El drama de Manuel: tiene 3 de sus 5 casas okupadas... la última por 'El Javi', investigado por el caso Ivo

Al pobre Manuel, un ingeniero industrial de Telefónica que está jubilado, se lo llevan los demonios porque siente que no recibe una respuesta efectiva ni de la Administración pública ni de la Justicia, para los cuatro procesos legales que tiene abiertos contra los okupas y morosos que viene sufriendo en 3 de los 5 inmuebles de su propiedad en la zona del paseo marítimo de Los Alcázares. "¡Estoy indignado!", clama este anciano, de 80 años. "Me están amargando a mí y a los vecinos del entorno".

"En mi casa del Paseo del Espejo, el anterior inquilino fue un moroso y ahora tengo a un okupa". Al que Manuel define con una coletilla en un correo electrónico que envía a EL ESPAÑOL: "El cliente famoso, Francisco Javier". "Rompió el bombín de la vivienda y entró en diciembre".

Este pensionista revela públicamente que el último de los procesos de desahucio que ha iniciado afecta a 'El Javi': el único investigado por la muerte de Ivo en el Mar Menor, tras sufrir un naufragio a bordo de una piragua robada, durante la madrugada del Día de Reyes, cuando Francisco Javier Medina puso rumbo a la isla de la Perdiguera, junto a dos menores de edad -el difunto Ivailo Petrov y 'Joseda'-.

De hecho, trece días antes de producirse el trágico naufragio, Manuel acudió a la Comisaría que tiene la Policía Nacional en el distrito madrileño de Arganzuela, para denunciar la okupación de su vivienda en el Paseo del Espejo de Los Alcázares. Precisamente, Ivo fue citado a esa casa aquella madrugada del Día de Reyes, después de que la okupase -supuestamente- 'El Javi', con su mujer y sus cinco hijos. Así lo expone el octogenario en la denuncia que presentó el 23 de diciembre y que aporta a este diario:

"Sobre las 23.30 horas del 22 de diciembre, he recibido una llamada de un amigo, residente en la zona, el cual me comunica que otro conocido le ha informado de que ha visto a unas personas dentro de mi vivienda. Hoy he comenzado a realizar gestiones con los vecinos de la zona, al pensar al principio que podrían ser los gestores de la agencia [inmobiliaria], realizando visitas al domicilio en cuestión. Finalmente, me han podido confirmar que unas personas habían accedido por la fuerza a la vivienda, cambiando el bombín de la cerradura de la puerta de acceso".

La fachada de la casa supuestamente ocupada por 'El Javi' en Los Alcázares. Cedida

De los tres inmuebles que Manuel tiene afectados por okupas o por morosos, para este jubilado la casa que más le duele es donde 'El Javi' se instaló hace medio año. "Tiene un gran valor sentimental porque es propiedad de la familia desde hace casi un siglo", subraya. "La situación de la casa es perfecta, está en primera línea de playa, tiene piedras naturales del Cabezo Gordo, cuenta con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño, un salón, un gran atrio [un porche con vistas al Mar Menor]...".

- Viendo los precios del sector inmobiliario. ¿Cuánto cuesta un inmueble en primera línea de playa con esas características?

- Manuel: Esa casa puede costar mucho dinero. No lo he calculado porque no pensaba venderla, pero tampoco perderla. A lo largo de los años, la he renovado como si fuera mi domicilio particular: he reformado el techo, las paredes, las habitaciones... Esa casa es la mejor de las cinco que tengo.

El abuelo de este ingeniero compró en el Paseo del Espejo la citada casa, al igual que el resto, para invertir el dinero que ganó en la agricultura y en una pescadería. Poco a poco, sumó 5 propiedades que heredó la madre de Manuel, después el propio Manuel y cuyo alquiler ofertaban en el mercado inmobiliario. "Todos somos de Santiago de la Ribera: una pedanía de San Javier en la que mi abuelo fue alcalde", recalca orgulloso este jubilado, afincado en Madrid, pero que cada año regresa a su pueblo y de paso, controla el estado de los inmuebles arrendados en Los Alcázares.

- ¿Cuándo comenzaron sus quebraderos de cabeza con la casa del Paseo del Espejo?

- Manuel: El primer inquilino que tenía se fue sin pagar. Este moroso me dejó a deber de 5.000 a 7.000 euros y le denuncié para cobrar, pero a la abogada no le han hecho caso. Ahora tengo a un jovencito, de 22 años, [Francisco Javier Medina] y este 'señor', por llamarle finamente, lleva viviendo allí seis meses. Se marchó el moroso y el okupa aprovechó para entrar. Violaron mi casa, cambiaron la cerradura, entraron y tengo puesta otra denuncia [por usurpación de vivienda].

A Francisco Javier Medina le conocen como 'El Javi', tiene antecedentes y figura como investigado por un delito sin especificar en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier. Todo ello, debido a que en el momento en el que se produjo su citación, Ivo todavía figuraba como desaparecido y solo se tenía constancia de la denuncia por el robo de una piragua. Ahora, 'El Javi' suma otro frente judicial: el proceso de desahucio emprendido por este ingeniero industrial jubilado que confiesa que puso cara a su -presunto- okupa, a raíz de la causa que investiga las circunstancias de la muerte del búlgaro Ivailo Petrov en el Mar Menor.

'El Javi', en un pantalán próximo a la casa que supuestamente ha okupado en Los Alcázares, junto a una imagen del menor de edad fallecido en el Mar Menor, Ivailo Petrov.

"Ha tomado una casa y está viviendo a la sopa boba", critica Manuel con impotencia, debido a que 'El Javi' le está privando de cobrar un alquiler mensual de 650 euros a cualquier inquilino potencial. Además, el pensionista denuncia que está haciendo un mal uso de su propiedad: "Me han enviado fotos de ellos, sacaron mis muebles antiguos al porche para beber y fumar".

Este antiguo ingeniero industrial lamenta que la Justicia no le da respuesta, para recuperar los más de 5.000 euros que le debe el inquilino moroso que huyó de la casa del Paseo del Espejo y tampoco echa de ese inmueble a su actual okupa. "Francisco Javier trabaja en el campo y podría pagar". Sin embargo, Manuel asegura que no abona ni las facturas de los suministros: "Tengo pruebas de conexiones fraudulentas con la luz porque los dos últimos recibos que recibí son de 4,54 euros y 3,45 euros".

"Pensé que si me movía rápido los sacaría en las primeras 24 horas, pero no conseguí nada", se lamenta Manuel, ante el resultado obtenido tras la denuncia por usurpación que presentó en la Policía Nacional un lejano 23 de diciembre, así como las gestiones que realizó con la compañía de seguros, la Policía Local, la Guardia Civil y el Consistorio.

Un portavoz del Ayuntamiento de Los Alcázares explica el motivo por el que no se pudo echar a 'El Javi' de una casa playera que no está al alcance de todos los bolsillos: "Cuando nos avisaron de la okupación, Francisco Javier Medina mostró a la Policía Local un contrato de alquiler firmado, asegurando que le habían estafado y esa fue su defensa para no ser desalojado. Una copia de ese contrato se envió al juzgado porque se sospechaba que era falso y la autoridad judicial deberá resolver. Por desgracia, este tipo de procedimientos a veces se dilatan".

De modo que a este pensionista le toca seguir pagando abogados, para lograr el desalojo de 'El Javi' y de los otros "morosos" que tiene en dos inmuebles próximos al idílico paseo marítimo de Los Alcázares. En concreto, en el número 4 y el número 6 de la calle San Blas. "El 2 de julio tendrá lugar el lanzamiento que hay en la vivienda número 6", avanza esperanzado Manuel, ante la posibilidad de quitarse de en medio a uno de sus okupas. Un portavoz del Ayuntamiento confirma que la Policía Local "acudirá" para "garantizar" que se ejecuta ese auto judicial.

Manuel cuenta con cinco propiedades por el entorno del paseo marítimo de Los Alcázares. Google Maps

- ¿Qué problema tiene en la vivienda número 4 de la calle San Blas de Los Alcázares?

- Manuel: Los inquilinos se convirtieron en morosos, a los pocos meses de pagar normalmente. Ellos son David y Aurelia. Estoy con un proceso legal más de dos años. Están informados mi abogado, el Ayuntamiento de Los Alcázares, el Centro de Servicios Sociales y Servicios Mediación de Vivienda. Tengo todos los informes del letrado.

- ¿Cuánto le deben?

- David me debe 15.000 euros de alquiler, agua y luz.



Este pensionista está sufriendo en su propiedad de la calle San Blas número 4 un caso que en términos legales se denomina inquiokupación: los inquilinos alquilan un piso, pagan puntualmente y un día dejan de abonar la mensualidad. "David lleva más de dos años sin pagar". El tal David al que alude reiteradamente este anciano es el padre de 'Joseda': el menor de edad que navegaba en la canoa robada la madrugada del Día de Reyes, junto a Francisco Javier Medina, alias 'El Javi', y el difunto Ivo.

"David y Francisco Javier están conchabados", sentencia con amargura el anciano. "Estoy hasta las narices de que se rían de mí". "Cuando escucho explicaciones de que son unos 'pobreticos' me pongo negro". Las palabras de este pensionista se deben al contenido de una carta que recibió este mes de abril y donde su procuradora le advierte de que el desalojo del número 4 de San Blas, es tan complicado, como la posibilidad de cobrar los 15.000 euros que -supuestamente- le adeudan sus inquiokupas:

La calle San Blas de Los Alcázares donde Manuel tiene otros procesos abiertos contra inquiokupas. Cedida

"Hemos estado valorando todas las opciones, conforme a las últimas sentencias que estamos obteniendo de los juzgados de San Javier. En cuanto a la vivienda de San Blas número 4, ocupada actualmente, no hay inconveniente en presentar el desahucio, lo que no podemos asegurar es que con la legislación actual podamos echarlos de una manera medianamente rápida. De ahí que estuviéramos probando la manera de echarlos de la vivienda de forma extrajudicial y evitarnos pasar por los Juzgados [...]. Lo más perjudicial es el carácter 'cariñoso' de esta familia".

"De la reclamación económica, en igual sentido no hay problema a la hora de hacer la reclamación, pero nos gusta ser sinceros y comentar que en este tipo de procedimientos, en los que el demandado no tiene nada embargable, y además tampoco tienen domicilio fijo, es muy difícil conseguir cobrar las cantidades que debe".

- ¿Qué se siente al tener cuatro procesos legales abiertos contra okupas o morosos en 3 de sus 5 viviendas?

- Manuel: Nos están haciendo la vida imposible tanto a nosotros como a los vecinos: estamos en la miseria. Estoy muy cabreado. Estoy pagando el IBI por casas que no disfruto y que no puedo alquiler. Esto me parece una tomadura de pelo.