sufrió la menor noruega. De hecho, su cuerpo voló por encima de la mediana de la autovía y acabó en el sentido contrario.

Así lo corrobora un testigo: el chófer de un camión que circulaba en dirección a Cádiz. "Un camionero explicó que la vio volar literalmente. Detuvo su camión, le prestó auxilio y señalizó el cuerpo como pudo hasta la llegada de una patrulla".

Primero, una desaparición

La muerte de Nikoline comenzó a investigarse como una desaparición porque no regresó a casa de su madre, afincada en la Costa del Sol, después de salir de fiesta para celebrar la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial.

La adolescente se fue con sus amigos a la discoteca Funky Buddha y tenía por costumbre informar de sus movimientos a su familia. A la 1.30 horas de aquel lunes 6 de julio, le envió un WhatsApp a su madre: 'Todo está bien'. Después, a las 4 de la madrugada, una amiga de la menor la perdió de vista al ir al baño de la sala.

El gran trabajo de la Guardia Civil ha permitido confirmar que fue atropellada tras marcharse de la disco en un Uber, acompañada de dos chicos. Veinte minutos después, por motivos que se investigan le pidió al chófer bajarse. De forma que el conductor se salió de la A-7 por la Urbanización Riviera del Sol y se produjo la tragedia.

Las muestras de sangre que se le han tomado a la víctima serán importantes para aclarar el motivo por el que regresó a la autovía. Prueba de ello es que se quiere conocer su tasa de alcohol porque se valora la opción de que "iba caminando desorientada" y por eso trató de cruzar la A-7, en vez de caminar por el paso subterráneo.

También se busca rastro de drogas alucinógenas que pudieran alterar su voluntad y por ese motivo se trata de localizar a los dos chicos que la acompañaban en el Uber. Un portavoz de la compañía estadounidense subraya que "se está colaborando" con la Guardia Civil para identificar a esos jóvenes.

Una imagen de archivo publicada por el Observatorio de la Movilidad de Invertia. Shutterstock

Los investigadores quieren saber si esos chicos pertenecen al círculo social de esta menor noruega, muy comprometida a nivel político con el partido conservador de su país, o si los conoció aquella madrugada en la exclusiva discoteca.

"La aplicación de Uber tiene una trazabilidad total de los viajes y de los usuarios que los solicitan, lo que permite conocer sus datos, historial de viajes e incidencias", tal y como recalca un portavoz.

En caso de que Nikoline fuera la que contrató este viaje, se complicaría la localización de esos chicos porque podrían ser un par de turistas de los miles que pasan por Marbella en verano. De modo que será importante toda la información que facilite el chófer de Uber y por ese motivo, la compañía también ha abierto una investigación interna.

La Guardia Civil ha detenido al conductor que atropelló a esta menor, cuya trágica muerte se ha convertido en noticia internacional, pero quiere aclarar todo lo sucedido durante el trayecto por la A-7 en un Uber, para que la madre de Nikoline obtenga respuesta a una pérdida irreparable.

"Con esos chicos hay que aclarar muchas cuestiones", subrayan fuentes de la Guardia Civil. ¿Por qué se subieron los tres en el mismo coche? ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Por qué pidió la menor bajarse del Uber? ¿La coaccionaron en algún momento dentro del coche? ¿Ella se sentía indispuesta o se arrepintió del sitio al que iban?"...