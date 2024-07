La madre de Ivo recurre: "Sospecho que mi hijo trabajaba para Javi en algo que no era del todo legal"

Miglena está dispuesta a dar la batalla para que el juzgado no archive la investigación por la muerte de su hijo: Ivailo Miglenov Petrov, fallecido con solo 16 años, durante la madrugada del Día de Reyes, cuando naufragó la piragua robada en la que navegaba junto a Francisco Javier Medina, de 22 años, y otro menor de edad -'Joseda'-. "Mi hijo no murió por un accidente", tal y como sostiene la madre del difunto Ivo.

"Voy a luchar hasta el final por mi hijo". De momento, Verónica Ene, la letrada de la familia, ya ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier que fija el sobreseimiento de las diligencias abiertas por el fallecimiento de Ivo. Además, dispone que el único mayor de edad que navegaba en la embarcación, Francisco Javier Medina, conocido como 'El Javi', se siente en el banquillo de los acusados para responder por el robo con fuerza en la piragua.

El juez considera que lo sucedido fue "un desgraciado accidente", en base a pruebas objetivas. Tales como la autopsia que recoge que las causas de la muerte del menor búlgaro, de 16 años, fueron un "fallecimiento por sumersión", o por el contenido de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una vivienda de Los Alcázares, donde aparecen 'El Javi', Ivo y 'Joseda', justo antes de echarse al mar aquella trágica noche:

"No se aprecia ningún tipo de violencia o acometimiento del investigado [Francisco Javier Medina] hacia Ivailo Miglenov Petrov. Y no existen elementos que permitan inferir que durante el tiempo que estuvieron en la barca, Ivailo Miglenov Petrov sufriera cualquier tipo de agresión que pudiera acabar con su vida o que le impidiera nadar, una vez que cayera al agua junto con los otros dos ocupantes de la barca". De esta forma, el magistrado da por buena la versión de 'El Javi' que culpa al fallecido, Ivo, de hacer volcar la piragua robada porque se levantó para fumarse un cigarrillo.

Miglena confiesa que está desolada tras conocer el auto: "Lo estoy pasando muy mal desde que mi abogada me comunicó que el juez solo quiere llevar a juicio el robo de la canoa, sin que se vaya a juzgar la muerte de Ivo". "No quiero que se archive la investigación por la muerte de mi hijo". "Tengo muchas dudas sobre lo que ocurrió aquella noche".

El investigado Francisco Javier Medina junto a una imagen del difunto Ivo.

- ¿Qué dudas tiene usted?

- Miglena Petrova: Ellos ['El Javi' y 'Joseda'] sacaron a mi hijo de mi casa, a la una de la madrugada porque tenían que ir a "hacer cosas". Ellos le mandaron un WhatsApp diciéndole que tenían que "hacer cosas". Tengo preguntas sin respuesta: ¿Qué cosas tenían que hacer de madrugada? ¿Por qué se metieron de noche en el Mar Menor con una canoa robada?... Yo sospecho que mi hijo trabajaba para Javier en algo que no era del todo legal.

- ¿Por qué sospecha eso?

- Durante las tres semanas que estuvo desaparecido mi hijo y lo estuvo buscando la Guardia Civil, en uno de esos días, se acercaron tres amigos suyos a habar conmigo. Eran chicos menores de edad, de 15 a 16 años, y me contaron que una noche antes de final de año, iban buscando a mi hijo y se encontraron con 'El Javi' en un bar. Entonces, le preguntaron dónde estaba Ivo y les contestó que Ivo trabajaba para él. Esos amigos le decían a mi hijo que no se juntara con Javier porque era mala persona, pero Ivo no les hacía caso. Yo creo al cien por cien que Javier utilizaba a Ivo.

Las sospechas de esta cristiana ortodoxa, de 33 años, se debe a que era consciente de que su hijo había dejado de acudir al instituto, sumaba un tiempo que no andaba por el buen camino y 'El Javi' cuenta con antecedentes por robo. Además, esta jornalera que se gana la vida en el campo no le gusta nada el tono de las capturas de WhatsApp que Ivo le envió a una amiga, antes de fugarse de madrugada de casa de sus padres.

- Ivo: Dime por qué me has llamado.

- Joseda: Vente a casa de Javi.

- Ivo: No puedo salir ahora. No puedo salir 'el viejo' me va a pillar

- Joseda: Intenta salir.

- Ivo: Vale.

- Joseda: Que tenemos que hacer cosas. No me digas vale y luego me escribas 3 horas después.

- Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es.

- Joseda: Vale.

- Ivo: No puedo salir.

- Joseda: A la una [de la madrugada] vente a casa de Javi.

"¿No sé si mi hijo acudió voluntariamente?", se pregunta Miglena Petrova, de 33 años, mientras atiende a EL ESPAÑOL sentada en la cama del cuarto de su hijo donde todas sus cosas siguen intactas, como si el chico estuviese a punto de regresar de un momento a otro. "Tengo muchas preguntas sobre lo que sucedió esa noche y se tendrían que resolver en un juicio. Voy a pelear para que se sepa la verdad". Para ello, su abogada, Verónica Ene, ha presentado un recurso donde sostiene que hay dudas sobre los motivos de esa travesía en plena madrugada en el Mar Menor:

La letrada Verónica Ene, en su despacho en el bufete MMB Abogados. Cedida

"En el caso de autos, consta que Francisco Javier sustrajo una embarcación que según sus manifestaciones, se encontraba abandonada en la playa, la noche del 5 de enero de 2024, en pleno invierno, y a la cual subió consigo a dos menores de edad, entre ellos Ivaylo, para supuestamente, navegar por el Mar Menor en plena noche de Reyes, sin conocer el motivo de dicha travesía. Por lo que, acometer una embarcación sin tener conocimiento sobre su manejo, llevando consigo a dos menores de edad, sin elementos de salvamento, en plena noche, sin ropa adecuada para realizar esa travesía, no sólo es sospechoso, sino que como mínimo conduce a una conducta imprudente grave".

La penalista sostiene en su recurso que debe proseguir la instrucción judicial para aclarar la muerte de Ivo, en base a las "contradicciones" e "incongruencias" del relato prestado por 'El Javi' sobre las circunstancias del naufragio mortal del menor búlgaro:

"El principal acusado ha declarado hasta en tres ocasiones con distintas versiones y que no hacen otra cosa que mostrar ese ánimo de esconder lo que realmente sucedió en aquella piragua. En una de ellas, detalla que Ivo nadó hasta la piragua; en otra, que se quedó atrás solo, y en otra ocasión, contaron que iban con dos tablas de paddle surf, luego que habían salido a pescar en un bote abandonado, y en otra ocasión, que forzaron el candado de la misma".

"Además, hay un testigo que manifestó conforme consta en el atestado policial de autos y la llamada al 112, que los vio haciendo señales de luz desde el agua con un teléfono móvil, lo cual supondría que los investigados estaban encima de la piragua y no se habrían caído al agua, contradiciendo las declaraciones hechas por éstos [...]".

Primera llamada que recibe el 112 la madrugada del Día de Reyes

Verónica Ene también hace hincapié en su escrito en el contenido inquisidor de los WhatsApps que Ivo recibió aquella noche y en el hecho de que le enviara una copia de esos mensajes a una amiga: "Consta de lo actuado, que Ivaylo no quería acudir en la barca, que estaba presionado por Francisco Javier, y así lo manifestó en varias ocasiones a sus amigas y a su madre, de lo cual existe prueba en el atestado de la Guardia Civil (vídeo de la madre y mensajes con sus amigas). Por lo que resultaría ciertamente sospechoso que Ivo, finalmente, acudiera con el acusado a la playa".

Todo ello, lleva a la penalista a solicitar al Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier que la investigación continúe con la práctica de nuevas diligencias, como el examen del teléfono móvil de Ivaylo Petrov, y la declaración en sede judicial de dos amigas de Ivo, las cuales conocían la relación que mantenía con Francisco Javier y con las que intercambió mensajes por Whatsapp antes del naufragio.

"No puede negarse ni apartarse la posibilidad y existencia de indicios de criminalidad en la conducta de Francisco Javier, pues entendemos que éste sí tiene responsabilidad, bien en su vertiente de omisión del deber de socorro a Ivaylo, bien y más fiel a los hechos, que es la de cometer una imprudencia grave, lo cual se traduciría en el presente caso en un homicidio por imprudencia", según argumenta Verónica Ene.

Miglena no pierde la esperanza de que el recurso prospere para que la muerte de su hijo no se archive. Entretanto, esta madre tiene que soportar el duro trago diario de seguir viviendo en un bloque de pisos próximo a la casa que tiene okupada 'El Javi', en el paseo marítimo de Los Alcázares, donde también reside el otro superviviente del naufragio mortal: 'Joseda'. "A ellos los veo como si no hubiese pasado nada y siento rabia".

- ¿Qué siente cada vez que ve el Mar Menor?

- Miglena Petrova: Mi corazón no me deja acercarme al Mar Menor. Cada ver que veo la playa pienso cómo se sintió mi hijo al morir y en qué pensaba cuando se quedó solo en el agua, sin luz y pasando frío. A mi hijo lo podrían haber salvado entre los dos porque Ivo solo pesaba 50 kilos y ellos sabían que no sabía nadar. Toda la gente que le conocía sabía eso. ¿Por qué no sacaron del agua a mi hijo?