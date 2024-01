La familia del adolescente desaparecido en una canoa en el Mar Menor: "No está, creemos que lo mataron”

La familia de Ivo ha soltado una bomba de relojería a la Guardia Civil sobre el paradero de este adolescente de 16 años que permanece desaparecido, tras el naufragio de una canoa en el Mar Menor, durante la madrugada del Día de Reyes: "Nosotros pensamos que lo han matado". Así lo afirma su hermana, Nicol, en una entrevista que concede en exclusiva a EL ESPAÑOL, justo cuando este domingo se produce el tercer día consecutivo de batidas por la laguna para buscar al menor de edad.

"No está en el agua", asegura Nicol. De confirmarse tal afirmación, la investigación abierta, que hasta ahora no descarta un posible ahogamiento, podría dar un giro radical. De hecho, este diario ha sabido por fuentes próximas a la investigación que los otros dos tripulantes de la canoa, Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años, inicialmente, ofrecieron "versiones distintas" sobre las circunstancias en las que se produjo el naufragio el Día de Reyes. Todo ello, tras ser rescatados al volcar la embarcación en dirección a la isla de la Perdiguera.

Nicol Petrov, a sus 15 años, por su manejo del castellano, ejerce como portavoz de esta familia llegada de Bulgaria a España para ganarse la vida en el campo. Lo hace con el objetivo de ofrecer las hipótesis que manejan en casa sobre las circunstancias de la desaparición de Ivailo: "Mis padres le han dicho todo esto a la Guardia Civil". Es decir, la versión de los hechos que maneja la famila del chico.

[Buscan a Petrov: un menor de 15 años desaparecido en el Mar Menor al naufragar en canoa con dos amigos]



PREGUNTA.– ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con su hermano antes de que se adentrase en el Mar Menor a bordo de una canoa?

RESPUESTA.– El último día que vimos a mi hermano fue el jueves y nos dijo que se iba al gimnasio con sus amigos: los gemelos. Mi hermano se fue al gimnasio entre la una y las dos de la tarde, luego regresó a mi casa entre las nueve y las diez de la noche. Mi padre le preguntó si iba a cenar y le contestó que no tenía hambre. Ivailo se metió en su habitación sin hablar con nosotros. A las once seguía en su cuarto, luego nos fuimos a dormir y creemos que a las doce de la noche se marchó a la playa, sin decirnos nada.

P.– ¿Por qué motivo se marchó Ivo de casa en plena noche?

R.– José David, uno de los dos chicos que sacaron del agua, le escribió a mi hermano. Le dijo: 'Vente a casa de Javi, a las doce de la noche'. Mi hermano no quería ir, pero le obligaron. Tenían algo que hacer. Eso es lo que nos han contado personas que conocen a Ivailo. A partir de ahí ya no sabemos nada.

VÍDEO | Habla en exclusiva Francisco Javier, uno de los compañeros de Petrov, naufragado en el Mar Menor EL ESPAÑOL

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local investigan la procedencia de la canoa de poliéster, de color azul y blanco, con tres plazas de capacidad en la que zarparon Francisco Javier Medina, de 22 años, Ivo, de 16 años, y José David, de 17 años. En una entrevista a este diario, Javi relata que fue Ivo el que les dijo que tenía localizada una embarcación ligera que llevaba días varada en la playa y que podían cogerla para meterse en el Mar Menor a fumarse un pitillo. Pero los investigadores sospechan que hay motivos turbios en esa salida a la albufera durante la madrugada del Día de Reyes.

Los familiares de Ivailo sostienen que algo malo le ha pasado al chico, porque a sus 16 años, por desgracia, no iba por el buen camino tras haber abandonado sus estudios en tercero de la ESO en el Instituto Menárguez Costa. "Pensamos que le mataron", insiste Nicol. La otra hipótesis que manejan los padres del menor es que "está secuestrado en alguna casa". Prueba de ello es que su hermana explica que están buscando a Ivo por tierra firme: "Mi padre, Karsimir, y mi tío, están revisando todo el pueblo".

[Javier Medina iba con el menor desaparecido en el Mar Menor: "Lo dejé agarrado a la canoa"]

P.– ¿Qué les hace pensar que una de las opciones sea que su hermano esté secuestrado?

R.– Mi padre no puede estar en casa porque no se cree que Ivailo esté muerto. Mi padre cree que lo han secuestrado. Mi padre cree que lo tienen escondido en alguna casa. Pensamos que se ha metido en un lío.

P.– ¿Por qué sospecha eso la familia?

R.– Mi hermano salía de casa a las nueve de la noche y regresaba a las diez de la noche. Llevaba así casi todo el mes de diciembre: no sabíamos a dónde iba ni sabíamos qué se dedicaba a hacer por ahí afuera. Sólo le escribía a mi madre por WhatsApp: 'Mamá, voy a salir'. Nunca le decía a dónde iba. Sólo sabemos que estaba con Javi. Cuando le llamábamos no respondía al móvil. Lo único que hacía era enviar mensajes tipo: 'Estoy con unos amigos' o 'voy al gym'. Pero Ivailo mentía para que no le castigasen en casa porque mi madre no quería que se juntara con Javier.

Una trifulca peligrosa

Miglena, la madre del adolescente, le prohibió a su hijo menor de edad relacionarse con Francisco Javier Medina, de 22 años, por un encontronazo que tuvieron cuando Javi okupó un piso en el bloque donde reside esta familia búlgara. De hecho, eran vecinos de escalera. A sus 22 años, Javi daba tumbos profesionales de camarero y jornalero agrícola, tenía dificultades para mantener a sus cinco hijos, de modo que forzó la puerta de un piso del bloque en el que vivía su amigo Ivo, al que conoció este verano, cuando el menor trabajaba de extra en un chiringuito de Los Alcázares.

"En noviembre, vinieron cincuenta gitanos a nuestra casa con cuchillos, para matarnos, porque decían que le habíamos mandado una foto del piso que había ocupado Javi a su dueña y que los Servicios Sociales le iban a quitar a sus cinco hijos", resume Nicol, sobre el motivo por el Miglena quería que Ivo rompiese su amistad con Javi. "Ellos nos querían matar y rompieron el coche de mi padre". Esta joven afirma a EL ESPAÑOL que, en diciembre, una empresa de desokupación exprés desalojó a Francisco Javier, a su mujer y a sus cinco hijos. Sin embargo, su hermano no siguió el consejo de sus padres y continuó relacionándose con su antiguo vecino.

El búlgaro Ivailo Petrov, de 16 años, conocido como Ivo entre sus amigos, en una foto cedida por su familia. Cedida

P.– ¿Qué le han dicho a sus padres sobre las causas del naufragio sus dos supervivientes: Javi y José David?

R.– Javi le dice a mi madre: 'Tranquila, Ivo está vivo'. Nos cuenta que mi hermano fue a su casa a la una de la madrugada y que estaba con la canoa y que cuando se metieron al agua, mi hermano se levantó para fumar y asegura que se cayeron los tres al agua. Desde entonces, Javi dice que ya no sabe nada de mi hermano. Él nos está mintiendo. Y José David no sale de su casa desde el naufragio: está encerrado.

P.– ¿Sus padres le han preguntado por qué motivo se adentraron en una canoa en el Mar Menor la madrugada del Día de Reyes?

R.– Mi madre y mi tía le han dicho a Javier por qué entró al agua, con qué cabeza se metió si él tiene 22 años, y los otros dos son menores de edad, de 16 y 17 años. Javier sólo contesta: 'No lo sé'. Sólo dice que no sabe dónde está mi hermano Ivailo.

P.–¿Sus padres le han contado todo esto a la Guardia Civil?

R.– Sí. Ellos han dicho que creen que han matado a mi hermano o que lo tienen secuestrado. Su cuerpo no está en el Mar Menor. Mi familia de Bulgaria quiere venir a España para buscarle.

La búsqueda de la familia

Los familiares del chico se han dividido este domingo. Mientras que Nicol, su hermana, y su madre, Miglena, permanecen todo el tiempo en el paseo marítimo de Los Alcázares, presenciando el despliegue de efectivos que está peinando el Mar Menor, su padre, Karsimir, y su tío, están peinando el casco urbano. "Ahora dicen que van a ir a buscarlo a la isla de la Perdiguera".

P.– ¿El chaleco y la chancla que han aparecido son propiedad de su hermano?

R.– No, sólo la chancla. No sabemos de quién es el chaleco.

P.– ¿Qué es lo que saben de la investigación de la Guardia Civil y de la Policía Local?

R.– La Policía nos dice que los supervivientes les han dicho que iban a la isla porque Ivailo iba a entregar droga en la isla de la Perdiguera, pero mi hermano nunca ha usado drogas. También les han dicho que habían cogido la canoa para robar en otras embarcaciones [en los pantalanes que hay en el Mar Menor o en el puerto de Los Alcázares].

P.– ¿Ustedes creen que Ivailo está vivo o muerto?

R.– Mi padre piensa que está vivo y no está en el Mar Menor porque le tienen secuestrado. Mi madre cree que está muerto porque ha escuchado que le han atado con cables y le han dejado dentro de un barco que está hundido en la isla de la Perdiguera.

Sigue los temas que te interesan