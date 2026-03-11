Investigan la muerte de una menor de 14 años que ha saltado de un séptimo piso en Molina: "No había protocolo de acoso"

"Escuché un golpe muy fuerte en la calle, me asomé al balcón y vi el cuerpo de la nena tirado sobre la acera. La nena estaba muy mal. Después bajó su madre corriendo, iba en pijama y no paraba de gritar: '¡Mi hija se ha tirado!' '¡Mi hija se ha tirado!' Esa imagen no la podré olvidar en la vida".

Así de duro es el relato de una testigo de la muerte de una menor de edad, de 14 años, que ha conmocionado a los vecinos de Molina de Segura, tras conocer que la menor se había lanzado al vacío desde un séptimo piso, situado en un bloque de la calle Jesuita José Hernández, a las ocho de la mañana y seis minutos de este miércoles.

"Creo que la chiquilla tenía 14 años porque su madre me contó que le estaba preparando la fiesta por su 15 cumpleaños, para celebrarlo a lo grande, porque es una edad muy señalada en su país en América del Sur", tal y como relata aún en "shock" esta vecina, cuya vivienda se ubica en el edificio donde se ha producido la muerte de esta menor de edad.

"Lo que me han comentado es que la chica tenía problemas, los vecinos del bloque hablan de que se podrían estar riendo de ella en el instituto porque era una alumna nueva que vino a España hace cuatro meses o porque podría tener TDH o alguna otra enfermedad [de tipo mental]".

Una portavoz de la Consejería de Educación explica a EL ESPAÑOL que la menor de edad fallecida "llevaba dos meses matriculada" en un instituto de Educación Secundaria de Molina de Segura, cursando sus estudios, y "no se había abierto ningún protocolo por acoso escolar ni por episodios de autólisis". "No consta nada con ella".

A pesar de todo, dos fuentes de la Policía Nacional confirman que "se ha abierto una investigación por protocolo", con el objetivo de esclarecer las circunstancias que han rodeado a la trágica muerte de esta menor de edad. "Hay que aclarar si se trata de un tema de bullying o de un suicidio, a raíz de una decisión voluntaria o por algún problema que haya empujado a la menor a tomar una decisión fatal".

La calle Jesuita José Hernández de Molina de Segura donde se ha localizado el cuerpo sin vida de la menor. Google Maps

Las primeras pesquisas de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se centran "en buscar alguna carta de despedida" de la menor, para poner en contexto una decisión tan terrible, así como mantener entrevistas con su familia, su círculo social y con la comunidad educativa del instituto donde cursaba la ESO.

"Se comenta que le hacían bullying en el instituto, pero eso lo tendrán que investigar", tal y como recalca esta vecina de la familia de la menor, para evitar especulaciones. "La madre era muy amorosa con sus hijas. Llevaba dos años viviendo en el bloque, estaba instalada en el piso de una mujer mayor a la que cuidaba. La mujer se vino con su hija pequeña y hace cuatro meses se trajo de su país a su hija de 14 años".

La menor se ha lanzado al vacío desde el piso de la anciana. El 112 ha recibido una llamada tan escueta como dura, a las 8.06 horas de este miércoles. "El llamante ha informado de que una persona ha caído desde un balcón a la calle y estaba inconsciente", según confirman fuentes de Emergencias.

Los primeros indicios apuntan a que la adolescente ha saltado voluntariamente. De forma que no se trata de un accidente doméstico ni de una caída con la mediación de un tercero.

Así lo corrobora el relato de esta testigo que ha hablado con este diario: "La madre ha bajado en pijama a la calle, acompañada de su hija pequeña, y gritaba: '¡Mi hija se ha tirado!' Al verlo he empezado a sentir ansiedad y a pedir que alguien llamara a una ambulancia. Un policía ha llegado y ha intentado reanimarla".

Por desgracia, la adolescente de 14 años había muerto al instante, a causa del fuerte impacto de su cuerpo contra la acera, delante de un salón de juegos que está debajo del bloque donde residía con su madre y que se ubica en el conocido Parque de la Compañía. Los vecinos han enmudecido, a primera hora de este miércoles, cuando lo habitual es escuchar los coches o las conversaciones de estudiantes que caminan hacia el instituto.

"No daban problemas"

"Me he quedado muy impactada: lo he visto todo", insiste esta mujer. De inmediato, en la calle Jesuita José Hernández, la Policía Nacional ha desplegado un biombo para evitar que los vecinos pudieran ver el cuerpo sin vida de la menor de edad.

La Consejería de Educación de Murcia ha activado el "protocolo de duelo", con psicólogos y educadores, para gestionar los efectos de una pérdida tan súbita y dramática para la comunidad educativa.

"Desde que la nena vino hace cuatro meses, no había pasado nada extraño en el piso donde convivían: no hemos escuchado discusiones ni altercados domésticos", subraya esta vecina de la madre de las dos menores, sin poder dar crédito a lo sucedido.

"Era una familia normal, educada, no daban problemas, se relacionaban con los vecinos, eran muy trabajadores y creyentes". "La madre estaba agarrada a su hija y se la han tenido que llevar para tranquilizarla porque estaba chillando".