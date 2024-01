Javier Medina iba con el menor desaparecido en el Mar Menor: "Lo dejé agarrado a la canoa"

Javi se fuma un pitillo tras otro en la salita de su casa, mientras que sus cinco hijos juguetean con la ilusión propia del Día de Reyes, sin ser conscientes de que este año, Sus Majestades de Oriente ya les han traído su regalo: tener con vida a su padre. "Solo pensaba en Dios y en mis críos: creí que iba a morir", asegura Javi, bastante nervioso, mientras atiende a EL ESPAÑOL.

Este joven, de 22 años, es uno de los dos supervivientes del naufragio de una canoa en el Mar Menor, ocurrido la madrugada de este viernes, y que tiene en vilo a los vecinos de Los Alcázares porque Salvamento Marítimo no localiza al tercero de los tripulantes de esta embarcación ligera: Ivailo Petrov, de solo 16 años. "Ivo, para mí, más que un amigo, es como un hermano", subraya emocionado Francisco Javier Medina.

Este veinteañero tiene cinco hijos a los que saca adelante, unas veces, como camarero, y otras, currando de jornalero agrícola, y en la entrevista que concede a EL ESPAÑOL confiesa que es consciente de que la vida le acaba de regalar una segunda oportunidad para seguir criando a sus retoños de entre uno y nueve añitos. "Solo queríamos hacer el tonto un rato", tal y como confiesa Javi. "Maldita la hora". Precisamente, las horas pasan y la tragedia sobrevuela Los Alcázares porque el dispositivo de búsqueda no localiza al joven búlgaro Ivailo Petrov.

- ¿Cómo acabaron subidos en una canoa en plena madrugada?

- Francisco Javier Medina: Yo estaba en mi casa viendo una película y comiéndome unas palomitas, junto a mi vecino, José David, cuando vino Ivo sobre las doce y media de la noche, para decirnos que nos fuésemos a la playa a fumarnos un cigarro en una canoa que él tenía vista porque decía que llevaba cinco días abandonada en la arena.

A bordo de la citada embarcación de poliéster, de color azul y blanco, se adentraron en la playa que hay frente a la Plaza del Espejo de Los Alcázares. En la proa, la parte delantera, iba sentado José David, de 17 años, en medio, se sentó Ivo, de 16 años, y en la popa, la parte trasera, se colocó Javi, de 22 años. Cada uno iba con un remo y se metieron en el Mar Menor, cuya apariencia inofensiva por la habitual falta de oleaje, esconde zonas con más de cinco metros de profundidad. "Nos subimos a la canoa para ir de un pantalán a otro, paralelos a la línea de playa”, resume Javi.

"Era una cosa de críos", vuelve a insistir. Sin embargo, la canoa se les empezó a desviar hacia la Perdiguera: una isla volcánica de 25 hectáreas, situada en el centro de la emblemática albufera murciana.

- ¿Qué ocurrió para que terminasen naufragando?

- Francisco Javier Medina: Nos empezamos a ir mar adentro, quisimos dar la vuelta y justamente, Ivo se levantó, la embarcación hizo un gesto raro y nos fuimos al agua los tres. La canoa volcó y quedó bocabajo.

- ¿Cómo reaccionaron ustedes?

- Yo intenté darle la vuela a la embarcación unas ocho veces, pero no se podía. Entonces, los tres nos quedamos agarrados a la canoa, tratando de impulsarla hacia la playa haciendo piernas. No queríamos quedarnos quietos porque el agua estaba muy fría. Yo quería sacarlos a tierra a los dos y lo intenté como pude, pero nos estábamos congelando. Teníamos las manos agarrotadas y José David, Ivo y yo, decidimos soltarnos para llegar nadando a la playa. Mi mente solo pensaba que íbamos a morir si seguíamos parados.

La canoa en la que naufragaron en el Mar Menor los tres jóvenes: Ivailo Petrov, Francisco Javier, y José David.

En plena madrugada, los tres adolescentes estaban desorientados en el Mar Menor, sin saber a qué distancia estaba la playa y Javi relata a EL ESPAÑOL que comenzaron a nadar hacia el único punto de referencia que tenían: el Club Náutico de Los Alcázares. "Tenía miedo, la verdad es que estaba asustado, pero dentro de la situación intenté mantener la calma para tratar de salvar a Ivo y a José David: yo solo veía la luz blanca del faro del puerto y pensaba que en la luz estaba la salvación".

- ¿Qué ocurrió cuando empezaron a nadar hacia el puerto?

- Francisco Javier Medina: Ivo pegó cuatro o cinco brazadas, pero se dio la vuelta y regresó a la canoa. No sé lo que pensó, pero nosotros ya íbamos por delante, entonces, yo regresé a por él, pero se me agarraba al cuello y me hundía. Así que Ivo se quedó agarrado a la canoa y yo fui a buscar a José David porque estaba a diez metros, para intentar buscar ayuda, para hacer todo lo posible para regresar con una lancha para rescatar a Ivo.

- ¿Cuánto tiempo estuvieron nadando?

- No lo sé, por lo menos estuvimos hora y media en el agua. Yo iba nadando y de vez en cuando me tenía que parar, me colocaba haciendo la posición del muerto, para descansar, y volvía a nadar. No paraba de decirle a José David: 'Vamos a echarle huevos, vamos hacia delante, no dejes de gritar socorro'.

Tanto es así que un portavoz de los Servicios de Emergencias confirma que a las 2.35 horas de la madrugada de este viernes, un hombre alertó al 112 desde la calle Carmolí de Los Alcázares porque estaba escuchando voces de personas que pedían auxilio desde el Mar Menor. Unos agentes de la Policía Local se subieron en el bote auxiliar del Club Náutico de Los Alcázares, junto a un empleado, y movilizaron una embarcación de Protección Civil para rescatar a los jóvenes.

"De no ser por los policías: José David y yo nos ahogamos". No exagera en su afirmación porque su ropa de invierno, completamente empapada, les hacía sentirse más pesados, lastrando sus débiles brazadas porque tenían agarrotados los músculos por la baja temperatura del agua del Mar Menor. "Nos salvaron la vida", recalca agradecido Javi, tratando de contener las lágrimas en el pantalán de Los Estrujados en la playa de la Concha, a la que se acerca con el periodista para recrear el infierno que vivieron durante la madrugada del Día de Reyes.

Javi, este viernes, en un pantalán de Los Alcázares. Badía

- ¿Qué pasó cuando les sacaron del agua?

- Francisco Javier Medina: Cuando me montaron en la embarcación, les dije que faltaba nuestro amigo Ivo, empecé a temblar y me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el Hospital de Los Arcos donde me habían ingresado porque sufrí una hipotermia.

La pesadilla todavía no había terminado cuando amaneció en el centro hospitalario, ya que le informaron de que su amigo Ivo estaba desaparecido. "No tengo la conciencia tranquila porque quería sacar a los dos y no pude", confiesa Javi, totalmente desolado. "Yo en ese momento no solo miraba por mí, también mirada por José David y por Ivo porque son dos críos. Yo hice lo que pude. ¿Cómo lo hago para sacar a los dos del agua? ¿Saco a uno y luego vuelvo a entrar al agua a sacar al otro? Yo pensaba que no llegaba vivo al día siguiente. Ivo estaba seguro, lo dejé agarrado a la canoa, y me fui a por el otro zagalín que estaba nadando en el mar".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este naufragio, de quién era la canoa y por qué motivo se adentraron los tres jóvenes en el Mar Menor de madrugada. Javi afirma que no robaron la embarcación ligera: "Estaba abandonada". De momento, la prioridad para el Instituto Armado es localizar al pobre Ivailo Petrov, conocido como Ivo, un zagal de 16 años que este verano trabajaba de camarero en un chiringuito de Los Alcázares, tras haber abandonado los estudios de la ESO en el Instituto Menárguez Costa.





Los enseres recuperados por el personal de emergencias que podrían pertenecer al menor desaparecido, Petrov, de 15 años.

Este viernes, la madre de Ivo presenciaba las labores de búsqueda de su hijo, sentada en el paseo marítimo, arropada por varios familiares y una de sus dos hijas: Nicol. "No queremos hablar, lo estamos pasando muy mal", zanjaba Nicol. Su madre no paraba de llorar porque es consciente de que puede haber perdido a su hijo, al que se trajo de Bulgaria cuando solo era un niño, para darle un futuro en España, mientras ella se ganaba la vida en el campo. Las labores de búsqueda se realizan en dirección a la isla de la Perdiguera, pero de momento solo han aparecido un abrigo y una chancla propiedad del menor de edad.

Francisco Javier ya ha prestado declaración ante la Guardia Civil y este viernes se ha subido a una de las embarcaciones para ayudar a localizar a Ivo: "Les he señalado dónde volcó la canoa más o menos". El otro adolescente que ha sobrevido al naufragio, José David, de 17 años, ya ha recibido el alta hospitalaria y se recupera en casa del trauma. Al cierre de esta edición, la Policía Local de Los Alcázares ha confirmado que el rastreo en el Mar Menor se ha suspendido por falta de luz y sin noticias de Ivo. Este sábado se retomarán las batidas con buceadores en un Día de Reyes que tendrá un sabor amargo para los 19.000 vecinos de esta turística localidad.

- ¿En qué punto del Mar Menor se quedó Ivo agarrado a la canoa?

- Francisco Javier Medina: Pasada la zona de las boyas amarillas, veíamos la base militar y el puerto. Ivo tenía un iPhone de los que soportan el agua y creo que llegó a enviar su ubicación.

- ¿Cree que su amigo sigue vivo o está muerto?

- Tengo la corazonada de que sí. Creo que llegó a alguna de las islas del Mar Menor y que está vivo. No pierdo la fe.

