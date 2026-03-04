Los 10 mejores del MIR 2026: qué especialidad elegirán José, Bianca o Javier tras un examen bajo sospecha de trampas

La noche del 27 de febrero dejó de ser una noche cualquiera para miles de médicos en España cuando el Ministerio de Sanidad publicó, por fin, las notas provisionales del examen de Médico Interno Residente (MIR) 2026.

El resultado de meses —incluso años— de estudio constante, de fines de semana cancelados y de cumpleaños celebrados con apuntes subrayados, llegaba más de un mes después de que los 15.283 aspirantes realizaran el examen.

La demora no fue lo único que tensó el ambiente. A ello se le sumaron las dudas sobre la calidad de la prueba, las reclamaciones por errores en la baremación de los expedientes académicos y la sensación, cada vez más extendida, de que algo no estaba funcionando como debía.

Miles de solicitudes de revisión, asociaciones pidiendo explicaciones y una conversación constante en redes sociales dibujaron un escenario poco habitual para una convocatoria que, en teoría, no debería dejar espacio para la improvisación.

El calendario recogido en el BOE fijaba que los resultados debían conocerse "en el mes siguiente a la celebración del ejercicio", pero Sanidad sostuvo que el plazo concluía al terminar el mes.

Para quienes llevaban semanas pendientes de una cifra, ese margen de días concentró la ansiedad acumulada de meses de estudio.

Porque el MIR no es solo un examen. Es el sistema que ordena el futuro de la sanidad pública en España.

De la posición en esa lista depende la especialidad y el hospital; depende, en muchos casos, la ciudad en la que alguien vivirá los próximos años y el tipo de médico que llegará a ser.

Esa nota traza una línea entre lo que uno imaginó y lo que finalmente podrá elegir. Dos personas con la misma vocación pueden acabar en caminos distintos por unas décimas.

No se compite por aprobar —han aprobado un 98,68% de los candidatos—, sino por estar lo más arriba posible. Cada puesto abre o cierra puertas.

Entre polémicas, comunicados y rectificaciones, la lista terminó viendo la luz y en lo más alto aparecen los diez nombres de los médicos que han logrado las mejores puntuaciones.

Bianca, la número 1

Si la lista provisional no cambia, el primer puesto del MIR 2026 lleva el nombre de Bianca Ciobanu. 192 aciertos, 8 fallos, 188 netas sobre 200. Una cifra que, de confirmarse, se situaría entre una de las más altas de la historia reciente de la prueba.

Bianca, graduada de la Universitat Rovira i Virgili y formada en la academia AMIR, no es el perfil clásico del aspirante recién salido de la universidad.

Tiene 41 años. Nació en Rumanía y llegó a España con 17. Empezó Medicina en 2018, con 34, tras acceder por la vía de mayores de 25. Durante años, trabajó mientras estudiaba.

Bianca Ciobanu, número uno MIR 2026. Cedida

Su nota media no alcanza el siete. Ese dato fue el que encendió la discusión: nunca antes un expediente similar había terminado en el número uno. La Asociación MIR pidió una auditoría del proceso. No señaló a nadie. Pero el debate ya tenía rostro.

Al hablar con este diario, Bianca ha rechazado cualquier acusación de irregularidad y se ofrece a colaborar con cualquier investigación que permita despejar dudas.

Habla de "aberración" cuando escucha insinuaciones de copia. "He llegado hasta aquí gracias a mi esfuerzo y a una disciplina constante durante años", explica Bianca a EL ESPAÑOL.

Tiene claro que quiere quedarse en Cataluña. En cuanto a la especialidad, contempla tres: la endocrinología, por vocación; la medicina de familia, por su buena experiencia durante las prácticas; y la dermatología, porque la ve como una opción con futuro.

Es probable que su éxito incomode porque desordena el relato del mérito previsible; pero el debate tendrá que resolverse únicamente con datos y transparencia.

Salomón José, el número 2

Salomón José Marea llegó a España en 2019 con una maleta y una decisión ya tomada: estudiar Medicina. Venía de Venezuela, donde había terminado el bachillerato, y aterrizó en Madrid para empezar desde cero en la Universidad Complutense.

Seis años después, a sus 24 años, su nombre aparece en el segundo puesto del MIR 2026 tras formarse en la academia de CTO.

Realizó las prácticas en el Hospital Universitario 12 de Octubre donde, dice, terminó de convencerse de que quería un futuro quirúrgico.

Salomón José Marea, número dos MIR 2026. Cedida

Cuando se le pregunta por la especialidad, no tiene una respuesta clara. "Todavía no estoy del todo seguro", admite.

Ahora tiene lo que muchos aspirantes persiguen durante años: libertad absoluta para elegir. Duda entre Cirugía Plástica y Urología y lo que sí tiene claro es el lugar: "En Madrid, eso seguro", ha revelado el joven a EL ESPAÑOL.

Raúl Elías, el número 3

En el tercer puesto aparece un perfil poco habitual en el MIR. Raúl Elías Pérez tiene 47 años y una trayectoria que no encaja en el esquema clásico del recién graduado.

Antes de estudiar Medicina en la Universidad de Málaga, fue enfermero (Universidad de Jaén) y fisioterapeuta (Universidad de Salamanca). También ejerció como sanitario militar en misiones internacionales y trabajó en el ámbito penitenciario.

No era su primera vez en el MIR. El año pasado aprobó, pero no con el resultado que buscaba. Esta convocatoria decidió parar y preparar el examen a fondo. La estrategia le ha llevado al top 3.

Tiene claro el destino: quiere quedarse en Jaén. En cuanto a especialidad, duda entre Anestesiología y Dermatología.

El resto del top 5

Graduado en la Universidad de Granada, Javier Galán ocupa el cuarto puesto provisional del MIR 2026 tras su formación en la academia CTO.

"No lo tengo todavía muy claro", admite. Le atrae Medicina Interna, aunque reconoce que tiende hacia áreas más vinculadas a las ciencias básicas.

Menciona, además, Inmunología. Cardiología también aparece, pero como una posibilidad un poco más lejana. "Es algo muy inicial", insiste. "Lo mismo dentro de un mes he cambiado de idea".

Lo que sí que tiene claro es que quiere quedarse en Andalucía: "Granada es una de mis primeras opciones, aunque Málaga y Sevilla también me gustan mucho".

Javier Galán, número 4 MIR 2026. Cedida

Lucía Castellano ocupa el quinto puesto provisional del MIR 2026. Tiene 24 años y también se formó en la Universidad de Granada, donde realizó, además, sus prácticas, repartidas entre el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Lucía Castellano, número 5 MIR 2026. Cedida

Duda entre Dermatología y Oftalmología. "En general me gustan las médico-quirúrgicas y ambas me apasionan", ha explicado la joven a EL ESPAÑOL. El destino tampoco está decidido del todo, "la idea de quedarme en Granada me resulta muy atractiva", reconoce.

La joven, formada en la academia CTO, ha mencionado también la incertidumbre generada por los retrasos en la publicación de las notas. "Ha sido una convocatoria con bastante desorden en los plazos", resume.

Del 6 al 10 en el MIR

Graduada en la Universidad de Valladolid, Rebeca Abril ocupa el sexto puesto provisional del MIR 2026 y se plantea ahora tres especialidades: Digestivo, Cardiología y Medicina Interna.

Tiene claro que quiere quedarse en su tierra, donde ha crecido, estudiado y vivido la mayor parte de su formación.

Sara Álvarez Ortega figura en el séptimo puesto provisional del MIR 2026. En su examen sumó 182 aciertos, 17 errores y una pregunta en blanco, lo que equivale aproximadamente a 176 netas tras aplicar la penalización habitual de un tercio por fallo.

Ha preferido no hacer declaraciones públicas y ha declinado participar en entrevistas tras conocerse los resultados. Su posición, en cualquier caso, habla por sí sola.

Manuel Delgado, graduado en la Universidad Complutense de Madrid y formado en la academia CTO, tiene 24 años y ocupa el octavo puesto provisional del MIR 2026.

Manuel Delgado, número 8 MIR 2026. Cedida

Cuando habla de su futuro, lo tiene claro: se quiere quedar en Madrid. También el terreno: quiere cirugía. La decisión está entre Traumatología y Cirugía Plástica. "Trauma es la que me planteo desde siempre, desde que tenía 15 años", ha explicado el joven a este diario.

Belén López se formó en la Universidad de Albacete. El resultado —novena en la lista provisional— la dejó, dice, incrédula. "Yo no me lo creía". Preparó el examen junto a su hermana Carmen, con la que compartió carrera y academia.

Le atraen las especialidades médicas con componente intervencionista y cardiología es ahora mismo su primera opción. En cuanto al destino, no quiere irse lejos. No descarta quedarse en Albacete, aunque también contempla Valencia, Madrid o Alicante.

Belén López, número 9 MIR 2026. Cedida

La clasificación la cierra Luisa Urquía graduada en la Universidad Complutense de Madrid y formada en la academia CTO. Luisa tiene claro que le gustaría hacer Cirugía Plástica en el Hospital de La Paz porque "le parece una especialidad preciosa, delicada, integral que requiere un conocimiento profundo de la anatomía humana".

El MIR 2026 no solo pasará a la historia por sus mejores notas, sino también por la polémica que ha rodeado la convocatoria. Tras los retrasos y las reclamaciones, el Ministerio de Sanidad ha admitido hoy, 3 de marzo, que detectó a un aspirante usando gafas con inteligencia artificial.

La convocatoria más cuestionada de los últimos años deja así un doble balance: el talento de quienes lideran el ranking y la necesidad de reforzar los controles en el examen que decide el futuro de la sanidad española.

Todo ello con el objetivo de garantizar que el sistema que ordena la residencia médica sea tan sólido como la vocación de quienes lo superan.