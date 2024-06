Ibai Llanos desvela cuál es el mejor restaurante en el que ha comido en su vida: "Es muy impactante"

Ibai Llanos suma y sigue. El famoso streamer español ha conseguido con el paso de los años convertirse en todo un referente en nuestro país, sobre todo en el ámbito de las redes sociales y el mundo de Twitch. El pasado 2 de junio, el bilbaíno dio un paso más en su carrera profesional y visitó el mejor restaurante del mundo, ubicado en la ciudad de Barcelona, donde ha disfrutado de un menú degustación de más de 4 horas.

El creador de contenido español compartió recientemente su paso por el restaurante Disfrutar a través de un video en su canal de YouTube, donde destacó la singularidad de la comida y la experiencia que ofrece el lugar. Ibai, junto a sus acompañantes, disfrutó de un menú compuesto por 28 platos que combinan nuevas técnicas culinarias con las creaciones más emblemáticas del local. "El restaurante más único al que he ido nunca", sostuvo Ibai en el título de su video.

"Es la experiencia más impactante que he tenido", así describía este streamer y youtuber la visita al que ya es, oficialmente, el mejor restaurante de todo el mundo: Disfrutar. El establecimiento de la calle Villarroel, liderado por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, acaba de ser coronado como el mejor de todo el mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2024 y cuenta, además, con otros muchos reconocimientos; el principal, las ansiadas tres estrellas Michelin.

La experiencia la vivieron en la sala privada del restaurante, que solo ofrece un servicio al día y que suele tener una lista de espera de aproximadamente un año. Ahora bien, el youtuber no se esconde y explica que gracias a una cancelación y su agenda de contactos no ha tenido que esperar más de mes y medio para experimentar el festín.

Después de visitar el local y que el sumiller jefe, Rodrigo Briseño, les sirviera una copa de cava (Ibai confiesa que es el único alcohol que le gusta), el espectáculo gastronómico empezó con cinco aperitivos.

Una vez tuvieron el estómago preparado, les presentaron siete entrantes distintos; tres de ellos con el boletus como ingrediente principal. Seguidamente, una mezcla de tres platos escogidos por la casa y tres de marisco les dejaron llenos y, para terminar, una ración de pichón macerado con 'shio koji' que dio paso al prepostre. Por último, cuatro opciones de dulce que incluían bocados como la tartaleta de parmesano con vinagre de Módena.

Todo esto introdujo la que es la propuesta dulce más sorprendente de los chefs, la 'Mesa Viva', la propuesta que más impactó Llanos. Se trata del espectáculo final en el que la mesa sobre la que los comensales estuvieron comiendo se desmonta como un puzzle y desvela 48 cajas. Bolas de chocolate y frambuesa, ramas de algodón de cacao y frambuesa, gotas de té matcha con pomada de 'yuzu', galletas de piñones… cada compartimento desvela una sorpresa gastronómica.

De entre todas las propuestas, Llanos destacó que las que más le gustaron eran el segundo entrante de boletus, que consistía en una yema de huevo frita con gelatina caliente de boletus y trompetas de la muerte, y la gamba a la catalana, acompañada de zumo de pollo con gambas.

El streamer también también habló de los precios, la mesa privada para 4 y el vino cuestan un total de 2.300 euros, que sale a una media de 575 euros por comensal, un coste elevadísimo que parece justificado después de ver el trabajo de cada plato. Un lugar en donde te ofrecen lavarte las manos, en la misma mesa, con agua extraída directamente de pétalos de rosas, no puede tener menos que esto.

'El restaurante único'

Ubicado en el corazón de Barcelona, el restaurante se ha consolidado como uno de los principales destinos gastronómicos a nivel mundial. Fundado por los renombrados chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, todos exmiembros del equipo de El Bulli, Disfrutar ofrece una experiencia culinaria que desafía los límites tradicionales de la gastronomía.

El menú es una celebración de la creatividad culinaria y la innovación. Los comensales pueden elegir entre varios menús degustación, cada uno de ellos diseñado para sorprender y deleitar los sentidos. La propuesta del restaurante se basa en técnicas avanzadas y presentaciones únicas, características que los chefs perfeccionaron durante su tiempo en El Bulli.