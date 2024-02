Antoni Martínez, el psicólogo experto en la meditación de 'la muerte' que hace Pablo Motos

Pablo Motos siempre ha destacado en El Hormiguero la importancia de la meditación, el yoga y el deporte. El presentador, siempre que puede, comenta con sus invitados técnicas de relajación que él mismo pone en práctica para darlas a conocer, como el método de Joe Dispenza o el método Silva.

El conductor del programa de Antena 3 aprovechó la visita del cantante y actor Coque Malla a El Hormiguero para comentar con su invitado, hilando el tema con que su último disco se llama Aunque estemos muertos, una nueva técnica de meditación: "Hay una sobre la muerte, de Robert Greenee, que es interesante", afirmó Motos.

El valenciano citó al autor de Las 48 Leyes Del Poder para explicar que "él dice que cuanto más cerca sintamos la muerte, más vivos y más felices nos sentimos. Yo la he hecho y te pega un viaje…", le reconoció al cantante, que se quedó sin palabras.

Pablo Motos y Coque Malla en El Hormiguero.

Para conocer un poco más sobre esa meditación, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el psicólogo Antoni Martínez Monzó, director del Centro de Psicología Integrativa de Valencia, que ha probado en primera persona lo que contó el presentador en el programa y nos explica en qué consiste ese 'viaje' del que habla Motos.

La experiencia de Pablo Motos

Coque Malla acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo disco, Aunque estemos muertos, y su gira por toda España que ya ha comenzado. Aprovechando el título del álbum, Pablo Motos le comentó al exvocalista de Los Ronaldos sobre esta meditación.

El presentador explicó que es un ejercicio en el que hay que imaginar, por ejemplo, a toda la gente que vemos en la calle, muertos dentro de 90 años y preguntarnos qué pasará. "Yo la he hecho y te pega un viaje", confesó el conductor del programa.

"Consiste en imaginar tu muerte, mirar las cosas en las personas como si fuese la última vez que las vas a ver, imaginar cómo será el mundo cuando tú no estés... Y luego volver a la vida. Y cuando despiertas, en realidad no ha pasado nada, solo que tú estás mucho más agradable con todo el mundo", añadió.

"Conclusión: la voy a palmar, más vale ser simpático...", resumió Malla entre risas. "Si uno piensa en la muerte, disfruta más de la vida", añadió el artista. A lo que el presentador comentó que "es real, es lo que tenemos. Lo que hay detrás no sabemos qué es. Está la gente que tiene fe, y es respetable, pero realmente no lo sabemos. Creo que hay que profundizar en lo que tenemos aquí, que es muy hermoso y muy rico".

El psicólogo Antoni Martínez Monzó, director del Centro de Psicología Integrativa de Valencia, también ha probado en primera persona la meditación de la muerte de la que habló Pablo Motos, además de otras técnicas de meditación, por lo que es un experto en este campo.

"Cuando meditamos, llevamos la atención a la respiración, al cuerpo, a una emoción, a una idea. Y en este caso es sobre la propia muerte", explica Martínez Monzó sobre la meditación que comentó Motos en el programa.

PREGUNTA.- ¿En qué consiste esta meditación sobre la muerte de Robert Greene?

RESPUESTA.- Se trata de usar la imaginación creativa para pensar cómo sería el mundo sin ti, qué pasaría con la relación que tenías con otras personas, con las que te cruzabas por la calle… puede sonar macabro, pero esa meditación te hace comenzar el día con otros ojos. Es un pensamiento nuevo que acude a tu mente al pensar que vas a desaparecer, que vas a morir, pero que el mundo sigue adelante.

P.- ¿Sería imaginar cómo sería la vida de los familiares, seres queridos o amigos de la persona que hace esa meditación?

R.- Sí. Por ejemplo, ponerte a pensar en ese parque al que vas todos los días y que te gusta tanto, imaginar que no lo vas a volver a ver porque te vas a morir, entonces la meditación te hace que lo disfrutes mucho más cada vez que vayas. O esa conversación que tienes pendiente con un amigo y no la haces, meditas sobre qué pasaría si te murieras sin tenerla y, cuando despiertas, prefieres tenerla porque has pensado sobre ello. Es que las experiencias son infinitas. Es verdad que es paradójico, es meditar sobre la muerte para vivir mejor. La vida ahora mismo.

Antoni Martínez Monzó.

P.- ¿Es una especie de Carpe Diem?

R.- Sí, se puede decir así porque habitualmente no pensamos sobre la muerte. Pero sí meditamos sobre ello, probablemente lleguemos a esta conclusión de Carpe Diem.

P.- ¿Pero no pensamos en la muerte porque nos da miedo o porque la vida nos atropella y no tenemos ni tiempo para pensarlo?

R.- A mucha gente la muerte le da miedo. Pero también es verdad que no nos da la vida, por decirlo así. Estamos en un modo de de supervivencia, de hacer tareas, de pagar las facturas, de cuidar la familia... Y a menos que paremos y hagamos este tipo de meditación, o nos vayamos a un retiro, es difícil que tengamos ese tiempo para nosotros.

P.- Usted la ha probado: ¿Qué tiene de especial la meditación sobre la muerte de Robert Greene?

R.- La mayor novedad de esta meditación es que, probablemente, no meditamos o ni siquiera pensamos en este tipo de cosas como la muerte. Pero yo también he sentido ese 'viaje' que dice Motos cuando la haces, es como un choque. Piensas: "Ostras, pues sí, es verdad, ya todos sabemos que algún día vamos a morir, pero es que ahora lo siento…". Es más intensa que otras meditaciones porque estamos tratando un tema muy importante que es nuestra propia vida, nuestra propia muerte. Entonces puede ser bastante impactante. Eso es verdad.

P.- ¿Qué beneficios aporta el pensar en la muerte y en qué será de tus seres queridos cuando estés muerto?

R.- Esto pasa mucho cuando a alguien le diagnostican una enfermedad terminal o una enfermedad grave. Si ese proceso de aceptación lo hace bien, esa persona probablemente va a centrarse más en lo que le queda de vida, en disfrutarla, en tratar mejor a sus seres queridos, realizar ese proyecto que siempre quiso hacer. Esta meditación te hace centrarte en el presente, en el ahora. Es decir, voy a disfrutar ahora que puedo, si puedo hacerlo, plenamente. Es centrarse en el presente, en la vida y en vivirla más a tope.

P.- ¿La puede realizar cualquier persona?

R.- Se la recomendaría a personas que ya tienen una experiencia previa en otras meditaciones porque es mejor comenzar en este campo con algunas que nos inspiren calma, equilibrio, salud y la gratitud.

P.- ¿Se necesita un profesional al lado?

R.- Recomendaría tener a alguien al lado que ya la hubiera hecho o un profesor de meditación, de yoga, un profesional de la psicología para que te vaya guiando. No tiene por qué pasar nada porque no es peligroso, pero puedes conectar con pensamientos y con emociones que sean más intensas o menos habituales. Entonces recomendaría tener a un profesional al lado, por lo menos al principio.

El mundo de las meditaciones

El Centro de Psicología Integrativa que dirige Martínez Monzó basa su metodología en una psicología integrativa del siglo XXI: innovadora, abierta, eficaz y eficiente para alcanzar una salud plena. Su método llamado Valentía es, además, un viaje hacia el interior de la persona, conectando con los procesos mentales y modelos de realidad que dan forma a una mejor salud y equilibrio.

El centro utiliza una metodología con una grandísima evidencia científica, que ha recopilado y sintetizado para los que acuden en busca de su ayuda. El psicólogo recurre a conocimientos de la psicología cognitivo conductual, neurociencia, psicología positiva y de autores como Joe Dispenza, Martin Seligma, o Bruce Lipton: "Aprendes a regular el funcionamiento de tu sistema nervioso, lo que piensas y lo que sientes, por ti mismo", afirma el valenciano.

"La meditación sobre la muerte de Robert Greene es complementaria, por ejemplo, con la de Dispenza, que también la practica Pablo Motos, que se centra mucho más en hacer meditaciones que impliquen imaginar tu futuro, no necesariamente tu muerte, sino cómo quiero cambiar, qué pensamientos quiero tener, qué emociones quiero sentir en mi vida, cómo me imagino en mi futuro que empieza ahora…", explica.

Antoni Martínez Monzó.

Y es que Martínez Monzó destaca que lo bueno de la meditación, cuando estamos en ese estado, sea la técnica que sea, es que si lo hacemos bien, mejoramos en nuestro interior y también de cara al mundo exterior que todos conocemos. "Son complementarias, pero cada una de ellas se centra en unos temas", asegura.

P.- ¿Se pueden realizar varias meditaciones o hay que centrarse en una?

R.- Existen todo tipo de meditaciones, más sencillas o más complejas, hay para todos los públicos. Animo a la gente a ir probando para ver cuál le encaja más, que las descubran. Yo mismo, cada dos o tres semanas, más o menos, cambio el tipo de meditación que hago. Sigo meditando diariamente, pero está bien cambiar, probar otras para no acostumbrarse, para que no sea previsible y que tu mente vaya funcionando y se vaya moviendo de forma distinta.

P.- Entre el método de Greene y el de Dispenza, ¿con cuál se queda?

R.- Con Dispenza porque creo que comunica mejor todos estos conocimientos basados en neurociencia y en biología, y también lo conecta con la espiritualidad. Nos ofrece vías muy claras y eficaces para poder cambiar. En mayo tiene un evento en Barcelona, un retiro de fin de semana y, como seguramente tarde muchos años en volver a España, ahí estaré (risas)

Un poco más de Martínez Monzó

El psicólogo valenciano reconoce que siempre quiso dedicarse a este mundo: "Lo recuerdo como algo muy vocacional, desde muy pequeño y sin saber muy bien el motivo por el que decía que quería ser psicólogo. Lo curioso es que tampoco tenía referentes claros, pero a veces pasa. Estudié psicología en la Universidad de Valencia y después de la carrera me reafirmé que era mi campo y mi propósito profesional. Después me he formado en meditación, en psicología positiva y es un trabajo que me apasiona".

"Hemos cambiado el nombre al centro Psicología en Positivo a Psicología Integrativa. Trabajamos todos los temas de psicología como estados de ánimo, ansiedad, relaciones personales… pero hacemos mucho énfasis en enseñar a todos nuestros pacientes algún tipo de técnica meditativa para afrontar el día a día", comenta.

También realizan salidas a la naturaleza para meditar en el bosque, de ahí que le hayan incluido la palabra 'integrativa', porque integran herramientas nuevas a su método. "Todos tenemos la necesidad de volver al presente, vivir mejor la vida, estar menos preocupados", asegura.

También tiene su libro, Tu vida en positivo, que ayuda a los lectores a realizar un camino para adiestrar a su mente, para centrarse en el presente, que piense mejor y desarrollar el futuro de cada persona para "tener una vida en positivo", concluye el psicólogo.

