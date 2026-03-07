Objetivo, asesinar a Jamenei: el plan secreto de la unidad 'Amán' del Mossad que vigiló 24 años al ayatolá hasta matarlo

'Amán' es el nombre de la unidad secreta de la inteligencia israelí creada por Ariel Sharon. Su nombre procedía del principal antagonista del Libro de Ester, incluido en el Antiguo Testamento: un funcionario persa de alto rango que conspira para exterminar al pueblo judío durante el reinado de Jerjes I.

Amán encarna la arrogancia y el abuso de poder dentro de la corte persa y su ira se desata cuando el judío Mardoqueo no se inclina ante él, lo que lleva a Amán a persuadir al rey para que firme un edicto genocida contra los judíos.

Sin duda este personaje bien podría ser representado en la actualidad por el recientemente fallecido Ali Hosseini Jamenei, ya exlíder supremo de la República Islámica de Irán.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Gobierno de Irán Europa Press

¿Qué papel jugó el Mossad en la liquidación del líder iraní el pasado 28 de febrero? ¿Qué papel jugó el ex primer ministro Ariel Sharon, fallecido en el año 2014, en la muerte de Jamenei? ¿Y los cuatro directores del Mossad en la destrucción de toda la jerarquía política, religiosa y militar de Irán en el primer día de la operación 'Furia Épica'?

Esta historia secreta se inicia hace 24 años, exactamente en agosto de 2002, cuando Ariel Sharon lleva tan solo un año en el cargo de primer ministro.

Sharon convoca una tarde de aquel verano en su residencia de Jerusalén a su recién nombrado memuneh del Mossad, Meir Dagan; al mayor general Aharon Zeevi-Farkash, jefe de la inteligencia militar; al general Giora Eiland, jefe del Varash, el Comité de Coordinación de Inteligencia; a Uzi Dayan, director del Consejo de Seguridad Nacional y a Danny Arditi, adjunto de operaciones en el Consejo de Seguridad Nacional.

Objetivo 'Asmodeo'

Sharon ordenó entonces al recién llegado Dagan la creación de una unidad especial dentro del Mossad que dependería únicamente del propio memuneh, encargada del seguimiento exhaustivo al líder supremo Jamenei. La nueva unidad secreta llevaría por nombre'Amán', en recuerdo de aquel histórico enemigo persa que intentó exterminar a los judíos.

Desde ese mismo momento, la unidad 'Amán' del Mossad llevaría a cabo operaciones secretas destinadas a realizar seguimientos del líder supremo Jamenei, así como de los miembros de su familia, de sus más estrechos colaboradores y de los miembros más cercanos de su seguridad.

Protestas en Lal Chowk por la muerte de Ali Jamenei. Europa Press

Todos los círculos que rodeaban a Jamenei quedarían bajo la estricta vigilancia de la unidad 'Amán' y su único objetivo sería la liquidación del máximo líder iraní.

Durante los años siguientes, los primeros ministros de Israel y los siguientes tres directores del Mossad, Tamir Pardo, Yossi Cohen y David Barnea, tuvieron claro que matar a Ali Hosseini Jamenei era el objetivo máximo que batir.

Para todos los líderes de la inteligencia de Israel poder liquidar a su máximo líder iraní era como conseguir matar a Asmodeo, que en los textos talmúdicos y místicos aparece como un poderoso rey de los demonios difícil de someter. Para Netanyahu, Jamenei era su 'Asmodeo' particular.

El regreso de Netanyahu

El 29 de diciembre de 2022, con la llegada de Benjamin Netanyahu nuevamente al cargo de Primer Ministro de Israel, la Unidad 'Amán' sería reforzada con nuevos efectivos.

El premier comunicó a su jefe del Mossad, David Barnea; al jefe de la inteligencia militar Amán, el mayor general Aharón Havila; y a su consejero de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, que la máxima prioridad de su gobierno en materia de seguridad e inteligencia sería la eliminación del máximo líder iraní.

Netanyahu exigió a Barnea, una fecha límite para dar el golpe final y le dio la categoría de 'Ain Efes', una operación en la que no se admite el fracaso.

Benjamin Netanyahu visita la base aérea de Palmachim con Israel Katz y Eyal Zamir tras la Operación 'León Rugiente' Maayan Toaf Europa Press

Desde ese momento, los katsas operativos en Irán fueron reforzados, así como la Unidad 8200, perteneciente al Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y cuya misión es la captación de señales de inteligencia y descifrado de códigos.

Los agentes israelíes en Teherán comenzaron a realizar estrechos seguimientos a los jefes del Hefazat Ansar, el Cuerpo de Protección Ansar al-Mahdi, la división especializada dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), encargada de la protección de los máximos líderes del país.

Infiltración

En diciembre de 2024, Ali Younisi, el exministro de Inteligencia de Irán, destacó la profunda influencia del Mossad en Irán e instó a todos los funcionarios iraníes a estar atentos a su seguridad.

Justo cuatro años antes, en junio de 2017, apareció la noticia del asesinato del teniente coronel Hassan Akbari, uno de los guardaespaldas más cercanos a Alí Jamenei.

El VAJA, la inteligencia iraní, afirmó que Akbari había sido asesinado mediante un potente veneno por agentes israelíes tras haber acudido a una cena con otros agentes de la inteligencia iraní. Sin embargo, la IRGC aseguró que Akbari murió "debido a un defecto técnico de su arma reglamentaria".

Ahmad Akbari mostrando un retrato de Ebrahim Raisi al registrar su candidatura presidencial en Teherán. Rouzbeh Fouladi Europa Press

Fuera cierta una versión u otra, la muerte de Akbari puso en alerta a la seguridad iraní sobre lo cerca que se estaba aproximando el Mossad al líder supremo.

El gobierno de Teherán se refirió a Akbari como "uno de los guardaespaldas más cercanos del líder de la revolución" al informar sobre su muerte.

Otro de los vigilados de cerca por los katsas israelíes sería el brigadier general Fathollah Jamiri (quien ha dirigido la unidad de protección desde aproximadamente abril de 2020) y Hassan Mashrou'i-Far (conocido como "Emami"), comandante general del cuerpo Ansar al-Mahdi, responsable de la seguridad del Líder Supremo.

Además, Mashrou'i-Far era el responsable de seguridad del complejo Motahari, en Teherán, un lugar de alta seguridad y estratégico que alberga oficinas clave del régimen iraní, incluyendo la sede de Jamenei, el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos, y que saltó por los aires al inicio de la operación 'Furia Épica'.

Cerco sobre Teherán

Los frutos de aquellas vigilancias de los israelíes sobre el terreno y de los hackers de la Unidad 8200 dieron sus frutos en mayo de 2025, cuando David Barnea, director del Mossad informó a su homólogo estadounidense John Ratcliffe, de la CIA y al entonces consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, que tenían a tiro al ayatolá Jamenei y que si la Casa Blanca daba luz verde, las fuerzas aéreas de Israel ejecutarían el ataque.

Lo más curioso de todo es que el propio Donald Trump explicó a Netanyahu que, bajo el argumento de que los iraníes no habían matado a ningún ciudadano estadounidense o atacado intereses estratégicos militares estadounidenses en la región, "vetaba por ahora" la posibilidad de asesinar al ayatolá Jamenei.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Amos Ben Gershom Europa Press

En una entrevista del líder israelí a Fox News, comentó: "Hay tantos informes falsos de conversaciones que nunca sucedieron, y no voy a entrar en eso. […] Pero puedo decirles que creo que haremos lo que sea necesario. Y creo que Estados Unidos sabe lo que le conviene".

Parece que en aquel momento Trump tenía aún la esperanza de poder arrastrar a Teherán a una mesa de negociaciones sin necesidad del uso de la fuerza. Pero sin duda alguna estaba equivocado.

Desde aquel momento la actividad de los hackers militares de la Unidad 8200 reforzaron su vigilancia a las cámaras de tráfico de Teherán que rodeaban el complejo Motahari y vigilaban a los más cercanos guardaespaldas de Jamenei.

La vigilancia se centró en los semáforos situados en los cruces de las avenidas Khoshzaban y Azerbayán y de las avenidas Pasteur y Khoshzaban. Estas tres avenidas rodeaban el complejo en cuyo perímetro se levantaba el núcleo del poder de la República Islámica.

De 'León Rugiente' a 'Furia Épica'

El jueves 26 de febrero de 2026, el jefe de la unidad 'Amán' en Teherán dio la alerta al cuartel general de la inteligencia israelí en Tel Aviv.

Los katsas del Mossad habían descubierto que, dos días después, el ayatolá Jamenei y la mayor parte de los líderes políticos y militares, incluidos los de la Guardia Revolucionaria, mantendrían una reunión en el complejo Motahari de la capital. Era ahora o nunca.

Barnea pidió una reunión de urgencia con el primer ministro Netanyahu, a la que también asistieron Gil Reich, consejero de Seguridad Nacional; el mayor general Shlomi Binder, director de la inteligencia militar; el brigadier general Amir Gat, jefe del Grupo de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas; y el brigadier general Yossi Sariel, jefe de la Unidad 8200.

El jefe del Mossad informó a los presentes que los katsas en Teherán habían descubierto que, en el plazo de 48 horas, el líder supremo de la República Islámica de Irán, así como la mayor parte de los máximos líderes civiles y militares del país estarían todos reunidos en un mismo edificio de Teherán.

Netanyahu ordenó a Barnea que informase a su homólogo de la CIA John Ratcliffe y que él mismo informaría al presidente Trump. El líder israelí sabía que esta oportunidad no volvería a repetirse.

Una mujer sostiene una foto de Ali Jamenei en Vali-Asr Square, Teherán, tras su muerte. Majid Asgaripour/WANA Reuters

Parece ser que hasta la misma madrugada del viernes 27, la Casa Blanca no tomó la decisión de dar luz verde a Israel para llevar a cabo el ataque. El 27, con la decisión adoptada, se puso en marcha a los escuadrones de la IAF que llevarían a cabo el golpe.

La operación ‘León Rugiente’ (por Israel) y 'Furia Épica' (por Estados Unidos) estaba en marcha. Para ello fueron activados varios escuadrones de cazabombarderos F-35, F-15 y F-16.

Todos ellos fueron armados con bombas guiadas por GPS o láser, conocidas como municiones de precisión y con municiones antibúnker penetrantes.

El ataque se iniciaba en la mañana del 28 de febrero, alrededor de las 09:45 am hora de Teherán. Una hora antes, la caravana de vehículos oficiales comenzó a entrar en el complejo gubernamental de la avenida Pasteur. Los hackers de la Unidad 8200 ya habían divisado la larga cola de vehículos a través de las cámaras de tráfico.

En una operación real, considerando posibles desvíos de ruta, coordinación táctica y reabastecimiento en vuelo, el tiempo total de los cazas israelíes en llegar a su objetivo podría estar más cerca de dos a tres horas desde el despegue hasta el área del objetivo por lo que es probable que el despegue se llevaría a cabo sobre las 05:15 a.m. hora Jerusalén.

Ilustración de cámara de tráfico en Teherán hackeada por Israel. I.M. / ChatGPT Omicrono

Justo tres horas después, las primeras aeronaves se situaban en vuelo de combate y comenzaban a arrojar sus primeras bombas sobre el edificio conocido como 'Casa del Líder', el complejo del líder supremo Ali Hosseini Jamenei.

Minutos después, el edificio era un amasijo de escombros y vigas de acero retorcidas.

Bajo toneladas de escombros quedaban los cadáveres del propio ayatolá Jamenei, junto a otros 40 líderes del gobierno iraní.

Entre estos, se encontraban Saleh Asadi, jefe de inteligencia en el Cuartel General Khatam-al-Anbiya; el brigadier general Hossein Jabal Amelian del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC); el brigadier general Bahram Hosseini Motlagh, también alto mando del IRGC; Mohammad Shirazi, responsable de la Oficina Militar del Líder Supremo; Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia de la policía iraní (SAFA); el teniente general Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa; el comandante de la Fuerza Terrestre del IRGC teniente general Mohammad Pakpour; el jefe del Estado Mayor, teniente general Abdolrahim Mousavi; o Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El golpe israelí había sido mortal.

Un hombre sostiene una bandera iraní tras el ataque aéreo al hospital Gandhi Hotel en Teherán. Majid Asgaripour/WANA Reuters

Alea Jacta Est

El siguiente golpe contundente por parte de la fuerza aérea de Israel contra Irán llegaría el martes 3 de marzo, cuando varias de sus unidades decidieron atacar el complejo de la Asamblea de Expertos, que tenía previsto elegir al sucesor del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, asesinado tan solo tres días antes.

El Mossad publicó un mensaje en persa en la red social X que decía: "No importa quién sea elegido hoy, su destino ya está sellado: solo el pueblo iraní elegirá a su futuro líder".

Israel atacó entonces el edificio de la Asamblea en la plaza Rasalat de la ciudad santa de Qom, en el centro-oeste de Irán, organismo responsable de elegir al próximo líder de la República Islámica.

Una fuente del Amán, la inteligencia militar indicó que cazas de la IAF, las Fuerzas Aéreas de Israel atacaron el edificio durante la votación para designar al sucesor, y señaló que en el momento del ataque se encontraban presentes los 88 miembros del consejo.

Humo sobre el skyline de Teherán tras el ataque en la ciudad. Tasnim News Agency Europa Press

En contraste, otro informe procedente esta vez desde Irán afirmó que el edificio estaba vacío y que no había nadie en el lugar en el momento del ataque.

Estos dos mensajes demuestran una vez más, que a pesar de las imágenes de misiles surcando los cielos de Oriente Medio, la inteligencia se ha convertido en una segunda línea de la batalla que se libra actualmente en las sombras por el control de Irán. Alea jacta est (la suerte está echada).