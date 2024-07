Somos los reyes de Europa: "La gesta de unir a un país y recuperar el sentimiento de pertenencia"

España ha hecho historia en el fútbol al mismo tiempo que ha vuelto a ilusionar a todo un país. Con la cuarta victoria en la Eurocopa, ‘La Roja’ se convierte en la selección más laureada del torneo, superando a Alemania y enviando un mensaje claro: hay futuro porque hay equipo.



Luis de la Fuente ha liderado un equipo que ha anotado quince goles, un récord que supera a Francia en la edición de 1984. Los jugadores al principio no eran favoritos, pero partido a partido se han convertido en héroes del deporte y referentes para la sociedad. De la Fuente recoge así la estela de Luis Aragonés, quien también guio a un equipo con cero expectativas y lo convirtió en leyenda.



En el capítulo de hoy entrevistamos a Luis Aragonés horas después del triunfo de La Roja en Berlín. El hijo del Sabio de Hortaleza nos cuenta cómo vivió la victoria de la selección. “Recordé la final de 2008 en la que fuimos reyes”, reconoce. El exfutbolista asegura que a Aragonés le hubiera gustado vivir este triunfo también. “Si mi padre estuviera a mi lado en el sillón viendo el partido, diría que todo es divino, estaría encantado”, destaca.



Reconoce el trabajo de Luis de la Fuente con los jugadores y “aunque cada maestrillo tiene su librillo, a los dos entrenadores les une el trabajo y el compromiso”. Además, destaca que la fuerza del fútbol reside en la unión que genera en los tiempos que nos ha tocado vivir. “En el fútbol, si hablas, te quitan el balón, la política es otra historia", comenta. La gesta de la selección es que “ha conseguido unir a un país”, concluye.



Fernando Giner fue once veces internacional con la Selección Española. Ahora preside Leyendas España y atiende la llamada de este pódcast a los pocos minutos de aterrizar en Madrid. En su opinión, “nos han hecho recuperar el sentimiento de pertenencia, ojalá sirva para unir a la ciudadanía”. Define a esta selección como “una familia por cómo juegan, pero también por cómo son”. Recuerda que cuando sustituyó a Luis Enrique generó “algunas dudas”, el tiempo ha apoyado su trayectoria, “un trabajo que no es de hace un mes, sino de años”, destaca.