Los Passport Bros, la mafia que lleva a españoles a tours ilegales con mujeres de "países pobres": "Eligen peso y color por 4.000 €"

Las preguntas, en un principio, son las rutinarias que haría cualquier agencia de viajes cuando un turista está en la búsqueda de un nuevo destino.

—¿Tienes alguna preferencia de lugar? —pregunta inicialmente el supuesto agente de viajes.

Unos segundos después, todo se vuelve a inundar de preguntas. Frío o calor. Playa o ciudad.

Hasta allí todo está dentro de los límites naturales. El presupuesto, de momento, no lo preguntan. Para ello esperan hasta el final y hay un motivo: quienes los buscan están dispuestos a pagar.

Momentos después, lo que parecía la planificación de unas vacaciones, se torna en la especialidad de los Passport Bros.

—¿Morenas o rubias? ¿Caderas anchas? —preguntan.

Se refieren a las mujeres. Para ellos tiene una finalidad noble: que un hombre de España, Estados Unidos o de países desarrollados pueda encontrar un "amor".

Los clientes que les buscan son de todo tipo. Jóvenes perdidos, que piensan que el dinero lo resuelve todo; adultos, que con el pasar de los años han entendido que el amor no siempre es fruto de la casualidad o de la naturaleza y que, al igual que cualquier tipo de bien, puede ser adquirido; y, finalmente, el lazo que los une a todos: la soledad.

Y esa es una mezcla temida: la soledad y el paso del tiempo convierten el amor en una finalidad y no en un camino.

La ONG Valientes de Colombia (uno de los países afectados) explica que los Passport Bros se definen como un grupo de hombres "del primer mundo" que "encontraron la solución a sus perversiones: viajar a los países en vía de desarrollo para encontrar mujeres dóciles".

La razón para querer buscar "mujeres dóciles", explica la ONG colombiana que lucha contra la trata y la explotación sexual de menores de edad, radica en que el feminismo en los países de los que provienen esos hombres ha hecho que ellas busquen unos "estándares más altos".

Paquetes turísticos

Una vez la persona elige el tipo de mujer que quiere, como si se tratara de un catálogo, los Passport Bros le hacen recomendaciones según sus gustos.

—Las mujeres de Filipinas cocinan rico y hacen masajes —agregan.

Su principal nicho suele estar en redes sociales. Allí hay diversas publicaciones de las personas que pertenecen a esta agrupación y se ufanan de su procedencia.

Consideran que tener una nacionalidad de determinado país les puede dar privilegios a la hora de estar en una relación y que ello, además, es un factor determinante.

"A estas mujeres las venden como si fueran un paquete turístico, un artículo más y es denigrante. También eso influye en la trata de personas y en la explotación sexual de menores de edad", añade Valientes.

Por su parte, Migración Colombia señala que durante 2025 se expulsó a más de 500 extranjeros por tener sospechas de que buscaban visitar ese país con fines sexuales.

Entre ese número de expulsados, hay al menos 50 españoles, lo que representa el 10% de la problemática.

"Colombia se ha vendido ante el mundo como un país donde las mujeres son bellas y tienen un carisma como ningún otro. Pero eso también ha generado esta problemática", reflexiona Valientes.

Top 5

Esos hombres que buscan a los Passport Bros suelen estar en búsqueda de amor o de complacer sus deseos sexuales.

Si desean una relación estable, suelen buscar mujeres mayores de 25 años y que estén dispuestas a formalizarla. Pero quienes quieren simplemente sexo entran en una faceta que es todavía más oscura: pueden, incluso, elegir a niños y niñas.

Para ambas opciones, los Passport Bros tienen un top 5 de países en los cuales se pueden satisfacer esas perversiones: Filipinas, Colombia, Tailandia, México y Brasil.

Las mujeres de esos países, afirma Valientes, son más "apetecidas" porque "provienen de entornos conservadores y las regiones son un catálogo. El amor o el sexo tienen un precio".

"Colombia se ha convertido en un foco de turismo sexual por la concepción que se tiene en el exterior y por la vulnerabilidad que se vive en los diversos territorios", señala Migración.

Las ciudades más afectadas en Colombia han sido Medellín, Cartagena y Cali. Debido a su alta afluencia turística, son el principal destino de los extranjeros.

Por ejemplo, en 2025, más de 1.500 extranjeros fueron capturados en Medellín por diversos delitos. De esa cifra, había 12 españoles que presuntamente estaban vinculados con turismo sexual.

Otras modalidades

La socióloga María del Carmen Muñoz explica que este fenómeno de turismo sexual ha creado una "cultura" dentro de Colombia.

Las personas afectadas, en muchas ocasiones, no lo ven como algo negativo. "Se han acostumbrado a que esa es una forma de vida, de ganar dinero y que es su trabajo. Lo toman así", dice.

Por ello, en diversos grupos de redes sociales de españoles en Colombia, hay mujeres que publican sus preferencias.

—Busco hombre alto, blanco y que sea un apoyo como persona —dice una mujer en uno de esos grupos.

"Por esta razón, muchas veces vemos que hay españoles que vienen a Colombia a "conocer" a sus novias. Se han hecho pareja virtualmente por una serie de deseos: ellos, en la búsqueda de una mujer 'dócil' y ellas, queriendo un amor que las saque de la pobreza", sentencia Muñoz.

Todo lo anterior lleva, finalmente, a la pregunta que los Passport Bros nunca hacen: el precio. Una vez conocen los gustos de las mujeres que quieren, las preferencias del sitio para visitar, ellos asignan un itinerario y la cita queda concertada.

Y el precio no es una pregunta. Es una sentencia. Quienes buscan amor o sexo en uno de esos países deben pagar, como mínimo, 4.000 euros.

"Las mujeres son vendidas. Así terminen en una relación, eso es venderse. Y ya ni hablar de que sea solo por sexo o, peor todavía, que sea con un menor de edad. No podemos convertir la vida y las relaciones humanas en un intercambio de dinero", reflexiona la socióloga.

Pero la realidad siempre es lejana a la utopía. Entre tanto, Colombia confirma esa premisa: este año han inadmitido a casi 100 personas que creyeron que el dinero es la solución a la soledad y un aliciente para las perversiones.