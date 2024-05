Manos Limpias presentará ahora dos querellas contra el hermano y contra los padres de Pedro Sánchez

El fundador y secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, presentará dos nuevas querellas contra la familia de Pedro Sánchez. Tras la interpuesta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, anuncia ahora una contra su hermano David Sánchez Pérez-Castejón y otra contra sus padres, aun sin fecha.

Así lo anunció el propio Bernad en un encuentro organizado en Valencia por el partido de ultraderecha España 2000. Sobre la querella contra el "hermanísimo" de Pedro Sánchez, explicó que es por "tener un sueldo en la Diputación de Badajoz sin aparecer".

Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, manifestó que fundamentará su querella en "dos informes de la Agencia Tributaria que demuestran clarísimamente el fraude a Hacienda". "No son recortes de prensa", bromeó en alusión a las críticas a la querella contra Begoña Gómez por basarse en informaciones publicadas.

"La próxima semana acudiremos al juzgado decano de Badajoz", precisó Bernad, que subrayó que impulsará esta querella "con independencia de la clara malversación que está cometiendo la Diputación de Badajoz por pagarle el sueldo sin que cumpla ninguna función".

Sobre la querella que, según su anuncio, también interpondrá contra los padres de Pedro Sánchez, se mostró menos concreto. En su intervención, aludió a ella vagamente. "Su hijo, una vez fue nombrado presidente, ha concedido a su empresa ayudas por dos millones de euros", señaló.

Preguntado por este periódico, agregó que también tiene documentación para acreditar esta acusación, sin precisar de qué documentos se trata. "Sobre los padres, tenemos una información, sobre que la empresa de los padres que no facturaba nada. Cuando llega él a presidente, la empresa recibe dos millones de euros", dijo. "No recuerdo ahora el nombre de la empresa", lamentó al referirse a ella.

"Primero, Begoña"

"Vamos a ir paso a paso. Primero, el de Begoña", agregó Bernad. Manos Limpias es la organización que impulsó el caso contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en su relación con Globalia. Esta investigación llevó al presidente del Gobierno a sopesar su dimisión, extremo que descartó finalmente.

Sobre este procedimiento, auguró que "su imputación se va a producir antes de verano", y que la misma "va a marcar un antes y un después en la historia de España". "Después del 23-F, va a ser lo más importante", aseguró.

Sobre este caso, afirmó durante su comparecencia que, de forma intencionada, no dirigió la querella también contra Pedro Sánchez como presunto "cómplice y cooperador necesario". "No nos interesa elevarlo al Tribunal Supremo", reconoció. "Tendrían que pedir el suplicatorio al Congreso, y con una mayoría progresista, no iría adelante", manifestó, sin descartar en un futuro dirigir su acción judicial también contra Sánchez.

Sobre la petición de Manos Limpias de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, explicó que "no es por el riesgo de fuga", sino "por la posible destrucción de pruebas en el extranjero". En la última pregunta del encuentro, formulada por el ultra del Valencia CF Ramón Castro alias Levis, Bernad asintió al ser preguntado "si su intención es que no destruya pruebas en sus viajes a Panamá". "Has acertado", le contestó.

Miguel Bernad, antes de pronunciarse largo y tendido sobre las querellas contra la familia de Sánchez, expuso durante más de media hora todos los procedimientos impulsados por Manos Limpias antes y después de su detención por un delito de extorsión a la banca del que, según subrayó, fue finalmente "absuelto de todos los cargos".

Se pronunció didáctico, vehemente pero comedido, hasta que perdió los papeles al hablar de Pedro Sánchez. Dijo sobre él que es "un tipejo profanador de tumbas, psicópata y macarra de la Moncloa". También sonada fue su afirmación al comienzo de la charla, cuando aseveró que "es imprescindible recuperar la patria que desapareció con la muerte de Franco, que la llevó a ser la séptima potencia mundial".

La organización del encuentro corrió a cargo del líder de España 2000, el autodenominado "fascista" José Luis Roberto, que abogó por "echar al presidente a patadas". Como se aprecia en la imagen que encabeza este artículo, los dos acompañantes de Bernad en la mesa del orador bebían lo que parecía ser un cubalibre. Roberto pidió una segunda ronda durante la charla. Bernad apostó por un agua fría.

"Esta es una tribuna reconfortante donde tengo buenos amigos", dijo Bernad para comenzar. En el cartel promocional aparecía como organizador Tercera Posición, que es el nombre de la tertulia que impulsa España 2000 bajo el lema "ni comunismo ni capitalismo".

Tuvo lugar en un espacio denominado La Resistencia del número 84 de la calle Serpis, local que es, a su vez, la sede del partido ultra y de la ONG Hogar Social Patriota, impulsada por el mismo.

El encuentro, según explicó España 2000, se enmarca en una serie de eventos que Manos Limpias querría celebrar en diferentes ciudades españolas para difundir sus iniciativas en un contexto de máxima exposición mediática.