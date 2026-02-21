La periodista de El Español Sonia Moreno presenta su libro sobre Marruecos: "He sido víctima de un espionaje"

La periodista de El Español especializada en Marruecos, Sonia Moreno, sostiene su libro 'El vecino incómodo' presentado en la librería Balqís en Madrid. A. B.

Apenas 14 kilómetros separan España de Marruecos. El país vecino se sitúa a 80 kilómetros de las Islas Canarias y a 500 metros de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Uno se halla al sur de Europa; el otro, al norte de África.

"No conocemos a Marruecos como ellos a nosotros. Saben español, son migrantes en nuestro país...".

La periodista de EL ESPAÑOL Sonia Moreno, especializada en Marruecos, se quita las gafas occidentales y habla sobre su nuevo libro: El vecino incómodo. En él, esboza las ambiciones geoestratégicas, territoriales y económicas del país magrebí.

Lo hace en la librería Balqís, enclavada en el distrito madrileño de Arganzuela. A su lado, se encuentra Ladislao Bapory, traductor de la Unión Africana.

"El libro aborda los silencios diplomáticos... que a veces son más reveladores que las propias palabras", considera Bapory libro en mano.

La obra analiza las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde los asuntos comerciales, pasando por los flujos migratorios hasta la seguridad. Sobre la portada, indica que era pertinente incluir la foto de Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI, siendo su homólogo.

Mañana, sábado 21 de febrero, a las 12.30h, presento "#Marruecos, el vecino incómodo' en la @LibreriaBalqis de #Madrid con Ladislao Bapory, traductor de la Unión Africana, fuentes del libro que tendrán turno de palabra y la cobertura de medios de comunicación. Quedáis invitados pic.twitter.com/tuWPNbJFvV — Sonia Moreno (@sonietamb) February 20, 2026

Acusación de proxenetismo

Nacida en Oviedo (Asturias) en el 73, la periodista de EL ESPAÑOL especializada en Marruecos se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta también con un máster en Escritura para la Televisión y el Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su trabajo en el país vecino ha sido ciertamente complejo. Vivió durante ocho años en Rabat, la capital, y dos en Tánger.

"Tuvieron intención de acusarme de proxenetismo. Fui una víctima de espionaje y persecución", sostuvo Moreno sobre los problemas que ha tenido en Marruecos.

"Era oportuno publicar el libro. Quiero cerrar ya esta etapa con Marruecos", agrega la periodista, quien ahora querría dedicarse a un periodismo más local. En junio de 2023 le plantearon escribir el libro, pero ella consideró que la publicación de la obra le iba a traer "problemas".

Finalmente, aceptó el encargo porque, a su juicio, España no conoce a Marruecos como sí lo sucede a la inversa. "Vamos con unas gafas occidentales. Hemos visto a Marruecos como un país subdesarrollado cuando no lo es. Lo hemos infravalorado".

"Hacemos periodismo para los ciudadanos. El CNI me dijo que me iban a meter armas en casa y no me iba a defender nadie", apostilla.

Lamenta profundamente la situación que viven allí sus compañeros de profesión. Además de todas las graves acusaciones vertidas sobre ella, y por las que tiene juicios pendientes, le retiraron la acreditación en 2020.

"Cada vez hay menos corresponsales allí. Creo que solo quedan allí los compañeros de El País y RTVE. Muchos otros informan desde España. Les pagan poco. El resto de los periodistas que trabajan en Marruecos son freelance", denuncia Moreno.

Marruecos, el vecino

¿Y por qué el calificativo de "incómodo"?

Sonia Moreno se sienta, momentos previos a que arranque el vermut cultural, con el reportero de EL ESPAÑOL a comentar ciertos aspectos de su obra.

"Quería utilizar el adjetivo "molesto" por la polisemia. Marruecos es un país que molesta y se molesta. Tiene la piel muy fina. Nos tienen pillados por la geoestrategia, por el terrorismo, por el narcotráfico y por el comercio", dice Moreno.

"Es un vecino, nos tenemos que llevar bien con ellos", agrega.

Moreno opina que el objetivo principal del reinado de Mohamed VI es conseguir el Sáhara. "Es un estratega, un empresario, el quinto más rico de África de hecho. Hace toda su política a partir de la economía. Es un país que no respeta los Derechos Humanos", concluye.