Serrano (PSOE) recuerda a José Ballesta (PP), el pívot que fue alcalde de Murcia: "Mantuvimos la amistad desde el baloncesto"

El difunto alcalde, José Ballesta (PP), luciendo el dorsal número 8 del Real Murcia de baloncesto y José Antonio Serrano, exlíder del PSOE en Murcia y exalcalde, con el dorsal número 4.

La foto es en blanco y negro, pertenece al Real Murcia de baloncesto, y es la prueba de la amistad que se forjó entre José Ballesta (PP) y José Antonio Serrano (PSOE), defendiendo la elástica del mismo equipo. Tal relación se remonta a la infancia y no se rompió ni con la política ni con una moción de censura entre ellos, ya que primó la impronta de los valores deportivos que aprendieron dentro de la cancha.

"Nadie puede negar que Pepe no se haya dejado la piel por los murcianos", subraya José Antonio Serrano, líder del Grupo Municipal Socialista el 25 de marzo de 2021, cuando una moción de censura le situó al frente de la Alcaldía que hasta ese día dirigía su amigo de la infancia: el popular José Ballesta.

"A Pepe lo conocía desde que éramos pequeños por el baloncesto". "Es un día muy triste para Murcia y para los murcianos porque si Pepe se caracterizaba por algo, era por ser un murciano tremendo, una persona que se dejaba la piel por su tierra y por sus vecinos, cada día, desde que se levantaba hasta que se acostaba". "Era una bellísima persona de la cual se aprendía".

Las palabras que el socialista Serrano le dedica al difunto José Ballesta, referente del PP en la capital del Segura, deberían ser la regla y el ejemplo a seguir en la vida política actual marcada por una polarización de la que siempre huía Ballesta.

"Hace unos meses llamé a Pepe para ver cómo iba, se encontraba bastante tocado, pero tiraba hacia delante y le dije: 'Camina, porque si tú caminas, el municipio de Murcia camina'. La idea que tenía de ciudad no nos alejaba mucho a ambos, en cuanto al objetivo, independientemente de que nuestro ideario fuera distinto".

Por desgracia, el lunes 4 de mayo, José Ballesta dejó de caminar porque lo ingresaron en el Hospital Virgen de la Arrixaca debido a que el cáncer contra el que estaba luchando, presentaba metástasis y se acercaba el luctuoso final para el que fue rector de la Universidad de Murcia, diputado, consejero y portavoz del Gobierno de la Región de Murcia. Pero que sobre todo será recordado como alcalde de Murcia en tres legislaturas.

El regidor que a veces se dejaba ver por la grada del Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, como cualquier padre, para ver los partidos de baloncesto de su hijo; el regidor que enarbolaba una bandera de la Región de Murcia, junto a los vecinos de El Palmar, como un hincha más de Carlos Alcaraz; o el regidor que encendió las luces de la pasada Navidad, acompañado del actor Richard Gere y de varios niños con cáncer de la Fundación Aladina.

El alcalde de Murcia, José Ballesta (1d), junto a la alcaldesa pedánea de El Palmar, Verónica Sánchez, en junio de 2024, celebrando la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Badía

Las vidas del popular José Ballesta y el socialista José Antonio Serrano discurrieron en paralelo desde que tenían 10 años. "Pepe iba al Colegio Maristas y yo al Alfonso X El Sabio, nos enfrentábamos en la liga escolar de baloncesto", según precisa Serrano en conversación con EL ESPAÑOL.

El Colegio Marista La Merced-Fuensanta atesora más de un siglo de historia vinculado a Murcia, con un plan educativo marcado por sus valores cristianos y una estrategia que desarrolla bajo este lema: 'Transformar el mundo con audacia y creatividad'.

Tales valores dejaron su impronta en el difunto alcalde que siempre intentaba proyectar la imagen de la capital del Segura por toda España, apoyando eventos como la Supercopa Endesa de Baloncesto. De hecho, el Palacio de los Deportes ha acogido esta competición en dos ocasiones, con el UCAM Murcia como anfitrión, y ahí estaba José Ballesta dando rienda suelta a su gran afición por el basket.

- ¿Qué destacaría de Ballesta como jugador de baloncesto?

- José Antonio Serrano: Pepe jugaba de pívot porque era alto. Como jugador destacaría su personalidad, era trabajador y duro, con buena capacidad para coger rebotes y materializarlos cerca del aro.

Prueba de ello es que José Ballesta formó parte del Real Murcia de baloncesto durante su adolescencia. "Hicieron un equipo con jugadores de Capuchinos, Maristas y Alfonso X, con lo que los entrenadores entendían que era lo 'mejorcico' y que hoy en día podría ser considerado como la Selección de Baloncesto de Murcia porque estábamos federados". "Pepe y yo jugamos juntos en ese equipo".

Otro de los jugadores de ese equipo y que aparece en la foto que ilustra este reportaje era Vicente Serna, Antonio 'El Largo', o Francisco Martínez-Escribano: uno de los grandes amigos del pívot Ballesta y que posteriormente llegó a ser decano del Colegio de Abogados de Murcia.

- ¿Ganaron algún título?

- José Antonio Serrano: Hablamos de los albores del baloncesto. Empezamos con un patrocinador que era la empresa Autoferro, encargada de comprarnos las equipaciones y pagar los viajes. Cuando se fue este patrocinador, el equipo lo asumió el Real Murcia un par de temporadas.

Creo que éramos junior, tendríamos unos 17 o 18 años. La competición se dividía por sectores y ganamos. Nos clasificamos para el campeonato nacional y competimos contra jugadores que llegaron a ser profesionales de la ACB, como Chicho Sibilio o Nacho Solozábal [FC Barcelona].

El presidente de la ACB, Antonio Martín, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, en junio de 2023, presentando la Supercopa de Baloncesto.

Las vidas de Ballesta y Serrano siguieron en paralelo en la Universidad de Murcia. "Los dos estudiamos la carrera de Medicina. Pepe iba un curso por delante porque era un año mayor que yo".

- ¿Qué recuerda de aquellos años de estudios universitarios y baloncesto?

- José Antonio Serrano: Pepe llevaba el dorsal número 8 del Real Murcia y yo el número 4. Lo pasábamos muy bien jugando al baloncesto y trabajábamos mucho en los entrenamientos. Era un buen complemento para nuestros estudios y para relacionarnos haciendo deporte.

- ¿Alguna anécdota en la cancha?

- Cuando le ganaba, yo le decía que ellos venían de Maristas y nosotros teníamos peores instalaciones en Alfonso X. Era un pique normal en los campeonatos escolares donde competíamos un centro contra otro.

José Antonio Serrano se convirtió en jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer y José Ballesta llegó a ser académico de número de la Real Academia de Medicina, asumiendo la dirección de la Universidad de Murcia, como rector, durante seis años.

El Partido Popular lo fichó para la política por su currículum y por la sabiduría de su retórica, alejada de las algaradas actuales. Prueba de ello es que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solía llamar "profesor" al alcalde Ballesta.

Por ironías del destino, en unas elecciones municipales se enfrentaron José Ballesta, como cabeza de lista del PP, y José Antonio Serrano, liderando la lista del PSOE. En juego estaba la Alcaldía de la capital del Segura.

Ballesta ganó las elecciones por minoría, pactando con Ciudadanos, pero el partido naranja rompió ese acuerdo en marzo de 2021, y cerró una moción de censura con el socialista Serrano que le arrebató el bastón de mando a su excompañero en el Real Murcia de baloncesto.

José Antonio Serrano, en una imagen como alcalde de Murcia. PSOE

- ¿La moción de censura afectó a su relación?

- José Antonio Serrano: Cuando se hizo la moción de censura en la que yo pasé a ser alcalde, tuvimos dos años de relación donde solo hubo tiranteces en los momentos previos a presentar la moción en el Pleno.

No hubo ni una sola mala palabra ni un mal gesto ni descalificaciones en lo personal porque manteníamos siempre esa amistad y ese recuerdo del baloncesto. Eso nos hacía hablar con tranquilidad cuando estábamos solos y sin cortapisas de tipo político. El deporte une y lima muchas diferencias.

Un buen ejemplo de ello es que la tradición de instalar una pantalla gigante en El Palmar, cada vez que Carlos Alcaraz se jugaba un título importante en la ATP, la inició el entonces alcalde, José Antonio Serrano (PSOE), y la mantuvo después el alcalde, José Ballesta (PP). "Hubo acuerdo total para apoyar a Carlos".

- ¿Qué destacaría de Pepe al frente de la Alcaldía?

- Era una persona que trataba a todo el mundo por igual en su cargo de alcalde. Ha hecho cosas interesantes para el municipio de Murcia y deja proyectos que tendrán su continuidad, de eso no me cabe la menor duda. Pepe sentía la murcianía de arriba abajo. Era una persona que amaba a esta ciudad y hacía cosas buenas, aunque se equivocara en algunas, pero yo también me equivoqué.

No hay ninguna duda de que siempre quiso lo mejor para su ciudad. El que no quiera reconocer que se dejó la piel por los murcianos, se equivocará. Los murcianos tienen que rendirle el más sentido homenaje porque servirá de consuelo para su familia y para todos los que le conocimos.

Las raíces de la murcianía de la que siempre alardeaba José Ballesta se remontan a sus antepasados familiares, algunos de los cuales vivieron en Murcia y otros en la pedanía de Cabezo de Torres. Este domingo se apagó la chispa del pívot Ballesta, pero se inició su leyenda que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resumió en una frase: "José Ballesta, alcalde eterno".

- ¿Cómo recordará a su excompañero de baloncesto en el Real Murcia?

- José Antonio Serrano: Mis recuerdos con Pepe son entrañables, no sé si decir que era un hombre bueno o un buen hombre.