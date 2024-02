Loida González, nombrada mejor profesora de infantil de España: su "radical" método de enseñanza

La profesora Loida González Montenegro ha sido una de las seis galardonadas en la séptima edición de los Premios Educa Abanca, la gala que premia a la crème de la crème de la docencia en España. La educadora, que trabaja con niños de 3 a 5 años de educación infantil en el CEIP Lajares del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, recibió el sábado su estatuilla tras siete ediciones quedando entre los finalistas del certamen.

"Aún estoy en shock. Llevo repitiendo entre los nominados desde que empezaron los premios", asegura esta canaria de 43 años a EL ESPAÑOL: "Salvo en la pandemia, que no se celebró la gala, año tras año he estado entre los diez primeros puestos. Mi gran recompensa no es ganarlo, sino haber estado allí todo este tiempo, porque es muy difícil mantenerse. Cada curso escolar hay mejores profesores con proyectos increíbles, y encima este año era el que más se presentaban. Unas 3.000 nominaciones".

Lo más importante de estos premios es que no son los profesores quienes se presentan por sí mismos a los galardones, ni siquiera unos docentes a otros: son los alumnos y las familias quienes deciden enviar las candidaturas del profesor que consideran más valiosos para que este sea reconocido. Por tanto, la representatividad que tienen los profesores es decisión de los niños, padres y madres con los que trabajan cada día.

Loida González Montenegro, la mejor profesora de educación infantil de España. Imagen cedida

El método de Loida González

Loida González ha sido seleccionada por las familias como una de las docentes más brillantes de su comunidad autónoma. En parte ha sido así por el método docente que sigue en el aula, donde trata de "contagiar la ilusión" entre sus alumnos a través de las lecciones. "Siempre parto de los intereses que tienen: saber qué necesitan para así poderles mostrar el conocimiento de forma divertida. Cuando algo se te queda en el corazón, el conocimiento se retiene".

González ha seguido una estrategia que ha venido a denominar de 'cambios radicales en el aula'. "Quiero que mi aula se convierta para los niños en una segunda casa, no en cuatro paredes blancas, sino en unas que inviten a entrar y a pasar un buen rato. Muchas veces tematizamos las aulas con motivos de Tintín y Milu; otras, de Star Wars. Aplicamos y decoramos los espacios para sacar el máximo provecho a las actividades". Así genera sinergias, entretiene a los niños y logra que aprendan mientras se divierten.

"Yo soy de las que se lanza al suelo con ellos. Me siento en sus 'asambleas', soy partícipe de sus charlas y cuando viene un especialista y hay que salir del aula, yo prefiero quedarme con ellos para ver cómo reaccionan. También juego con mis alumnos en el patio. Hay que hacerlo, porque así te ven de otra manera y confían más en ti. Así logran que se sientan valorados y escuchados".

Ese "buen rollo" que acaba generando en sus aulas ha conseguido que muchos de sus antiguos alumnos aún se acuerden de ella, la escriban y la visiten. "Tengo exalumnos que acaban de terminar el instituto y se siguen acordando. Chavales de tercero de la ESO que se pasan por el colegio para estar un rato conmigo. Me dicen que me echan de menos y me cuentan sus problemas. Para mí es un orgullo permanecer en su corazón".

Loida González Montenegro posa con su premio a mejor docencia. Imagen cedida

La pasión por la educación de Loida González es algo que lleva en sus venas desde pequeña. Su padre, Nicolás, era profesor de Formación Profesional. Su madre, Nieves, de Educación Especial. Ambos están jubilados. Hoy su hermana y ella han cogido el testigo familiar: ella es profesora de Educación Física; Loida, de Educación Infantil. "Es mi sueño desde pequeña. Cuando era una niña y tenía que estudiar los exámenes del instituto, cogía mi pizarra y le explicaba a mis peluches las lecciones de biología", ríe.

A pesar de que su método ha conseguido convertirla en la profesora estrella de este municipio canario y en la vencedora de los premios Educa Abanca en la categoría de Educación Infantil, Loida González señala que tanto ella como otros docentes de su sector están cansados de las condiciones laborales en las que se encuentran tanto ella como muchos de sus compañeros de docencia.

"Lo malo de este oficio es que tenemos unas ratios muy elevadas, muchísima burocracia y una remuneración demasiado baja. Lo primero que hacen los políticos siempre es recortar en educación, pero eso es lo último que hay que tocar. Luego, muchos compañeros tienen que irse al extranjero porque los sueldos de los docentes no son para nada parecidos, ni en igualdad ni condiciones".

Ese malestar, argumenta la profesora, es una de las razones que explican los malos resultados del último Informe PISA. "En España no le damos a la educación el valor y la importancia que merece. Yo ahora le pediría a las autoridades que de verdad lleguen a un consenso y den visibilidad a la profesión del docente". Asimismo, se queja de que en centros como el suyo haya ratios de 25 niños por profesor. "Yo ahora mismo tengo 21 alumnos, y porque se acaba de ir uno, cuando la ratio debería ser de 18".

Detalle del galardón recibido por la profesora Loida González Montenegro el pasado 24 de febrero. Imagen cedida

Los Premios Educa Abanca

Los premios Educa Abanca son unos reconocimientos que se entregan a los mejores docentes de España. Se dividen en seis categorías: Educación Infantil, donde ha sido premiada Loida González; Educación Primaria cuyo galardón ha recaído en manos de Paco Pascual Soler, maestro en el Colegio San Roque de Alcoy de Valencia; y Educación Secundaria, donde reconocimiento ha sido para José Ignacio Gago Alonso, profesor del Centro Teresianas de Valladolid.

Asimismo, también se premia al mejor profesor de Formación Profesional, que en esta gala ha recaído en Patricia Mercedes Santos Campos, del IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga; de Educación No Formal, donde el premio ha sido para Daniel Navarro Ardoy, docente en los centros OposPills y Neuroedufit S.L., ambos de Murcia, y al mejor profesor de Universidad, en el que Daniel Pattier Bocos, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido el gran protagonista. Asimismo, hubo una mención honorífica a la trayectoria docente a Luis Alberto Anés Palacios, de Huelva, quien ya está jubilado.

