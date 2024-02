Los 5 mejores MIR de 2024 que están entre los 10 mejores de la historia: el futuro de Noelia, Rebeca...

Lo ocurrido con el examen a Médico Interno Residente (MIR) de 2024 no ha sido normal. La prueba de este año ha hecho historia, ya que las cinco mejores puntuaciones se han colado en el ranking de las 10 calificaciones más altas históricas –en aciertos netos–. Noelia García y Alfonso Gotor, los números 1 y 2, respectivamente, no sólo han sido los mejores de 2024, sino que han obtenido el mayor número de aciertos netos de toda la serie histórica. Pero no han estado solos. Los MIR de 2024, en general, lo han reventado.

Con 186.67 aciertos netos y 182.67 respuestas positivas netas, Noelia y Alfonso han dado un golpe sobre la mesa en la historia de los exámenes MIR. Ambos le han arrebatado la primera posición histórica obtenida en 2020 por el MIR Daniel Virseda. Él obtuvo 179.42 aciertos netos en 200 preguntas, lo que le sirvió para ser el número 1 de su promoción y para liderar el ranking histórico. Hasta ahora, que pasa a la tercera posición de esta clasificación.

La número 3 de este año, Rebeca Aldaz, también ha rozado los 180 aciertos. En su caso, la joven navarra ha conseguido acertar 178.67 respuestas, consiguiendo así la quinta mejor nota de la historia. Natàlia Espandansín, la número 4 de 2024 con 177,67 aciertos netos será la sexta en la clasificación de mejores resultados MIR históricos. Tras ella, Alicia Albadalejo, con unos asombrosos 177.33 aciertos, se consolida en la quinta plaza de 2024 y la octava de la serie histórica.

Estos resultados, en buena medida, han sido bastante insólitos, pues nunca en un mismo MIR había habido tanto nivel. Por ello, EL ESPAÑOL ha querido hablar con los cinco mejores MIR de 2024 para conocer de dónde vienen, sus sueños, lo que elegirán… Sus vidas, en general. Unas vidas que, por otra parte, quieren desarrollar en España si las circunstancias laborales y económicas lo permiten, frenando así la sangrante fuga de cerebros que ha azotado nuestro país durante años. "Quiero devolver a España la formación que a mí me han dado a nivel público", resumía Rebeca, una de las MIR más brillantes de este año.

Noelia, la número 1

Noelia García, la número 1 del MIR de 2024, recibiendo la beca de la UAM por parte de su padre, Félix García. Cedida

Noelia García se ha convertido ahora en la chica récord. No sólo ha quedado la número 1 de su promoción gracias a acertar 186.67 preguntas, sino a lograr el mayor número de aciertos netos de toda la serie histórica. Nacida en Madrid en 1999, la médica madrileña ha confesado a EL ESPAÑOL que en segundo de carrera estuvo "a punto de dejar Medicina". "Pensaba: no sé si vale la pena tanto esfuerzo para esto…", ha dicho Noelia, que estaba algo decepcionada con los dos primeros años de la carrera, muy generales.

Gracias a que le había caducado la fase específica de la Selectividad, “por suerte”, la joven no pudo cambiarse a Nutrición. “Y menos mal”, valora, pues a partir de tercero de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) todo iría a mejor. La diferencia fue que comenzó sus prácticas en los Hospitales de La Princesa y de La Paz y “estar día a día con los pacientes” le insufló la motivación para terminar su carrera.

Noelia García, junto a su madre, Cristina Muñoz. Cedida

En sexto, y a la vez que terminaba el grado, Noelia García comenzó a prepararse de manera online durante 17 meses el MIR. Lo hizo en la academia MIR Asturias aunque, a diferencia de otros estudiantes, no se trasladó hasta Oviedo a preparar el intensivo. “Estaba más a gusto en mi casa de San Sebastián de los Reyes y, en los meses de mayor calor, en verano, estudié en Guardamar del Segura (Alicante), en una casa que tiene allí mi familia”, explica la joven.

El método, sin duda, le ha servido para ser la MIR de récord y para arrancar algunas lágrimas de emoción a sus padres, el conductor de autobuses, Félix García, y la ama de casa, Cristina Muñoz, quienes siempre le han apoyado. “Sin ellos no lo hubiese podido conseguir”, agradece la médica. Ahora aspira a especializarse en dermatología o en endocrinología en los Hospitales de La Paz o Ramón y Cajal, ambos situados en la capital de España.

Alfonso, el chico del top 5

El número 2 de 2024 corresponde a Alfonso Gotor, el único hombre en el top 5 de este año. De los 11.755 estudiantes que han conseguido plaza en esta promoción, el 65% son mujeres, como viene siendo habitual durante los últimos tiempos. Sin embargo, este dato no ha soliviantado en absoluto al joven madrileño nacido en 1999. Aunque se define como una persona “tímida y callada”, el médico reconoce que, desde niño, siempre obtuvo buenas calificaciones en su colegio, el St. Michael's de Boadilla del Monte (Madrid).

Alfonso Gotor, el día de su graduación en Medicina, junto a su madre, la dermatóloga Raquel Rivera. Cedida

Procedente de una familia de médicos, Alfonso explica a EL ESPAÑOL que la inspiración para estudiar Medicina en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) vino en buena medida al ver la “felicidad profesional” de sus padres desde niño. Su madre, la dermatóloga Raquel Rivera; su padre, el estomatólogo y odontólogo, Alfonso Gotor; y su abuelo paterno, el pediatra Jaime Gotor –aunque hubo poca relación– han sido sus influencias para que Alfonso estudiara la carrera. Marta, su hermana menor, también sigue sus pasos, pero en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Pese a todo, lo que ha conseguido Alfonso en el MIR de 2024 también es muy meritorio. No sólo es el número 2 gracias a acertar 182.67 preguntas, sino también se ha consolidado como el número 2 de la serie histórica en aciertos netos. Si Noelia es la chica récord, se puede afirmar que Alfonso es el chico récord. “En mi caso, estudié el MIR desde que empecé sexto mientras lo compaginaba con la universidad. Me apoyé en dos academias, CTO y AMIR, que me ofrecieron una beca gracias a mis buenas notas”, explica Alfonso.

Fue cuando inició una rutina estricta en la que el madrileño estudiaba una media de 10 horas cada día. Pero valió la pena. Ha sido el número 2. “Me enteré del resultado un día mientras paseaba por la Casa de Campo. Me empezaron a llegar muchos mensajes, pero no fue hasta llegar a casa y verlo con mis propios ojos cuando me di cuenta de todo. Estaba eufórico”, recuerda con agrado.

Alfonso Gotor, número 2 del MIR de 2024, paseando. Cedida

Ahora, el joven duda entre especializarse en dermatología, hematología o reumatología. “Me gustan mucho las tres porque busco una especialidad que me permita tener mucho diagnóstico químico además de proporcionarme mucha capacidad de investigación. Por eso, tengo que decidir”, concluye el chico, que dice que en su caso le gustaría quedarse a trabajar en España.

Rebeca, siempre en la pública

Rebeca Aldaz, la número 3 del MIR de 2024. Cedida

“Me he formado en España gracias a la Educación pública y ahora quiero devolver a mis pacientes la formación que me han dado en España, por eso aspiro a quedarme. Quiero hacerlo en la Sanidad pública, porque quiero poder atender a quien lo necesite y no sólo a quien tenga dinero”. Así de contundente se ha mostrado Rebeca Aldaz (Pamplona, 1999), la médica que ha quedado número 3 del MIR de 2024 gracias a sus 178.67 aciertos netos. Esta puntuación, de hecho, implica que la navarra ha acumulado la quinta mejor nota neta de la historia.

Inspirada por su madre enfermera, Belén Martínez, Rebeca Aldaz cuenta a EL ESPAÑOL que “pese a querer ser meteoróloga de pequeña” poco a poco viró hacia el mundo sanitario. Educada en el CEIP Cardenal Ilundáin y el IES Padre Moret Irubide, ambos en Pamplona, la joven pronto pondría rumbo hacia Galicia para estudiar Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) debido a que en Navarra no había una buena oferta pública de esta carrera cuando ella empezó.

“Me salía más barato una universidad pública lejos de casa que una privada en Navarra, así que me fui. Lo vi como una oportunidad y elegí Santiago porque quería una ciudad que estuviese en el norte de España, por el clima, y esa universidad me llamó la atención”, dice la número 3 del MIR. Rebeca viviría los siguientes años en Galicia, alternando entre Santiago y Vigo, hasta que llegó el momento de estudiar el intensivo del MIR, en junio de 2023.

Lo hizo en la academia MIR Asturias, pero a diferencias de la número 1, Noelia, Rebeca sí que se trasladó hasta la capital asturiana para prepararse para el examen. “Me fui a una residencia de estudiantes y éramos 90 MIR, así que me sentía muy acompañada, sobre todo en los meses de verano cuando ves que todo el mundo está de vacaciones. Al final éramos una piña y nos apoyábamos. Cuando tenías un día malo, llamabas a tu vecino de habitación y te decía: ‘Ven, hoy estudia conmigo’. Y así. Para mí, fue muy importante”, explica Rebeca.

Rebeca Aldaz, que estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, quiere hacer la residencia en Galicia. Cedida

Tras hacer el MIR, volvió a Pamplona y el día que se publicaron las notas estaba con su madre en casa. “Me enteré por Twitter que se habían publicado las notas y ese día a mi ordenador le dio por actualizarse y tardó como 20 minutos en cargar. Cuando vi el resultado y que era la número 3 me quedé en shock”, dice. Acto seguido lo celebró con su madre y llamaron a su padre, el operario de Volkswagen, Javier; y a su hermano Marcos, administrativo. Ahora, Rebeca quiere volver a Galicia para formarse en el Hospital de Santiago. Probablemente se especialice en Anestesia y Reanimación.

Natàlia y su superación personal

La número 4 del MIR de 2024 es Natàlia Espadansín, que ha obtenido 177,67 aciertos netos en un examen cuya puntuación es la sexta mejor de la historia. El caso de esta aspirante, no obstante, es bastante especial. La joven catalana, que estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), padece dos enfermedades raras hereditarias. Sin embargo, a diferencia de frenar su formación, le han insuflado el ánimo para ir a por todas. Dice que “quiere agradecer y devolver a la Medicina” todo lo que le ha dado.

Natàlia Espandansín, número 4 del MIR de 2024. RRSS

Natàlia se ha sometido a decenas de operaciones que le han mejorado la calidad de vida, aunque ella misma reconoce en los medios que “habrá más”. Todo ese cariño recibido por los sanitarios lo quiere devolver y, aunque su especialidad soñada sería Genética Clínica –no existente en España–, la joven se especializará en Pediatría en Cataluña. EL ESPAÑOL ha intentado hablar con ella, pero no ha sido posible.

Alicia, de biomédica a médica

Alicia Albadalejo (La Roda, Albacete, 1996) terminó Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) antes de estudiar Medicina. “Obtuve un 13,87 en la Selectividad y podía entrar perfectamente en Medicina, pero entonces sentía que no era el momento. No me arrepiento de haber estudiado Ciencias Biomédicas, porque me han formado mucho en investigación, que me encanta, pero al hacer las prácticas sentí que no veía haciendo eso cada día, así que empecé Medicina. Lo bueno es que me convalidaron prácticamente los dos primeros años”, explica a EL ESPAÑOL la médica manchega.

Alicia Albadalejo, la número 5 del MIR de 2024. Cedida

Gracias al apoyo incondicional de sus padres, la profesora de autoescuela María Ángeles y el contable José Adolfo, Alicia tuvo la oportunidad de hacer dos carreras seguidas “con el esfuerzo económico que esto implica”. “Ten en cuenta, además, que yo soy de Albacete y estudiaba en Barcelona”, añade. Pero Alicia, que se define a sí misma como una persona “muy curiosa” desde pequeña, sentía que ése era el camino que debía tomar.

Educada en el CEIP Tomás Navarro Tomás y el IES Doctor Alarcón Santón, ambos en La Roda, Alicia cuenta a este medio que siempre tuvo una infancia feliz y quiso ser “carnicera o pastelera”. “No fue hasta mediados de la E.S.O. cuando me decanté por algo relacionado con la Sanidad”, dice. Pero contra pronóstico y para sorpresa de sus padres, Alicia no empezó Medicina en la UAB.

Como se ha relatado, la acabaría estudiando tras una primera carrera y este 2024 se ha examinado en el MIR de 2024. Ha obtenido 177.33 aciertos netos, colocándose como la número 5 de este año gracias a firmar el octavo mejor examen de la historia en cuanto a aciertos netos. Ello le permitirá elegir cualquier especialidad y Alicia cuenta que se decantará por oftalmología “por las oportunidades que hay para investigar y por el diagnóstico clínico, que es muy visual”.

Alicia Albadalejo, número 5 del MIR de 2024, interviniendo en una cirugía. Cedida

De momento Alicia, también muy agradecida a la Educación pública en la que se ha formado y al apoyo incondicional de sus padres a ella y a su hermano Álvaro –también estudiante de Medicina en la UAB–, quiere quedarse en la Ciudad Condal. Aun así, no descarta alguna formación en el exterior. Por cierto, para ella ha sido muy importante su formación en Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona aunque ahora querrá hacer la especialidad en algún hospital barcelonés.

