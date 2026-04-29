La Policía ataja la "guerra a tiros" de Los Jordan y Los Nieves por la droga en Málaga: tenían 12 pistolas y un subfusil de asalto

La guerra por la droga entre el Clan de Los Jordan y el Clan de Los Nieves se había ido de madre en el Barrio de la Trinidad de Málaga.

Tanto es así que en las refriegas que habían protagonizado a tiros, en plena calle, hasta llegaron a emplear -supuestamente- un arma de guerra: un subfusil de asalto uzi, de fabricación israelí, con cerrojo telescópico y una cadencia de 600 disparos por minuto.

"Había una disputa territorial por hacerse con el control del mercado de la venta de droga, especialmente, cocaína y marihuana", tal y como desvelan dos fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL.

“La guerra a tiros entre clanes, ya había registrado 5 o 6 enfrentamientos armados entre miembros de ambas familias". El primero, se produjo la madrugada del 16 de enero, con varios avisos por detonaciones atribuidas a integrantes de Los Jordan y Los Nieves; con impactos de bala que afectaron a tres inmuebles del Barrio de la Trinidad.

El último tiroteo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia policial. "Hace unos días, hubo varias personas implicadas, corriendo por las calles con pistolas, como si esto fuera el oeste americano”. Los Jordan iban a por Los Nieves y viceversa. "No eran disparos intimidatorios".

De forma que en la Jefatura Superior de Policía de Málaga se temía que en caso de registrar alguna baja entre los narcos, la guerra entre clanes escalara de nivel. Por no hablar de la preocupación que había porque se produjera algún herido -o fallecido- que fuese un residente de la barriada, un currante, sin nada que ver en esta turbia historia marcada por la coca y la maría.

"Estas refriegas se podían saldar con alguna víctima entre los clanes o entre los vecinos, porque ha habido balazos perdidos que han acabado impactando contra fachadas de bloques de pisos”.

El macrooperativo

De forma que la Brigada de la Policía Judicial decidió poner en marcha un macrooperativo con 250 agentes y apoyo con helicópteros con un doble objetivo: aplacar los ánimos entre los clanes e intervenir su armamento. "Había que hacer una exhibición de fuerza de la Policía Nacional".

Y así ha ocurrido. Este martes, las calles de La Trinidad han sido tomadas por agentes de élite del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas; de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR); de la Unidad de Intervención Policial (UIP); del Grupo de Atracos...

En total, ariete en mano, se ha entrado en 21 viviendas para inspeccionarlas al milímetro. La Policía Nacional ofrecerá una rueda de prensa sobre el saldo del macrooperativo, pero EL ESPAÑOL ha podido saber por las citadas fuentes policiales que "se han intervenido 13 armas de fuego".

Entre ellas, pistolas parabellum de 9 milímetros, algún revólver y una uzi: un subfusil de asalto. También han intervenido diversas cantidades de droga y han sido arrestados 20 integrantes de ambos clanes -Los Jordan y Los Nieves-. “Entre los detenidos hay destacados miembros, con capacidad de mando en los dos clanes".

Algunos de ellos tienen una media de 4 a 5 detenciones a sus espaldas, por delitos de tráfico de drogas, lesiones o atentado a agente de la autoridad. "Se ha asestado un duro golpe a ambos clanes". Las citadas fuentes policiales avanzan a este diario que “la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones”. También se sigue buscando armamento, ya que es habitual entre clanes "alquilar las armas de fuego a otras bandas".

Este macrooperativo vuelve a poner de manifiesto la necesidad de dotar de más medios humanos y de mejor armamento, coches patrulla y aumentar la ratio de chalecos antibalas, a las comisarías de la Policía Nacional que están ubicadas en puntos calientes para el mundo del narcotráfico en Andalucía, como lo es Málaga, y donde se ha tenido que poner paz en La Trinidad con un golpe de efecto policial.