Los audios del 112 en el naufragio mortal de Ivo: 'Escuchamos sus voces y vemos la luz de la linterna'

Cada prueba recabada en la investigación del Grupo de Homicidios para esclarecer el naufragio que se cobró la vida de Ivo en el Mar Menor, deja en entredicho el relato que Francisco Javier Medina ofreció a EL ESPAÑOL, en una entrevista que concedió el Día de Reyes, justo cuando se acababa de iniciar el operativo de búsqueda del difunto Ivailo Petrov. Este diario ha accedido en exclusiva a las llamadas de los testigos que alertaron al 112 desde el paseo marítimo de Los Alcázares y los audios revelan datos que no habían trascendido hasta ahora, como que los tripulantes de la piragua robada hacían "señales de luces" desde algún punto de la albufera.

El único mayor de edad de los dos supervivientes: 'El Javi', de 22 años, y con antecedentes penales por robo con fuerza, explicó a este diario que aquella madrugada del Día de Reyes, tanto él como José David, de 17 años, pedían auxilio a gritos, alternando sus brazadas en dirección a la costa, mientras se mantenían a flote a malas penas. Todo ello, con el objetivo de que alguien los rescatara para regresar a por el pobre Ivo, de 16 años, al que dejaron aferrado a la piragua. Pero en la primera llamada al 112 se afirma que los alaridos de socorro van acompañados de unas luces.

Tales destellos debían proceder de móviles o linternas, lo que plantea interrogantes que deberá aclarar la Guardia Civil: ¿Esas señales de luz fueron emitidas cuando los tres adolescentes seguían sentados en la piragua o cuando estaban agarrados a ella tras volcar? ¿Cómo es posible que unos malos nadadores den brazadas o se mantengan a flote mientras hacen señales de luz? ¿Quién hacía las señales: Javi, José David o Ivo? La primera llamada que alerta de una emergencia en el Mar Menor se produce a las 2.33 de la madrugada del Día de Reyes. Los testigos son dos jóvenes:

- Operador del 112: ¿En qué le puedo ayudar?

- Testigos: Buenas, estábamos dando un paseo por la playa y hemos escuchado unas voces de unos chavales que están gritando: '¡Ayuda!', '¡El remo!'... Están como en mitad del Mar Menor en Los Alcázares y piden auxilio. Nos da la impresión de que se han ido con una barca y no saben cómo volver. Les estamos haciendo luces con el móvil.

- Operador del 112: ¿Pero saben dónde están?

- Testigos: No lo sé, yo es que no sé quiénes son. Nosotros hemos venido por aquí y escuchamos sus voces y vemos la luz de la linterna. Estamos viendo sus luces y escuchando sus voces, en el horizonte, cerca de dos islas pequeñas del Mar Menor que son la Perdiguera y el Barón.

Primera llamada que recibe el 112 la madrugada del Día de Reyes

- Operador del 112: ¿Entonces es a la altura de Los Alcázares?

- Testigos: Sí, sí es en Los Alcázares. Están haciendo señales de luces, nosotros estamos en un muelle que hay aquí y les hemos visto. Es el muelle que hay justo en la boca de la calle Carmolí [...].

Los dos jóvenes que llaman a Emergencias resaltan varias veces que los gritos de auxilio incluyen destellos de luz. El relato de los testigos contrasta con lo que 'El Javi' afirma en la entrevista con EL ESPAÑOL: "Los tres nos quedamos agarrados a la canoa, tratando de impulsarla hacia la playa haciendo piernas. No queríamos quedarnos quietos porque el agua estaba muy fría. Yo quería sacarlos a tierra a los dos y lo intenté como pude, pero nos estábamos congelando. Teníamos las manos agarrotadas y José David, Ivo y yo, decidimos soltarnos para llegar nadando a la playa".

Esta parte del relato de Javi lleva a la misma duda razonable: ¿Cómo es posible hacer señales de luz agarrado a una piragua o con las manos agarrotadas por una hipotermia? Estas llamadas al 112 obran en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, donde Francisco Javier Medina ha sido citado a declarar el 22 de marzo, como investigado por un delito sin especificar. Todo ello, debido a que en el momento en el que se produce la citación judicial, Ivo figura como desaparecido y solo se tiene constancia del robo de la piragua.

- Operador del 112: ¿A qué distancia están del muelle?

- Testigos: Es que no sabría decirte. A mí, personalmente me da la impresión de que están a la misma altura de la isla Perdiguera, pero igual me está fallando la percepción porque es de noche, vemos una luz y la silueta de la isla. Por las voces, parecen desesperados [...]. Voy a mirar con Google Maps para intentar triangular un poco [...].

Están gritando ahora mismo: '¡Ayuda!' Además, están gritando muy alto porque se escucha y están lejos [...]. Nosotros hemos calculado viendo Google Maps que están a 7 kilómetros, pero tampoco estamos muy seguros porque creo que a esa distancia no les escucharíamos, pero la luz parece muy lejana.

El cálculo de la distancia que hacen estos dos testigos es erróneo, ya que la Guardia Civil afirmó en un comunicado que Francisco Javier Medina y José David fueron rescatados a 500 metros de la costa. Tampoco saben precisar estos jóvenes si en el Mar Menor hay dos o tres víctimas: "No sabemos cuántos son, pero escuchamos al menos dos voces. Creo que dos voces, no estoy muy seguro, pero me da esa impresión".

El valioso relato de estos testigos para el Servicio de Emergencias prosigue poniendo el acento en que las víctimas buscan un remo: "Ahora mismo no identifico bien lo que están diciendo, pero es algo sobre un remo: '¿Dónde está el remo?' '¡No podemos!'" Tal apreciación genera otra pregunta: ¿Buscaban el remo para evitar ahogarse agarrándose a él o para recuperar el rumbo navegando con la piragua? De hecho, los testigos no saben precisar al 112 si van hacia la costa o el islote: "Parece que se alejan hacia la Isla de la Perdiguera, acaban de volver a encender la luz".

Segunda llamada que recibe el 112 la madrugada del Día de Reyes

Después de esa llamada: el 112 recibe la segunda alerta de la noche. El testigo es un amigo del menor búlgaro Ivailo Petrov que a la postre desparecerá en el Mar Menor, a cinco metros de profundidad. En ese momento, ya se habían personado en el paseo marítimo agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que movilizaron el bote auxiliar del Club Náutico de Los Alcázares, para adentrarse en la albufera a salvar a las víctimas.

- Operador 112: ¿En qué le puedo ayudar?

- Testigo: Hola, buenas. Estamos en Los Alcázares, en el puente de la rambla, y hay gente gritando: '¡Socorro!', '¡Ayuda!'... Se les escucha en la playa [...]. Parece ser que están dentro del agua.

- Operador 112: ¿No veis a nadie?

- Testigo: No, no vemos a nadie.

El operador informa al llamante de que se han movilizado embarcaciones en el Mar Menor: "Ya se está moviendo todo". Lo llamativo de este audio es que la segunda llamada de alerta ya la protagoniza un amigo de Ivo: en plena madrugada. Además, de fondo se escucha a una mujer muy sobresaltada: '¡Pulicía!' Esa mujer que grita es Rocío, la pareja sentimental de Francisco Javier Medina, y se aprecia cómo le ofrece indicaciones al amigo de Ivailo Petrov sobre lo que puede decirle al 112.

- Rocío: Dile que hay dos personas allí... Dile que están pidiendo socorro... Diles que vayan rápido que a lo mejor se están ahogando o 'argo'.

Puede que sea por los nervios del momento, pero resulta llamativo que Rocío hable de dos personas cuando zarparon tres en la piragua robada. Lo que parece evidente es que la pareja de 'El Javi' sabe lo que ha ocurrido, ya que al mismo tiempo que habla con el amigo de Ivo que ha llamado a Emergencias, también le grita al padre de sus cinco hijos para que sepa que han pedido ayuda: "¡Estamos llamando a la 'Pulicía' para que venga a por 'vusotros'! ¿Cómo se les ocurre irse pa'allá? ¡Javi!"

Una vez que 'El Javi' y José David pusieron un pie en el Club Náutico de Los Alcázares tras ser rescatados, en la primera acta de intervención policial se refleja que unos agentes se entrevistaron con Rocío. Esta fue la explicación que ofreció sobre el motivo por el que se adentraron al Mar Menor de madrugada: "La mujer de Francisco Javier manifiesta que su marido había salido a pescar con dos amigos, José David e Ivailo".

Tal afirmación de Rocío choca con el contenido de la grabación del 112, donde la mujer de Francisco Javier no menciona nada de una salida a pescar. Incluso asegura que se ha enterado del naufragio desde su casa en el paseo marítimo: '¡He salido y he escuchado la voz de mi marido!" Todo ello, a pesar de que en la citada acta de intervención policial se expone que los gritos se escuchan a "una distancia aproximada de 2,6 kilómetros de la costa de Los Alcázares". Menuda capacidad auditiva tuvo Rocío.

Sigue los temas que te interesan