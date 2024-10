Se tarda 13 minutos exactos en coche desde Badajoz a Elvas, Portugal. En el trayecto, ni siquiera se ven las antiguas garitas fronterizas, vestigios del espacio pre-Schengen. Es una línea recta entre los dos países que todos los días recorren miles de españoles. Entre ellos, aunque no con esa frecuencia, está David Sánchez Castejón, apellido artístico Azagra, hermano del Presidente del Gobierno: tiene residencia fiscal en Elvas desde 2022 y, desde febrero de 2023, es propietario de un palacete con patio interior en el casco antiguo, que una empresa española está reformando.

Casualidad o no, en la misma localidad portuguesa de 20.000 habitantes, el comisionista de la trama 'Koldo', Víctor de Aldama, detenido el pasado lunes, registró cuatro sociedades pantalla –es decir, inexistentes más allá del papel– pocos meses después de que el hermano de Sánchez comenzara a residir allí.

Así lo refiere el sindicato Manos Limpias en su denuncia contra Azagra por delitos contra la Administración Pública, en la que insinúa una relación entre ambos casos: "David Sánchez comenzó a residir en Portugal unos meses antes que la supuesta red de Víctor de Aldama constituyese las empresas pantalla en la localidad de Elvas".

Fachada de la casa que está reformando en Elvas David Sánchez Castejón. R.M.

Vista del patio interior de la casa del hermano del presidente desde la calle. R.M.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo', señala que las empresas registradas en Elvas por De Aldama formarían parte de una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".

Así, De Aldama y su socio en la trama del fuel, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, blanqueaban dinero de origen ilícito enviándolo a estas empresas. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL por fuentes del caso, el dinero 'dormía' sólo durante unas horas en las cuentas de estas sociedades para repatriarlo en el mismo día. El dinero volvía a España, pero a distintas sociedades de las de origen. Entonces es cuando De Aldama y su socio lo repartían por empresas instrumentales en Europa, América y Asia.

Como toda localidad de frontera en la UE, Elvas presenta un atractivo inigualable para todos aquellos que pretenden cometer fraude fiscal, en concreto, sobre el IVA: "Muchos españoles vienen aquí para constituir una empresa en Portugal; luego compran bienes en España como empresa portuguesa, y los venden nuevamente en España sin pasar por Portugal como empresa extranjera. De esta forma, se aprovechan de la exención del IVA intracomunitario para cometer fraude".

Quien habla es una asesora fiscal portuguesa con oficina en Elvas que prefiere mantener el anonimato. Se refiere al reglamento europeo por el que las entregas intracomunitarias (ventas de bienes que se transportan desde un país de la UE a otro) están exentas de IVA. Tampoco está sujeta al impuesto la prestación de servicios a clientes de otros países de la UE, debido a que no están localizados en el territorio en el que se aplica el impuesto. Así, tampoco es necesario repercutir IVA en la factura.

Con este marco legal, son cada vez más los españoles que solicitan asesoría para constituir empresas en el pueblo. "Se han multiplicado las solicitudes, pero cuando nos viene un español, directamente le decimos como excusa que no podemos asumir más clientes, porque sospechamos que cometen ilegalidades", dice la mujer, en conversación con este periódico.

Además de la facilidad para defraudar el IVA intracomunitario, el pueblo presenta otro atractivo fiscal: según la ley portuguesa, el impuesto de sociedades baja del 21 % al 12,5 % en zonas de interior como en la que se encuentra Elvas, para empresas que declaren beneficios de hasta 50.000 euros por ejercicio. Lo mismo aplica en cientos de municipios fronterizos, pero ninguno como Elvas está a sólo 13 minutos de una capital de provincia española.

Desde España, Siro Barro, abogado fiscalista del despacho Escalona & De Fuentes, añade que "los residentes fiscales en España que trasladen esta residencia fiscal a Portugal pueden beneficiarse bajo determinadas circunstancias del régimen especial de Residentes No Habituales hasta el fin de 2024".

Pese a que este beneficio finaliza este año, un sujeto fiscal ya residente en el país vecino desde antes, "como es el caso del hermano del presidente, mantiene el mismo estatus durante un máximo de diez años a contar desde el primer año en que adquirió la condición de residente fiscal en Portugal", dice Barro.

La plaza principal de Elvas, con el Ayuntamiento y la iglesia al fondo. R.M.

"Resumiéndolo mucho", indica el fiscalista, este régimen "permite tributar prácticamente sólo por las rentas obtenidas en Portugal y a un tipo reducido del 20 % (para actividades de alto valor añadido, como pueden ser las artísticas, como es el caso de Azagra). Además, en Portugal no existe el Impuesto sobre el Patrimonio ni tampoco ninguna obligación de informar sobre la existencia de bienes en el extranjero".

El fiscalista también señala que "en Portugal no se tributa por la renta obtenida por la transmisión de criptomonedas", motivo por el que "muchos extranjeros con carteras relevantes de este tipo de activo están optando por trasladar ahora su residencia al país vecino".

Por todo ello, Elvas cuenta con todos los elementos para que alguien como Azagra fijara su residencia fiscal en el pueblo, y alguien como De Aldama, sus sociedades pantalla. En concreto, éste último constituyó sus empresas en un edificio de oficinas a las afueras del conjunto histórico amurallado en cuyo interior se encuentra la casa del hermano del presidente.

Empresas fantasma

El Parque Residencial do Aqueduto es un edificio multifuncional que alberga oficinas y viviendas. Se encuentra a las afueras de la ciudad amurallada, con vistas a un imponente acueducto del siglo XIX que imita las construcciones romanas.

En los buzones de la fachada principal de este edificio figuran los nombres y logotipos de varias empresas; la mayoría de ellas, de asesoría fiscal, contable y legal. En uno de los buzones, bajo el nombre de la empresa principal, se puede leer el de una decena de mercantiles con la fórmula "Unipessoal LDA.", que en el país vecino se usa para designar a las sociedades limitadas con un solo socio.

Según la UCO, es bajo esta denominación que De Aldama creó sus empresas en este mismo edificio: se tratan, como consta el sumario del 'caso Koldo', de las mercantiles Atmosferaudaz Unipessoal LDA; Bravapercepçao Unipessoal LDA; Fenómenesférico Unipessoal y Etapinvisível Unipessoal. Pero de ellas, no hay ni rastro en los buzones, ni en ninguna parte.

"Todas las empresas de esta parte del edificio son legales y están en funcionamiento", dice la administradora del bloque en conversación con este periodista, mientras aprovecha para hacer una breve visita por dos de los pisos, donde, efectivamente, se encuentran pequeñas oficinas. "Pero en la parte trasera del edificio, donde hay viviendas, es donde se han registrado empresas que nadie sabe quiénes son, porque no existen", continúa.

Allí, en uno de los extremos del edificio en forma de U, hay un bloque con cuatro viviendas donde De Aldama domicilió sus empresas. Tres de las cuatro viviendas están con las persianas bajadas. "En estas direcciones hubo empresas en su día, pero ahora llevan años vacías", dice la administradora, que cree que De Aldama y sus colaboradores registraron sus sociedades en direcciones usadas por otras empresas en el pasado para no levantar sospechas, sin siquiera haber pasado nunca por ahí. Y por ello, intuye también que tuvieron que hacerlo con ayuda de alguien en el pueblo.

Edificio de oficinas donde se encuentran registradas las empresas pantalla de De Aldama. R.M.

Es una práctica que la asesora fiscal que rechaza trabajar con nuevos clientes españoles también denuncia: "En los últimos dos años hemos descubierto hasta 30 empresas que usan nuestra dirección postal en Elvas, muchas con nombres españoles, y no sabemos quiénes son. Lo hemos denunciado a la Hacienda portuguesa y han tomado cartas en el asunto, pero nosotros no podemos hacer nada. Inscriben la empresa y constan como sociedades que están domiciliadas en nuestra dirección".

De vuelta al edificio donde están registradas las empresas fantasmas de De Aldama, la administradora lamenta que la Hacienda portuguesa no sea suficientemente estricta en el momento de solicitar la documentación a sociedades de nueva constitución, porque de lo contrario, no aflorarían empresas pantalla en el pueblo.

"Si la autoridad fiscal pidiera las facturas de consumo eléctrico o el contrato de alquiler a cualquier nueva sociedad, sería imposible que funcionaran empresas falsas como esta. Por lo que todo parece indicar que no lo piden, y que para inscribir una empresa en Elvas basta con dar una dirección que suene plausible", explica.

La oficina del Serviço de Finanças (Hacienda portuguesa) de Elvas, preguntada por este particular, derivó la solicitud de información de este periódico al órgano superior del organismo en el Distrito de Portalegre, que aún no ha respondido. "Elvas tiene la misma fiscalidad que el resto de Portugal, y si se producen actividades ilegales aquí, no son de nuestro conocimiento", asegura a EL ESPAÑOL la funcionaria en la oficina municipal. Acto seguido, dice que no tiene autorización para hablar con la prensa.

No obstante, según ha podido conocer este periódico, la Hacienda portuguesa investigó antes que la Justicia a las sociedades de De Aldama y Rivas. La actividad fraudelenta de estas empresas hizo que el Estado de Portugal bloqueara las cuentas y las sociedades.

Al solicitar información en el Ayuntamiento sobre este tipo de actividades en el municipio, la responsable de comunicación también asegura desconocerlas: "Sabemos que vienen muchos españoles, como el hermano de Sánchez, a comprarse casas aquí porque son más baratas que en España. Pero no nos consta que Elvas sea un epicentro de actividades ilícitas", asegura.

Mercedes y 'call centers'

De nuevo, coincidencia o no, frente al edificio semivacío en el que constan las empresas de De Aldama, se encuentra estacionado un Mercedes negro de alta gama con matrícula de exportación alemana. Este es un tipo de placa que las autoridades alemanas conceden, con fecha de caducidad, para que los vehículos de exportación germanos viajen a otros países de la UE y sean matriculados finalmente allí. Y este tipo de coches son también un elemento central en el fraude del IVA.

Sin ir más lejos, en diciembre de 2023 cayó una red que compraba vehículos de alta gama en Alemania y simulaba venderlos a terceras personas en Portugal, para luego acabar en concesionarios españoles. La red se aprovechaba de la exención de IVA intracomunitario, soportando el impuesto repercutido y adquiriendo el derecho de deducción del IVA soportado, solicitando la devolución a la Agencia Tributaria, según informó en su momento Europa Press.

Fachada de la dirección exacta de Elvas donde De Aldama constituyó sus sociedades fantasma. R.M.

Los 50 detenidos y uno de los cabecillas, radicado en Badajoz, fueron acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Se estima que defraudaron 74 millones de euros.

Junto al fraude de IVA y sus monumentos históricos fortificados, Elvas es también conocido por ser uno de los lugares con mayor concentración de 'call centers' que dan servicio a empresas españolas. Bajo la legislación portuguesa, estas compañías pagan salarios mucho más bajos que en España, además de contar con rebajas fiscales como la mencionada para las zonas de interior en Portugal.

Cientos de trabajadores extremeños de la zona de Badajoz trabajan en estas oficinas que dan servicio telefónico de atención al cliente para empresas que operan en España por sueldos de 800 euros al mes. Son la cara B de los españoles que usan Elvas como su paraíso de actividades ilícitas. Al igual que los operarios que trabajan a destajo en la reforma del palacete del hermano del presidente: "Esto es una casa con todas las de la ley", confiesa uno de ellos a este periódico.