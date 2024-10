La carrera universitaria más fácil de aprobar y con muchas salidas: asegura sueldos de hasta 35.000 euros al año

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más trascendentales en la vida de cualquier persona. Define tu camino profesional y las oportunidades que se puedan presentar en un futuro. Con una oferta educativa cada vez más amplia, es fundamental conocer todas las opciones disponibles y las posibilidades laborales. Algunos eligen por vocación, por la sencillez de estudio y otros simplemente por la facilidad de encontrar empleo una vez terminados los estudios. Sin embargo, hay grados que lo tienen todo y aún así muy pocas personas optan por ellos.

Ante la indecisión que supone elegir una carrera universitaria, muchos estudiantes optan por escoger una que no suponga mucha dificulta y esfuerzo. Desde el portal My Degree Guide han elaborado una lista de los grados universitarios más fáciles, en función al promedio de las notas de los estudiantes y el primer puesto se lo ha llevado la carrera de Sociología, que no solo es la más sencilla, también es una que apenas recibe estudiantes.

Según los expertos, el motivo por el que pocos estudiantes deciden matricularse en Sociología, a pesar de que se considera una de los más fáciles, es por desconocimiento por parte de los jóvenes sobre sus salidas laborales.

Esta carrera pertenece a la disciplina de las Ciencias Sociales y estudia la realidad social y explica cómo piensan y se comportan las personas, y cuán diversas pueden ser nuestras identidades sociales, nuestras relaciones interpersonales y las prácticas que las componen. Es decir, el estudio se centra en las relaciones sociales que se producen en una sociedad.

Además, las salidas laborales son de lo más variadas: desde empresas tanto privadas como públicas, empresas no gubernamentales, fundaciones nacionales mundiales y hasta organizaciones sociales y políticas. Teniendo todas estas posibilidades no sorprende que la probabilidad de encontrar trabajo sea alta. De hecho, según el VI Informe Spring Professional de la Adecco, la carrera de Sociología está en el top 50 de las más demandadas empresarialmente.

En cuanto a los salarios, un sociólogo en España puede llegar a cobrar un sueldo de 29.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto depende da diversos factores como la antigüedad, la experiencia o el puesto de trabajo. Es más, según recoge la plataforma especializada Glasdoor, el salario máximo de un sociólogo puede superar los 35.000 euros brutos al año.