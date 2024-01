Juan del Val, en el test de Navidad: "Le quitaría la amnistía a Puigdemont y se la daría a Juan Ortega"

Juan del Val le pide pocas cosas a los Reyes Magos, sobre todo después de haber dejado atrás un 2023 lleno de éxitos gracias a sus obras literarias (su último libro es Bocabesada) y sus participaciones en diferentes programas de televisión (El Hormiguero y La Roca).

El madrileño es una de las partes fundamentales del formato producido por 7yacción cada semana, formando parte del equipo de guionistas del espacio de Antena 3 y por su participación en las dos tertulias de actualidad del programa junto a Pablo Motos, María Dabán, Rubén Amón y Miguel Lago los martes; y con el valenciano, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó los jueves, donde, además, con su sección de El Polémico, genera multitud de comentarios positivos y negativos en redes.

No obstante, a Del Val no le gusta morderse la lengua y se suele mojar en sus comentarios: "Esa sección es de humor y quien no la entienda tiene un problema, así de sencillo. Todo lo que aparece en El polémico lo hago yo, hasta un punto en el que cuando Pablo me da paso en la tertulia no tiene ni idea de lo que voy a decir. Pero ni él ni nadie, solo yo, pero Motos delega porque confía y le sorprende"

Juan del Val.

Reconoce que lo interesante es que la gente entienda que eso es humor, que no se puede bromear con todo y que tiene sus límites, pero "lo que no puede hacer la gente es ofenderse por cualquier cosa". A partir de ahí, considera que el tema del ofendido es porque cree que tiene razón por el hecho de sentirse ofendido, y encima no se le puede hacer entrar en razón. Y pasa que, "como se ha sentido ofendido, le tienes que pedir disculpas, y estoy en contra de hacerlo, porque si empiezas, comienzan a coger más terreno esas personas que, por el hecho de molestarse, piensan que tienen razón para decirte lo que puedes decir o no", asegura Del Val.

El escritor justifica su opinión afirmando que "creo que todo debe de tener un razonamiento porque en algunas polémicas me niego a pedir disculpas, no es una cosa de soberbia. Soy una persona muy empática, vivo de la empatía cuando escribo novelas, por eso hago personajes con los que tanta gente se puede identificar. Pero una cosa es ser empático y otra condescendiente, y no lo voy a ser con una persona que diga que siente ofendido cuando no tiene razón y disculparme para que se sienta más tranquilo, porque no lo pienso hacer. La condescendencia en general me parece una falta de respeto a la inteligencia".

También tiene muy claro que el éxito diario de El Hormiguero se debe a que "es el mejor programa de entretenimiento. A la gente hay que respetarla porque decide, casi siempre, de manera sabia. Con El Hormiguero llevan 18 años sin equivocarse, pues por algo será". El madrileño también cree que parte de que el programa de Motos haya triunfado entre la audiencia tiene que ver con el trabajo, con el talento y que son casi 60 minutos de programa perfectamente cuidados y medidos. "Es un lugar de libertad, de entretenimiento, es un espacio de un montón de cosas y, al final, la gente sabe elegir. Hay mucho curro detrás", admite.

Pero otro de los motivos por lo que 2023 ha sido un gran año para Del Val ha sido el éxito que está teniendo su última novela, Bocabesada, uno de los libros más regalados estas navidades y que ya lleva varias ediciones a la venta en las librerías, formando grandes colas en los lugares donde el madrileño acude a firmar ejemplares.

"Vengo de una novela, Delparaíso, que fue un éxito, pero siempre es un riesgo publicar una nueva porque nunca sabes, cuando la sacas, cómo va a responder la gente. Aunque siempre hay expectativas, y estoy muy emocionado de todo lo que está sucediendo", afirma el escritor.

Eso sí, tiene muy claro que su presencia en los diferentes programas varios días a la semana ha influido en que las ventas de la novela se disparen: "Tiene mucha culpa que salga en la tele y que se venda la novela, pero también hay mucha gente que aparece en televisión y muy poca vende libros. No es una regla exacta que si tienes presencia en programas venderás más libros. No funciona así".

[uan del Val desvela en laSexta la sorprendente cláusula que ha tenido que firmar en su nuevo contrato como escritor]

El madrileño es consciente de que "cuando haces un producto, el que sea, y tienes la oportunidad de poderlo promocionar, que la gente se entere de que lo has hecho, tienes una ventaja respecto al 80 por ciento de los autores. Desde ese punto de vista es innegable que salir en televisión ayuda. Luego también es verdad que salir en este medio, muchas veces te quita algunos lectores, porque tienen prejuicios. En este país somos un poco de eso, de que no puedes hacer dos cosas porque si no, de repente, eres un intruso. Pero creo que entre salir y no salir, cuando tú escribes una novela, es una ventaja aparecer en televisión", asegura.

Sus seguidores todavía tienen tiempo para leerse Bocabesada, ya que el escritor suele publicar libros cada dos años, así que durante este 2024 disfrutará del éxito de ventas de su última obra mientras escribe la siguiente: "Escribí una novela en 2017 (Parece mentira), otra en 2019 (Candela), la siguiente en 2021 (Delparaíso), la última en 2023 y, la siguiente, el año que viene, en 2025", concluye.

Test navideño de EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha charlado con el colaborador de El Hormiguero en las instalaciones del programa minutos antes de comenzar la emisión del programa de Antena 3 para hacer un balance de este exitoso 2023 y para saber cómo afronta este 2024 gracias al test navideño que se ha sometido.

Pregunta: ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

Respuesta: El jamón, probablemente es la comida que más me guste del mundo. Podría sobrevivir comiendo solo jamón, así que en Navidad nunca falta.

P: ¿Es del team de Pedroche y sus transparencias o es de los que prefiere a Ramón García con capa?

R: Soy de la capa de Ramontxu, que además es amigo mío desde hace muchísimos años, como 30 o así. Tenemos muy buena relación y, por supuesto, veo a Ramón en las Campanadas. ¿Qué es lo que me pasa? Que en los últimos años todas las Nocheviejas estoy fuera porque es cuando nuestra familia, mis tres hijos, mi mujer y yo, nos vamos de viaje, es inamovible. No queremos saber nada del resto de familias. Desde el día 26 hasta el día 2 estamos fuera siempre —este año visitaron Florencia—. Entonces llevo seis años sin ver las Campanadas. Ni a Ramón, ni a Pedroche, ni a nadie (risas).

P: ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R: A mí, discutir en Navidad con un familiar me parece una vulgaridad. Te lo digo así de claro. Me parece que hay que ponerse de acuerdo y si no lo estás, que se pasen un poco más de vino y se acabó. Ya discutirás en el mes de marzo. En Nochebuena o Nochevieja hay que pasarlo bien. ¿Cómo te vas a poner a discutir de política? No, no, en absoluto.

P: ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R: Quedarme como estoy. Tengo salud y la gente que quiero también, mis padres son muy mayores y están estupendos. En El Hormiguero estoy feliz y las cosas funcionan; saco una novela, se vende y gusta. ¿Qué quieres? ¿Cómo voy a pedir nada? Quedarme como estoy ya me parece un milagro.

P: ¿A quién daría la amnistía este año más allá de Puigdemont?

R: Primero, se la quitaría a Puigdemont y se la daría al torero Juan Ortega, que decidió tomar una decisión a última hora creyendo que la tenía que haber tomado antes.

P: ¿Con qué político cenaría en Nochebuena y Nochevieja? Nombre y por qué.

R: No cenaría con ningún político por el hecho de ser político, pero si me 'obligas' a elegir a alguien, cenaría con Manuela Carmena.

P: ¿Quién sería su mediador para resolver lo que pasa en España?

R: El único mediador interesante sería Michael Landon, el de La Casa de la Pradera, que ya falleció, pero me parecía un señor tan bueno que podríamos ponerle como mediador.

P: ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2023 y quién será en 2024?

R: Pues tanto el de 2023 como el de 2024, El Hormiguero, que lleva 18 años siendo líder de audiencia venciendo a todos sus rivales con legitimidad.

P: ¿Un libro y un disco para 2024?

R: Como no puede ser el mío (risas), La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia, que me ha gustado mucho. ¿Disco? Cualquiera de flamenco, como uno del cantaor Jesús Méndez.

P: ¿Cuánto durará el Gobierno de Sánchez?

R: Es que ahora mismo hacer previsiones en política donde todo cambia radicalmente en cuarto de hora… Las legislaturas son de cuatro años y deberían aguantar ese tiempo. Me parece que Pedro Sánchez está en la Moncloa instalado y aunque sea una legislatura muy difícil, el aguantará. Se me antoja bastante pronosticar algo en política hoy día. Yo diría que Sánchez va a estar muy cerca de los cuatro años.

P: ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R: El mejor restaurante de Madrid, sin ninguna duda es La Manduca de Azagra, que está en la Calle Sagasta, 14.

P: ¿Con qué político compartiría un décimo de la Lotería del Niño?

R: Con Alfonso Guerra, me parece de fiar para compartirlo.

P: ¿Con qué personaje político o famoso iría a la Cabalgata de Reyes?

R: Con Woody Allen, creo que fliparía viendo la cabalgata, los Reyes Magos, las carrozas…

P: ¿A qué político o personaje famoso le daría carbón por este 2023?

R: A todos, no quitaría a ninguno. A lo mejor el saco de Pedro Sánchez tendría un poco más de carbón que el resto, como el de Santiago Abascal. Luego ya un poquito menos para Alberto Núñez Feijóo y otro poquito menos a Yolanda Díaz.

P: ¿Cuál es el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho?

R: El mejor, algún viaje, eso me gusta mucho. ¿El peor? Cualquier cosa relacionada con cocinar, cosa que detesto profundamente.

