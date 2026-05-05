El "sueño" de Guillermo Guerrero, oro en la Olimpiada Matemática: defenderá a España en la final mundial

Guillermo Guerrero (Sevilla, 2008) es un chico que estudia segundo de Bachillerato en el IES Antonio Machado de la capital andaluza. Su pasión por las matemáticas, junto a su esfuerzo, constancia y superación, le ha llevado a Shanghái.

Guillermo se ha ganado ese derecho porque es uno de los ganadores de la Olimpiada Matemática Española. Por ello, formará parte del equipo olímpico que participará en la final internacional de este año, que tendrá lugar el próximo mes de julio en la citada ciudad china.

Esta olimpiada es una competición académica dirigida a estudiantes de Bachillerato con especial talento en esta disciplina. Consta de varias fases clasificatorias y tiene el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas y premiar la capacidad de razonamiento, la creatividad y el pensamiento lógico de los participantes.

Guillermo Guerrero, estudiante sevillano. Cedida

Desde sus primeros años en la ESO, su curiosidad por esta disciplina le llevó a profundizar más allá de las aulas. Empezó a participar en el proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático), un taller impulsado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

Pero curiosamente, este interés no le viene de casa: "Mis padres no se dedican a las matemáticas, pero siempre me han inculcado mucho el profundizar en lo que me interesa".

Como a cualquier otro adolescente le gustan "hobbies normales": leer, jugar a videojuegos, ver películas... Pero lo que verdaderamente disfruta es hacer problemas: "Me divierte mucho cuando estudio para participar en estas cosas".

Cuatro ediciones

Para Guillermo, estas olimpiadas no son ninguna novedad. Ya ha participado en cuatro ediciones anteriores consecutivas. En estos últimos años ha ido aumentando su palmarés, superando cada año al anterior, plata en 2025 y el oro este 2026.

"El oro es el sueño de todo olímpico, es lo más alto a lo que se puede llegar a nivel nacional".

Los seis oros españoles en la olimpiada matemática. Cedida

Aclara que en este concurso "hay muchas medallas, 18 de bronce, 8 de plata y 6 de oro". "Esos seis somos los que vamos a Shanghái, a representar a España y es un orgullo", añade.

La preparación, aunque divertida para él, es intensa. Estudia teoría de libros en su casa y practicaba con cursos online de la Real Sociedad Matemática Española y en el proyecto de la US (Universidad de Sevilla). Allí se junta con otros olímpicos de años anteriores, profesores y compañeros para aprender las técnicas y resolver problemas.

Los problemas que hacen en estas pruebas no son los típicos de instituto: "Son ejercicios que al verlos seguramente no vas a saber qué es lo que es". Dice que son problemas "más profundos, que requieren que tengas pensamiento lógico, creatividad…".

"Hay momentos en los que tienes que crear tus propias soluciones a problemas a los que no hay proceso parecido y requieren que tengas la creatividad de aplicar las técnicas de una forma distinta cada vez".

Además de los problemas, también ha disfrutado del proceso clasificatorio. "Al final he tenido que ir hasta a tres concursos, la fase local de Sevilla, la fase andaluza y, finalmente, la fase nacional en Madrid".

"En cada una de ellas he pasado el día en la facultad con mis compañeros y amigos, también la experiencia, el viaje… he disfrutado mucho".

Sin embargo, la presión de la competición siempre está presente: "Es verdad que cuando ya empiezas a subir de nivel y conoces a otros competidores superiores, te pica esa sensación de superarte y de intentar llegar a lo más alto".

La final y la PAU

La final de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) se celebrará en Shanghái, China, del 10 al 20 de julio. Pero antes de eso está la PAU que tendrá lugar la primera semana de junio.

Para esta prueba de acceso a la universidad, tiene claro que estudiará el grado de Matemáticas en la US, ya que quiere dedicarse "a la investigación en el futuro".

"Hacer problemas que no se han hecho antes me llama mucho la atención. Puede ser similar a lo que hago ahora en la Olimpiada, aunque a un nivel mucho mayor y no tiene comparación".

Aunque principalmente le gustaría la investigación, no se cierra a la enseñanza. "Yo sé que este grado va ligado a la enseñanza en la universidad y seguramente eso también me acabe gustando".

Lo que sí que tiene claro es que quiere continuar su legado y compartirlo con los futuros prodigios: "Quiero ser preparador de los nuevos olímpicos que van a participar cuando ya termine mi carrera olímpica" principalmente formar parte del proyecto de la US donde ha estado él.

Aunque sea él un caso excepcional dice que es "muy consciente" de que las matemáticas no tienen muy buena fama. "Pero lo cierto es que las matemáticas son más amplias, mucho más allá de lo que se ve en el instituto".

Por ello, Guillermo anima a los chicos a los que se les da bien esta disciplina a participar y a profundizar. "Gracias a estos concursos, a lo mejor no a todo el mundo le gusta lo competitivo, pero son experiencias en las que se aprende mucho".

Tras estos años de preparación y dedicación a la disciplina, su reciente medalla de oro le abre por fin las puertas de la competición internacional, donde representará a España enfrentándose a algunos de los mejores talentos del mundo.