Manos Limpias se querella contra el hermano de Sánchez por "fraude" al "cobrar sin ir trabajar"

El sindicato Manos Limpias que preside Miguel Bernad presentó este lunes en Badajoz la querella que había anunciado contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Le acusa, según el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, de "percibir un sueldo público sin ir a trabajar" por no ejercer de director de la orquesta sinfónica de la Diputación de Badajoz. El escrito advierte de la presunta comisión de tres "delitos continuados": contra la hacienda pública, malversación y fraude.

La querella no solo es contra el músico. También contra el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y contra el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la administración provincial, Alejandro José Cardenal.

El documento advierte, textualmente, de "la presunta comisión de los delitos continuados –artículo 74.1 del Código Penal-: contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tipificado en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal; de la malversación, tipificado en los artículos 432 y 252 del Código Penal; y de los fraudes y exacciones ilegales, tipificado en el artículo 436 del Código Penal".

En la relación de circunstancias de hechos de la querella, Bernad destaca, en primer lugar que "David Sánchez Pérez-Castejón percibe un sueldo público sin ir a trabajar".

"El 19 de mayo de 2017, el BOP de Badajoz publicaba las bases para la provisión de un puesto de trabajo de Coordinador/a de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz", expone inicialmente.

"Entre las principales responsabilidades y funciones esenciales de la persona que resultase designada estaba la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de la Diputación Provincial de Badajoz", agrega. "De hecho vemos a David Sánchez Pérez-Castejón en un folleto dirigiéndola el 18 de enero de 2019", subraya el escrito, que adjunta la mencionada promoción de ese concierto. La misma encabeza este artículo.

Solo una dirección

Para Manos Limpias, "lo que es verdaderamente sorprendente es que, en estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón-, ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan".

"Por el contrario, observamos que sí hay otros directores que están ocupando su puesto. No se entiende cuando es un puesto en exclusiva para la persona designada para esa plaza", expone.

Y el escrito aún va más allá. "Si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz, más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", agrega. Adjunta al respecto informaciones publicadas por varios periódicos digitales.

Miguel Bernad reveló el pasado viernes las dos nuevas querellas que impulsa contra la familia de Pedro Sánchez. Tras la interpuesta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y la ahora presentada en Badajoz contra David Sánchez, impulsará una tercera contra sus padres, según dijo.

Así lo anunció el propio Bernad en un encuentro organizado en Valencia por el partido de ultraderecha España 2000. En su intervención, aludió a la tercera querella vagamente. "Su hijo, una vez fue nombrado presidente, ha concedido a su empresa ayudas por dos millones de euros", señaló.

José Luis Roberto, presidente de España 2000 (izquierda), y Miguel Bernad (en el centro). EE

Preguntado por este periódico, agregó que también tiene documentación para acreditar esta acusación, sin precisar de qué escritos se trata. "Sobre los padres, tenemos una información, sobre que la empresa de los padres que no facturaba nada. Cuando llega él a presidente, la empresa recibe dos millones de euros", insistió.

"Vamos a ir paso a paso. Primero, el de Begoña", agregó Bernad. Manos Limpias es la organización que impulsó el caso contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en su relación con Globalia. Esta investigación llevó al presidente del Gobierno a sopesar su dimisión, extremo que descartó finalmente.

Sobre este procedimiento, Bernad auguró que "su imputación se va a producir antes de verano", y que la misma "va a marcar un antes y un después en la historia de España". "Después del 23-F, va a ser lo más importante", aseguró.

Sobre este caso, afirmó durante su comparecencia que, de forma intencionada, no dirigió la querella también contra Pedro Sánchez como presunto "cómplice y cooperador necesario". "No nos interesa elevarlo al Tribunal Supremo", reconoció. "Tendrían que pedir el suplicatorio al Congreso, y con una mayoría progresista, no iría adelante", manifestó, sin descartar en un futuro dirigir su acción judicial también contra Sánchez.

Sobre la petición de Manos Limpias de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, explicó que "no es por el riesgo de fuga", sino "por la posible destrucción de pruebas en el extranjero". En la última pregunta del encuentro, formulada por el ultra del Valencia CF Ramón Castro alias Levis, Bernad asintió al ser preguntado "si su intención es que no destruya pruebas en sus viajes a Panamá". "Has acertado", le contestó.