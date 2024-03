'El Javi' culpa al difunto Ivo de naufragar en el Mar Menor en una piragua: "Se puso de pie y volcamos"

'El Javi' ha cumplido con el guion previsto y le ha echado la culpa al difunto Ivailo Petrov del naufragio ocurrido en el Mar Menor que se cobró la vida de este búlgaro de 16 años. Francisco Javier Medina ha defendido ante el juez -según fuentes judiciales- que la piragua robada en la que navegaban, aquella madrugada del Día de Reyes, zozobró a causa de un mal gesto de Ivo: "Pidió un cigarro, se puso de pie y volcamos".

La declaración de Francisco Javier Medina, de 22 años, se ha producido este viernes como investigado, por un delito sin especificar. Todo ello, debido a que en el momento en el que se produjo la citación, el búlgaro Ivailo Petrov todavía figura como desaparecido y solo se tenía constancia de la denuncia por el robo de la piragua a un vecino de Los Alcázares.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier ha mostrado especial interés por los mensajes que Ivailo Petrov recibió aquella noche y que llevaron a este menor de edad a escapar a escondidas de casa de sus padres, para embarcarse en una piragua robada, a pesar de que no sabía nadar. De hecho, este viernes, el magistrado le ha enseñado a 'El Javi' las capturas de WhatsApp de la conversación que Ivo mantuvo con José David: el tercer tripulante de la famosa embarcación ligera.

- Joseda: Vente a casa de Javi.

- Ivo: No puedo salir ahora. No puedo salir 'el viejo' me va a pillar

- Joseda: Intenta salir.

- Ivo: Vale.

- Joseda: Que tenemos que hacer cosas. No me digas vale y luego me escribas 3 horas después.

- Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es.

- Joseda: Vale.

- Ivo: No puedo salir.

- Joseda: A la una [de la madrugada] vente a casa de Javi.

'El Javi' ha cometido la primera incoherencia en este punto del interrogatorio, ya que le ha reconocido al juez que aquella noche, le envió mensajes a Ivo utilizando el móvil de José David, otro menor de edad, conocido como 'Joseda'. Pero al mismo tiempo le ha asegurado al magistrado que "no escribió" el mensaje que más sospechas despierta a la Guardia Civil: ¿Qué cosas iba a hacer Francisco Javier Medina a la una de la madrugada con los menores de edad: José David e Ivailo?

Los tres adolescentes, captados por la cámara de seguridad de una vivienda, caminando por el paseo marítimo de Los Alcázares antes del naufragio.

El juez le ha interpelado hasta en dos ocasiones, a Francisco Javier, por el motivo por el que aquella noche salió con dos menores de edad y se adentró al Mar Menor con una piragua robada, pero 'El Javi', de 22 años, y padre de cinco hijos, solo ha respondido con expresiones tales como: "Por hacer una tontería", "por dar una vuelta"...

Tan solo se ha mostrado preciso a la hora de asegurar que "tres días" antes del naufragio mortal del Día de Reyes, ya tenían localizada una piragua abandonada en una playa de Los Alcázares y habían hablado de salir a navegar con ella. 'El Javi' ha llegado a afirmar que estuvo "dos horas nadando" antes de ser rescatado del agua, junto a José David, de 16 años, después de que Ivo supuestamente hiciera volcar la embarcación al ponerse de pie cuando le dieron un cigarrillo.

"Intentamos darle la vuelta a la canoa, varias veces, no podíamos y decidimos volver nadando". Pero a tierra solo regresaron dos con vida: 'El Javi' y 'Joseda', gracias a la llamada de unos jóvenes al 112 que movilizó a la Policía Local y la Guardia Civil, para adentrarse en el Mar Menor con el bote auxiliar del Club Náutico de Los Alcázares.

"Es una declaración incoherente que siembra sospechas porque Francisco Javier no ha sabido detallar la última vez que vio con vida a Ivo cuando cayeron al agua", tal y como sostiene Sergio Marco, el abogado que junto a la letrada Verónica Ene se encarga del asesoramiento legal de Miglena: la madre del difunto Ivailo Petrov. "Nos resulta inverosímil que haya afirmado que nadó durante dos horas, cuando la Guardia Civil considera que los tres tripulantes de la piragua eran malos nadadores".

El letrado del bufete MMB Abogados avanza que va a solicitar al juez un volcado del iPhone que Ivo tenía en el bolsillo de su pantalón, cuando el 25 de enero le localizaron los buceadores del GEAS de la Guardia Civil, en el fondo del Mar Menor, después de tres semanas de intensa búsqueda. Sergio Marco también pedirá la declaración en sede judicial de los dos jóvenes que a las 2.33 horas del Día de Reyes alertaron al 112 de que había una emergencia en la albufera en dirección a la Isla de la Perdiguera.

- Operador del 112: ¿En qué le puedo ayudar?

- Testigos: Buenas, estábamos dando un paseo por la playa y hemos escuchado unas voces de unos chavales que están gritando: '¡Ayuda!', '¡El remo!'... Están como en mitad del Mar Menor en Los Alcázares y piden auxilio. Nos da la impresión de que se han ido con una barca y no saben cómo volver. Les estamos haciendo luces con el móvil.

Primera llamada que recibe el 112 la madrugada del Día de Reyes

- Operador del 112: ¿Pero saben dónde están?

- Testigos: No lo sé, yo es que no sé quiénes son. Nosotros hemos venido por aquí y escuchamos sus voces y vemos la luz de la linterna. Estamos viendo sus luces y escuchando sus voces, en el horizonte, cerca de dos islas pequeñas del Mar Menor que son la Perdiguera y el Barón.

Aquella trágica madrugada, el 112 recibió una segunda llamada pidiendo auxilio. Era un amigo de Ivo y de fondo, se escuchaba a Rocío, la mujer de Francisco Javier Medina, gritándole a ese joven lo que debía decirle al operador: "Dile que hay dos personas allí... Dile que están pidiendo socorro... Diles que vayan rápido que a lo mejor se están ahogando".

El abogado Sergio Marco también avanza que solicitará la citación de Rocío para que declare en los juzgados de San Javier. "Vamos a citar a la mujer de Javier porque ella forma parte de nuestra tesis del naufragio", subraya el letrado de Miglena Petrova.

- ¿Cuál es su teoría sobre el naufragio que le costó la vida a Ivo?

- Sergio Marco: Durante su declaración, Javier ha admitido al juez que no tenía permiso de los padres de ninguno de los dos menores de edad, ni de José David ni de Ivo, para cometer una imprudencia grave, como embarcarse en el mar en plena noche y sin tener nociones de navegación.

Aquella madrugada, perdieron un remo cuando se metieron en el Mar Menor y por eso no avanzaban, pero los tres seguían sobre la piragua. José David hacía señales de luz con la linterna, mientras que Javier telefoneó a su esposa para que pidiera ayuda al 112. Nuestra tesis es que Javier presionó a un menor de edad para llevárselo a una actividad de riesgo y dejaron tirado a Ivo, lo que supone, cuando menos, un homicidio imprudente.