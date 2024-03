La reflexión de Frank sobre Ibai y su físico: "Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar"

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla por su participación en diversos programas de televisión, se ha situado de nuevo en el centro de la polémica. Si hay algo por lo que se ha caracterizado el herpetólogo en los últimos años ha sido por convertirse en objeto de críticas como consecuencia de sus polémicas declaraciones. Es lo que ocurrió precisamente hace apenas unas semanas, cuando cargó contra varios usuarios de redes sociales por el uso del catalán.

"Si escribo en castellano y me respondes en catalán cuando hablas los dos idiomas es que eres un puto imbécil (...) Aparte de mermaos, tenéis un puto complejo espectacular. La gente se mete con los catalanes por subnormales como tú o tu amigo. Eres un imbécil", le recriminó a un usuario de 'X' (antes Twitter) generando un gran revuelo en la red social.

Sin embargo, parece que el herpetólogo y expresentador de televisión no aprende la lección. Y es que, en las últimas horas, Frank Cuesta se ha situado de nuevo en el centro de la polémica por unas duras declaraciones sobre el 'streamer' Ibai Llanos. En esta ocasión ha sido durante una charla con el youtuber Javi Oliveira y en la que Frank de la Jungla ha criticado al vasco por su físico.

En numerosas ocasiones, Ibai Llanos ha compartido con sus seguidores su deseo de bajar de peso. El 'streamer' ha hablado abiertamente de su condición física y ha compartido los progresos conseguidos de la mano de sus entrenadores personales. Sin embargo, su actitud parece no ser suficiente. Y es por ello por lo que Frank de la Jungla ha lanzado "un recado" al 'streamer' con el que ha incendiado las redes sociales.

En el vídeo, publicado por el propio Javi Oliveira, este le pide a Frank que cuente a cámara lo que le había dicho en privado sobre Ibai. Tras las palabras, el herpetólogo no se lo piensa y se sincera ante los seguidores.

"Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de putas excusas, déjate de puto victimismo, déjate de putos estreses y bájate 40 kilos. Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, que nos han dado dos meses de vida y hemos dicho 'no nos vence'. Déjate de hostias, déjate de estreses", le ha recriminado Frank de la Jungla a Ibai Llanos.

Los usuarios de redes sociales no han tardado en tildar de inapropiadas las palabras de Frank de la Jungla y han recriminado al herpetólogo el hecho de que traslade lecciones a Ibai sobre el cambio físico que debe llevar. "Totalmente fuera de lugar, quienes sois vosotros para pedir cambios físicos de nadie", ha publicado un usuario. "Frank Cuesta está tan urgido por la atención de Ibai... Como no le hizo caso, ahora nada más sabe llorarle por cualquier cosa", ha dicho otro.

Por el momento, Ibai Llanos no se ha manifestado al respecto.

Otras polémicas de Frank

Si hay algo por lo que se ha caracterizado Frank de la Jungla en los últimos tiempos es por entrar en polémicas. Hace unos meses, el herpetólogo se vio envuelto en una nueva 'trifulca' tras la publicación de un tweet defendiendo a TheGrefg en respuesta a un comentario del 'streamer' Felipez360.

"Grefg ha pasado, con un pequeño margen de error, 190 días en Andorra, es decir, el mínimo estipulado para ser considerado residente allí (183) más una semana de colchón. He dado múltiples veces mi opinión acerca de tributar en Andorra, pero esto ya es un acto de descaro absoluto", dijo el 'streamer'.

Ante estas palabras, el expresentador de televisión no pudo quedarse callado y no dudó en cargar contra el 'streamer'. "The Grefg cumple con la legalidad, vive feliz, puede seguir visitando a su familia y amigos, no tiene que dar la mitad de su dinero a los políticos ladrones y puede ahorrar para el futuro... aparte de darle trabajo a otros. No te conozco, pero en vez de preocuparte del trabajo de otros y de su vida... Preocúpate de lo tuyo mejor", dijo por aquel entonces.

Sin embargo, no ha sido la única polémica de los últimos meses. Hace poco más de dos meses, Frank de la Jungla se convirtió en objeto de críticas por un vídeo en el que aparecía luciendo una peluca y un tutú para criticar el lenguaje exclusivo. "Nos están imponiendo un montón de cosas y yo me pregunto ¿eso es libertad? Nos están cortando la libertad", dijo por aquel entonces.

Sus rifirrafes con políticos

El herpetólogo, que en la actualidad vive en Tailandia, donde gestiona un santuario de animales rescatados, también ha tenido encontronazos con políticos en los últimos meses. El último, contra todos aquellos que no asistieron a las jornadas de ELA en el Congreso.

"Seguid adorando a los políticos. Hoy 345 VAGOS... no se han dignado a ir a trabajar. Luego se harán un video diciendo que apoyan a los enfermos de ELA. Vaya panda de hijos de la gran P.", dijo en esta ocasión.