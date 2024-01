La polémica pregunta del MIR que piden retirar por ser una falta de respeto para los médicos

La convocatoria del MIR de este 2024 ha llegado cargada de polémica por la pregunta 84. En total, más de 30.000 personas se presentaron a la convocatoria para optar a alguna de las 11.600 plazas y todos se han quejado por hacer una cuestión que dicen que falta el respeto a los médicos.

"Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de dos horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: 'No soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... '. En la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?: 1. Trastorno esquizoide de la personalidad. 2. Trastorno narcisista de la personalidad. 3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. 4. Trastorno de la personalidad no especificado".

[Los 17 hospitales con más negligencias médicas de España por comunidades: hubo 602 muertes en 2023]

Tal ha sido la repercusión del enunciado que Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, se ha pronunciado al respecto. "Esta pregunta es lamentable y una falta de respeto a todos los profesionales de Atención Primaria que siempre son 'los últimos en salir', con unas consultas infinitas y un compromiso más infinito aún con sus pacientes", ha escrito en Padilla en X.

Si bien desde el departamento de Mónica García no se han tomado medidas específicas, sí han expresado su opinión: "Ante el malestar que ha provocado la pregunta 84 (modelo 0) del pasado examen MIR, el Ministerio de Sanidad quiere pedir disculpas y, a la vez, mostrar su desacuerdo con la misma".

Pero, ¿qué claman exáctamente los médicos ofendidos? Se hace hincapié en lo perjudicial que puede ser atribuir trastornos psicológicos a una serie de profesionales cuyos principales obstáculos no son endógenos sino coyunturales, fruto del mal estado de la Atención Primaria.

Javier Padilla en un pleno de la Asamblea de Madrid E.E.

Raúl Calvo Rico, médico de familia, dice: "La famosa pregunta del MIR sobre el Médico de 50 años de AP: es que no hay por donde cogerla. Lo tiene todo: falta de respeto hacia una especialidad, hacia quienes sufren o han sufrido algo similar, sobrediagnostico, culpabilizar al trabajador por sus condiciones laborales…".

La Asociación de Profesionales de Salud Mental también rechaza la pregunta del MIR y alegan que la misma "invalida legítimas reinvidicaciones de mejores condiciones laborales y de asistencia clínica a través de la patologizacion del malestar derivado de ellas".

Algunos, los menos, aseguran que estas quejas exageran la cuestión, pues los profesionales de la salud también son sujetos susceptibles de padecer enfermedades mentales. De este modo, las condiciones laborales ejercerían de agravantes pata ciertos trastornos como podrían ser, en este caso, los relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

El Ministerio de Sanidad ha querido dejar clara su nula participación en el desarrollo de las preguntas del MIR. El mismo Javier Padilla se ha encargado de esclarecer el proceso de creación del cuestionario.

[Sanidad quiere incorporar a la historia clínica del paciente su nivel de renta y si pueden llegar a fin de mes]

Un Comité de Expertos compuesto por profesionales de "diversa trayectoria y procedencia" se encarga de seleccionar una serie de cuestiones guiadas por indicaciones acerca de "las proporciones en relación al grado de dificultad y materias".

En esta fase no participa ningún miembro del Ministerio de Sanidad. Más tarde, la Comisión calificadora es partícipe de las preguntas del examen en el mismo momento de la prueba. Con este mecanismo se busca la separación categórica entre el proceso de elaboración y el de corrección, así como de elaboradores y corregidores.

"Lo último que necesita la situación de la Atención Primaria es una caricatura en forma de pregunta que obvie que lo que se dibuja como 'caso clínico' es la realidad forzada cotidiana de miles de profesionales tan comprometidos como maltratados", añadía el Secretado de Estado de Sanidad.

Sigue los temas que te interesan