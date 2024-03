Por qué cinco de los seis últimos números 1 del MIR han elegido dermatología como especialidad

Cinco de los seis últimos números 1 en el examen anual a Médico Interno Residente (MIR) han escogido la misma especialidad. No han elegido ni cirugía general, ni neurología, ni cardiología, sino que han optado por la especialidad de moda: la dermatología. Así lo confirman los datos, puesto que desde 2019 los mejores cerebros médicos de España –a excepción de 2021– se han decantado por el citado campo de la Medicina. Y aunque Noelia García, la médica con la mejor nota de 2024 –y de la historia– aún no lo tiene cerrado, ha reconocido este miércoles a EL ESPAÑOL que "lo más probable es que coja dermatología".

"En sexto de carrera estuve rotando en dermatología y endocrinología y vi que me encantaba la práctica clínica, además de que son especialidades que ofrecen una gran calidad de vida porque no hay que hacer guardias. Para mí, el descanso es fundamental, y creo que si tuviera que hacer guardias no haría bien mi profesión. Por ello, escogeré entre estas especialidades", decía García a este diario antes de reconocer que la dermatología tiene todas las papeletas.

Calidad de vida, menos guardias y descanso… son factores que los nuevos médicos tienen en cuenta a la hora de elegir. Algo que sí proporciona la dermatología. Sofía Mercedes Haselgruber, la MIR número 1 de 2022, cuenta a este medio por qué se decantó por esta especialidad. El principal motivo tiene mucho que ver con las condiciones laborales que sufren muchos médicos en España: "A partir de los 40 años acaban muy quemados a consecuencia de las guardias. Dermatología no tiene guardias y eso te mejora mucho la calidad de vida".

Estas motivaciones comentadas por las jóvenes las confirma la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Según explica el dermatólogo Alexandre Docampo a este medio, los números 1 de los MIR de los últimos años "probablemente" han escogido dermatología debido "a lo variado de la especialidad, con parte médica, quirúrgica, estética y con muchas técnicas distintas"

El médico y miembro de la academia, sin embargo, no olvida que "también influyen las buenas perspectivas laborales una vez finalizada la residencia, así como la ausencia de guardias, que la hacen relativamente más tranquila que otras".

2019, 2020 y 2021

Esta ausencia de guardias, en general, ha sido el gran motivo esgrimido por los MIR a la hora de tomar su decisión. "Pero hay que tener en cuenta que en Medicina, por desgracia, muchas veces hay que hacer guardias para ganar un salario bueno. Sin embargo, hay especialidades como dermatología o cirugía estética en la que se gana decentemente sin las guardias", explican fuentes médicas. El sueldo, por tanto, es otra de las razones por las que cinco de los seis últimos números en el MIR se hayan decantado por la especialidad.

El primero de los MIR dermatólogos contabilizados en este reportaje es José Manuel Busto, número 1 de 2019. El graduado en la Universidad de Santiago de Compostela obtuvo una puntuación total de 101,9231 tras tener 24 errores y 201 respuestas acertadas. Eso le permitió elegir dermatología médico-quirúrgica y venereología. Actualmente ejerce en el Hospital de La Paz en Madrid.

El siguiente año, en 2020, el número 1 del MIR se lo llevó el madrileño Daniel Vírseda, graduado en la Universidad Complutense de Madrid. Tras tener 161 aciertos netos, su puntuación final quedaría en 104,1331. En su momento barajó escoger oncohematología pediátrica, oncología o hematología, pero finalmente se decantó por dermatología en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. "Me gustaba mucho, incluso antes de saber que no había guardias", expresa. El chico hizo caso de los consejos de sus padres, ambos médicos.

De los seis números 1 en el MIR de los últimos cinco años el único que no ha elegido especializarse en dermatología ha sido Daniel Gómez, número 1 de 2021. El joven manchego graduado en la Universidad de Castilla-La Mancha entonces se decantó por ser cardiólogo o especialista en medicina interna. Fue la excepción que rompió la tendencia de los dermatólogos números 1.

Vuelta a la dermatología

Con ese breve break del año 2021 –y a la espera de la decisión final de la número 1 de 2024–, se acabaron los números 1 en el MIR que no eligen dermatología. En 2022, quien obtuvo la mejor nota gracias a un examen con 182 respuestas correctas y sólo 18 errores fue Sofía Mercedes Haselgruber. Su puntuación final fue de 103,2911 puntos.

Fue la primera mujer en ocupar el número 1 después de una década –la anterior fue en 2013– y como había ocurrido en los años 2019 y 2020, la joven gallega graduada en la Universidad de Santiago de Compostela volvía a escoger dermatología. Lo tenía claro: "Los médicos a partir de los 40 años acaban muy quemados a consecuencia de las guardias. La dermatología no tiene guardias y eso te mejora mucho la calidad de vida". Ahora, la joven trabaja en Granada y anima a través de redes sociales a las nuevas generaciones de médicos de cara al estudio del examen a MIR.

Patricia Andrés, la número 1 de 2023, cuenta que a lo largo de sus años de formación se "enamoró" de todas y cada una de las especialidades que iba estudiando. "Mis amigos estaban hartos de mí y me decían que ya lo elegiría después, porque cada día llegaba y les decía que tenía clarísimo que quería hacer una cosa y luego cambiaba. Ahora que iba viendo por donde iban los tiros me puse a pensar y hablé con gente que sabe. Pregunté a profesores, a padres de amigos míos que son médicos y ellos me pasaron contactos de adjunto", contaba. Al final, teniendo en cuenta muchas variables, escogió dermatología.

A la graduada en la Universidad de Navarra, siempre le gustó, pero cuenta que no le llegó a apasionar hasta realizar el MIR. Eso le quitó presión a la hora de examinarse. Ahora realiza su residencia en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo (País Vasco).

La decisión de Noelia

Ahora le toca turno de elección a la número 1 del MIR de 2024. Se trata de Noelia García, que ha obtenido el mejor resultado en aciertos netos de toda la serie histórica. La madrileña ha obtenido, concretamente, 186.67 aciertos netos en 200 preguntas, lo que equivale a un 93,33 % de respuestas positivas. Ha roto la anterior marca, registrada por el dermatólogo Daniel Vírseda en el MIR de 2020 con un resultado de 179.42 aciertos netos. Este brillante resultado provoca que su puntuación final quede en 119,7437, lo que le abre las puertas a especializarse en lo que quiera y donde quiera.

Noelia García, la número 1 del MIR de 2024, recibiendo la beca de la UAM de las manos de su padre, Félix García. Cedida

Suena con fuerza endocrinología, pero suena con mayor fuerza dermatología en los Hospitales de La Paz o el Ramón y Cajal, ambos en Madrid. Para ella, ambas especialidades "tienen la mayor intersección" entre sus intereses. Aun así, la joven madrileña graduada en la Universidad Autónoma de Madrid ha reconocido a este medio que ambas especialidades "cada vez están más distanciadas y lo más probable es que coja dermatología".

Esto significaría que por cuarto año consecutivo el número 1 en el MIR vuelve a escoger esta especialidad, que según destaca la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), es la preferida por los nuevos médicos desde 2009, hace 15 años.