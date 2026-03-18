Zunzunegui, el historiador de México contra la leyenda negra: "El Rey no se ha disculpado; Sheinbaum vive del rencor"

El rey Felipe VI y el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, caminan juntos por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Frente a ellos, desde el interior de una vitrina, una figurilla de una mujer amamantando a un niño los mira fijamente; al lado de la reliquia, una señora con un yelmo de jaguar hace lo propio. Está situada junto a un incensario de la cultura teotihuacana y de unos bellos jicalpextles, pequeños cuencos pintados a mano con un colorido estampado de flores.

El recorrido se enmarca en la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, donde se exponen algunas piezas procedentes de diferentes museos y enclaves arqueológicos de México, y se centra, específicamente, en la figura de la mujer indígena.

Felipe VI reconoce ante el embajador de México que hubo "muchos abusos" durante la Conquista de América

Acabado el tour cultural, Felipe VI y Ordaz, acompañados del director de la AECID, Antón Leis, y de la directora del MAN, Isabel Izquierdo, posan frente a las cámaras.

El mexicano alude a "la grandeza de los pueblos originarios" y a la de España y México.

El Rey, con cálculo milimétrico, como si se saliera del guión que dicta la naturalidad del momento pero sabedor de que en paralelo debe seguir el suyo propio, se dispone entonces a soltar una reflexión que copará cientos de titulares en las próximas horas.

"Hay cosas que, cuando las estudiamos con nuestros criterios de hoy en día, con nuestros valores, no pueden hacer que nos sintamos orgullosos. Pero hay que conocerlos, y en su justo contexto". Ordaz lo mira de reojo y afirma con sutileza.

La voz del jefe de Estado es sosegada, su mirada se pierde por segundos en el suelo, ladea la cabeza, gesticula mucho con las manos, hasta las abre y las empuja hacia delante como queriendo apartar la tormenta que se le viene encima. Sonríe, le quita peso a lo que viene, pero prosigue:

"No hay que hacerlo con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Y sacar lecciones. Porque también ha habido controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Los Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, con todo el proceso legislativo, hay un afán de protección [de los indígenas]. Luego, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

El rey Felipe VI acaba de reconocer, aunque de manera sutil, que los españoles cometieron abusos durante la colonización española.

Una bomba mediática que, en menos de 48 horas, ha hecho correr ríos de tinta dentro y fuera de España.

El divulgador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, en una fotografía de archivo. Cedida

"No ha pedido perdón, ni debe"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no tarda en reaccionar a los comentarios del Borbón.

"Uno puede decir: 'No fue todo lo que hubiéramos querido'. Pero la verdad es que fue un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que venimos hablando: un reconocimiento de excesos, de exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo".

El PSOE secundó "al cien por cien" las palabras de Felipe VI; el PP las matizó de forma tibia y apeló a "no sacarlas de contexto" y Vox, claro, contraatacó con su característica soflama: "La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal".

Para el divulgador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, uno de los hispanistas más populares de su país, "las palabras del rey fueron sensatas y absolutamente correctas", y toda la polémica derivada de sus declaraciones no es otra cosa que "una tempestad" provocada por "una sociedad y una política crispadas que sólo buscan polarizar".

El rey Felipe VI y el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en el Museo Arqueológico Nacional. Casa Real

"Hay que dejar claro que el Rey nunca ha pedido disculpas. Sólo ha hecho una declaración muy lógica: que hubo abusos. Yo, que soy un gran defensor de que todo salió bien en México, también lo digo: los hubo. Como los hubo cuando Roma llegó a Hispania o los Mongoles a Europa. El ser humano es temeroso, violento y, por tanto, abusivo".

Zunzunegui invita a analizar las palabras de Felipe VI "sin malicia".

"Ha dicho algo hermoso: él recuerda que en América se quedó una cultura mestiza y que se hicieron leyes contra los abusos. La estúpida idea de que hubo un genocidio se desmonta apelando al mestizaje. Si quieres eliminar a un pueblo no te mezclas; lo odias".

Y añade: "A Su Majestad le faltó decir que los abusos cometidos fueron castigados".

El mexicano pone como ejemplo de su argumento el Códice de Osuna, donde "se habla de un pueblo indígena que demanda al gobierno virreinal", lo que demuestra que los indígenas, "ya en el siglo XVI, tenían derecho a demandar" al poder español y hasta ganar a la Corona en los tribunales cuando se producían atropellos.

Zunzunegui pone otro ejemplo:

"Recordemos a uno de los españoles más desgraciados, Nuño Beltrán de Guzmán, enviado en 1527 para arrebatarle el poder a Hernán Cortés. Cuando Felipe VI habla de abusos, este hombre es un claro ejemplo. Llegó y dijo: 'Vamos a atormentar y a violentar con tal de conseguir oro'. Abusó, violó, asesinó y fue capturado por las autoridades españolas, enviado a España, condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel".

El autor de Revolución de la libertad y Al día siguiente de la conquista, que actualmente prepara un libro sobre Hernán Cortés, insiste en que la actual polémica sobre las declaraciones del Rey y la "obsesión" de los gobernantes mexicanos por que España pida perdón se instala en un "conflicto totalmente artificial creado por el gobierno populista de México".

Un Gobierno que vive "del conflicto, del rencor y del odio".

PREGUNTA.- Sheinbaum dice que las palabras del Rey son el "primer paso", un "acercamiento", pero que esto "no es todo lo que esperan", que hace falta un perdón formal. ¿Qué responde usted directamente a ese reclamo?

R.- Sheinbaum da todas las mañanas una conferencia de prensa con mis impuestos para decir a los mexicanos qué pensar y cómo odiar a España. Yo supongo que lo que habrá pretendido Felipe VI es hacer un gesto de acercamiento, pero él no puede pedir perdón porque, primero, es el Rey. Segundo, porque no hay nada por lo que pedir perdón. Y, tercero, porque este conflicto comenzó hace siete años, cuando AMLO, airado y violento, escribió al Rey de España exigiéndole que se disculpara. Desde ese momento ya no se puede disculpar, porque implicaría estar cediendo a la exigencia de un berrinche.

Zunzunegui, en una imagen de archivo. Cedida

P.- Además, aunque tibios, ya hubo otros 'perdones'.

R.- El Ministro de Cultura hizo un amago de pedir disculpas y Sheinbaum dijo lo mismo: es un buen gesto, pero no es suficiente. Da igual quién pida perdón, porque a Sheinbaum no le importa. En el fondo no interesa la disculpa, porque todo lo que a los mexicanos y a los turistas les gusta de México (la comida, la bebida, los mariachis, las danzas, los trajes típicos, las catedrales) se construyó a partir de 1521. Todo lo bonito del México mestizo es gracias a que los españoles y sus aliados indígenas derrotaron la sanguinaria opresión de los mexicas. Al Gobierno sólo le interesa mantener ese discurso, su narrativa de agravio y de ofensa para poder fragmentar. Lo peor que les podría pasar es que hubiera una verdadera disculpa. Algo parecido le pasa al Gobierno español: vive del conflicto y de las narrativas de la discordia, de la fragmentación y del odio. Además, ya que estamos en ese mundo donde todos se ofenden, yo digo que si España pidiera perdón por esa mal llamada conquista, por construir acueductos, colegios, universidades, yo me ofendería, porque implicaría disculparse por la propia existencia de México.

P.- ¿Ha cambiado algo la posición de Sheinbaum frente a la de López Obrador en relación a su visión del colonialismo español?

R.- No. Son básicamente lo mismo. Sheinbaum no se manda sola: tiene un patrón llamado AMLO que dictamina todo lo que pasa en el país. Hace unos meses Andrés Manuel publicó uno de sus libros, Grandeza, donde vuelve a su eterna perorata de que todo era perfecto en aquellos tiempos, que no había corrupción ni enfermedades hasta que llegaron los españoles. Todos los males de México vienen de eso, según él. Es la doctrina de este gobierno, que no es más que un títere. Espero que el Rey de España no caiga nunca en esa mentira.

El retorno de la Leyenda Negra

Para Zunzunegui, dos son los grandes mitos o leyendas que aún se mantienen vivos en el imaginario colectivo de esa izquierda que tacha de "conquista" el descubrimiento de América y de "opresión" la posterior colonización de los pueblos indígenas: por un lado, el genocidio; por otro, el oro.

"¿Por qué los españoles se casaron con mujeres indias? ¿Por qué tuvieron hijos? ¿Por qué hicieron universidades donde los indios podían entrar y estudiar? ¿Y hospitales? ¡La viruela no fue un genocidio, sino historia bacteriológica! Hernán Cortés creó hospitales para contenerla. Los frailes franciscanos hicieron la gramática de la lengua náhuatl, la maya, la quechua. No haces la gramática de un pueblo al que quieres exterminar. Lo haces para entenderlo".

Concluye Zunzunegui que "lo maravilloso del pueblo mexicano es que va desde el color del marfil al del cacao", y que "existen todos los colores porque hubo mestizaje, y donde hay mestizaje no hay genocidio".

P.- Inglaterra, Francia y Bélgica también tuvieron imperios coloniales brutales y nadie les pide disculpas con la misma intensidad que a España. ¿Por qué Madrid es el blanco preferido? ¿Es eso justo o también forma parte de la Leyenda Negra?

R.- Hay que recordar que la Leyenda Negra surge en el siglo XVI por parte de holandeses e ingleses. Los valores de hoy son nacionalistas, comunistas, populistas, pero no religiosos, como ocurría entonces. España era la potencia dominante entre los siglos XVI y XVIII. Los países emergentes aspiraban a ser también dominante, para lo cual debían ganar al más fuerte, pero Inglaterra veía imposible vencer a España mediante la guerra física. Así que comenzó la batalla de la propaganda, no tanto contra el pueblo español, sino contra el catolicismo, prostituyendo la historia e incluso falsificando el libro de Bartolomé de las Casas, al que Guillermo de Orange añadió más mentiras para demostrar lo perversos que eran los católicos. La Leyenda Negra comienza por lo religioso y se consuma tras la independencia de España de los países de Hispanoamérica, que fue un fracaso.

El historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui. Cedida

P.- ¿Y qué hay del oro robado por los españoles?

R.- Otra idea estúpida que dice que si México hoy tiene problemas de miseria es por lo que pasó hace 500 años. No. Pasa por culpa de la corrupción rampante de los políticos mexicanos. A la pregunta de '¿dónde está el oro que nos robaron?' yo contesto: en cada ciudad virreinal, en cada catedral, en cada convento, en cada universidad, en cada retablo barroco bañado en oro. Hay dos opciones: la madura, que es aceptar que si hay pobreza es porque durante 200 años no hemos sabido hacer las cosas, y la del niño de ocho años, que es afirmar que todo es culpa de España. Afortunadamente, en México hay mucha gente inteligente y pensante que terminó la escuela y no compra este último discurso.