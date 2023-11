Cecilia Sopeña deja de ser profera para trabajar en Onlyfans: "Gano en un día lo mismo que en un mes"

Cecilia es un bellezón con un coco privilegiado para las Matemáticas, a la que le pirra el ciclismo, pero este curso ha tomado una decisión profesional llamativa en un mercado laboral donde trabajar de funcionario es el sueño al que aspiran miles de opositores cada año. Cecilia Sopeña (Madrid, 1986) ha dejado aparcada su plaza como profesora interina de Educación Secundaria, para vivir de la monetización de su canal de OnlyFans en el que suma 2.900 suscriptores que pagan 17 euros al mes por ver su contenido para adultos. "Soy ciclista pornográfica", asegura medio en broma, medio en serio, esta madrileña de nacimiento y "cartagenera de corazón".

"Para qué voy a trabajar si lo que gano en un mes de profesora, lo gano en un día en OnlyFans", reflexiona esta graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía por la Universidad Politécnica de Cartagena, mientras le aporta a EL ESPAÑOL como prueba de sus palabras una captura de su perfil, con sus ingresos en una red social que ha llegado para romper todos los esquemas del mundo del erotismo y del cine 'X'.

Por poner el ejemplo más reciente: este jueves 26 de octubre, Cecilia ganó 1.460 euros brutos, una suma aproximada a la nómina mensual que le ingresaba la Consejería de Educación de Murcia, "por una jornada parcial", tras un esfuerzo titánico como opositora. "Estudié diez años la oposición de profesora de Secundaria", apunta.

Cecilia Sopeña, con el equipo Primaflor con el que ganó la medalla de bronce en el Campeonato de España XCE (Cross-Country Eliminator). Cedida

El último destino de Cecilia Sopeña ha sido el Instituto Los Molinos de Cartagena donde impartía Matemáticas, hasta que decidió hacer un parón en su carrera como docente, 'congelando' su plaza de interina al terminar el curso 2022-2023, para que la Consejería de Educación no le asignara en septiembre un nuevo centro de la ESO. "No estoy ejerciendo, en agosto dejé de cobrar: hice 'clic' en la página de Educarm para que no me llamasen de la lista. Ahora, estoy dedicándome al cien por cien a los vídeos, pero más que por el contenido explícito porque ese contenido genera mucho dinero", admite esta treintañera que empezó a sumar una legión de followers en YouTube, a través de su canal de ciclismo donde muestra rutas, entrenamientos en bici y suele lucir exuberante. "Siempre he ido con escote y me han llamado puta en las carreras. Me han dicho de todo por envidia de ser guapa y ganar carreras".

Esta streamer antes de hacer contenido para adultos ha sido campeona regional de triatlón y competía a un gran nivel sobre la bicicleta en pruebas de carretera, pista, mountainbike… De hecho, Cecilia ganó el Open de Murcia de Rally y en 2016 se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España de Persecución por Equipos con la selección de Murcia. También formó parte del equipo Primaflor con el que ganó la medalla de bronce del Campeonato de España XCE (Cross-Country Eliminator).

"Mi OnlyFans tiene éxito porque soy ciclista: la clave está en lo que tú hagas externamente porque no te puedes promocionar dentro de esta red social", advierte Cecilia, dada de alta como productora cinematográfica autónoma, tras dejar las aulas de los institutos donde comenzó a impartir Matemáticas en 2016. "La gente tiene que verte en el exterior para buscarte en OnlyFans: el trabajo de promoción está fuera, yo no voy vendiendo mis bragas usadas como hacen otras porque me parece denigrante".

Cecilia Sopeña en uno de sus vídeos de su canal de YouTube sobre ciclismo.

"He sido creadora de contenido en YouTube desde 2020, pero me lancé al OnlyFans porque tenía pareja estable, estábamos bastante cómodos y muy ilusionados con el tema de abrirnos a esa plataforma: él medio la energía y la seguridad, así que lo hacíamos juntos". Cecilia ha producido vídeos de sexo en esta red social y siempre lo ha hecho con las parejas sentimentales que ha tenido, por eso asegura que ella nunca emite contenido 'X': "Lo mío es con cariño, complicidad, risas…". Esta treintañera con cierto aire a Brave -la princesa guerrera de Disney- prefiere hablar de "vídeos eróticos preciosos".

- ¿Por qué opositó para profesora?

- Cecilia Sopeña: A mí me gusta la docencia porque me gusta ayudar y aporto muchas ganas de estudiar. Desde pequeñita siempre he ayudado a mis compañeros a estudiar. Siempre formaba equipos de estudios y me gustaba quedar para hacer deberes. En primero de carrera, muchos de mis compañeros aprobaron Matemáticas gracias a mí: se me daba genial el álgebra y el cálculo. Empecé a dar clases particulares de Matemáticas y de Ingeniería con 19 años. Lo hice casi a tiempo completo y no tuve tiempo de socializar en la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo único que hacía era entrenar con la bici, estudiar y trabajar con las clases particulares.

Esta mujer ha corrido y se ha esforzado en la vida casi tanto como con la bicicleta: alternó sus estudios universitarios con su empleo de profesora de clases particulares, fue madre a los 21 años, durante la lactancia se sacó las últimas trece asignaturas de la carrera, el máster para ejercer de profesora y un C1 de Inglés, a los 25 años estaba separada y a los 30 sacó una buena nota en la oposición de Secundaria. Pero en la vida siempre existe algún pero: "Yo no quiero trabajar veinte horas a la semana porque no es compatible con el estilo de vida que llevo para cuidar y educar a mi hija con tiempo de calidad, practicar deporte y estar con mis animales".

Las redes sociales son uno de los pocos mercados laborales que garantizan pingües beneficios, sin necesidad de cumplir con una jornada draconiana de trabajo, y ahí Cecilia tenía posibilidades por sus seguidores en YouTube. El problema radicaba en que sus vídeos chocaban con la política del canal porque salía montando en bici con un escotazo o vestida con un body rojo, provocando que la plataforma emitiese este mensaje: 'Este vídeo generará ingresos publicitarios limitados o ninguno porque se ha considerado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes'.

"YouTube es una plataforma abierta para todo el mundo y no monetizaba mis vídeos por enseñar el cuerpo de forma excesiva, a pesar de tener muchas visitas", subraya esta profesora a la que las críticas la empoderan. "Me pasé a OnlyFans para monetizar y para salir en mis vídeos como quisiera. Esto es una lucha por la libertad: soy sociable y sensual. Me tengo que conocer a mí misma y aceptarme, para no dejar que me afecten las opiniones de los que me llaman guarra: yo sé cómo soy por dentro".

- ¿Podría decirse que ha vivido una especie de catarsis personal para dejar atrás a sus haters?

- Cecilia Sopeña: Esto ha sido un proceso de mandar a la mierda a todo el mundo y hacer lo que yo quiera porque la gente va a seguir opinando lo que quiera, aunque al principio sí que me fastidiaban mucho los comentarios. Yo hago vídeos de rutas preciosas, bien grabados, con una GoPro Max de 360 grados, y me dicen lo del escote porque es lo único que ven ellos. Sexualizo algunos vídeos y otros no. A veces estoy gamberra y otras veces no: yo tengo mucho sentido del humor. He decidido dejar de sufrir y de perturbarme por lo que piensen los demás de mí y lo que voy a hacer es reírme de todo.

Cecilia Sopeña haciendo un vídeo 360 en una de las rutas en bicicleta que muestra en su canal de Youtube. Cedida

Tan segura está de lo que hace que su hija menor de edad está informada de su faceta como streamer de OnlyFans: "Ella va a tercero de la ESO, tiene 14 años, y lo sabe todo". Tampoco le ocultó nada el curso pasado a sus alumnos del IES Los Molinos de Cartagena. "Todos los niños lo sabían. De hecho, el curso pasado iba por el instituto y me decían: 'Seño, tengo tu OnlyFans'. Los niños me respetaban muchísimo y solo me decían eso para hacer la gracia", asegura. "Cuando ahora voy por la calle y me ven los alumnos, todavía se paran conmigo porque les gusta que monto en bicicleta. Me tienen cariño porque siempre iba a darles clase con ganas, energía y alegría".

- ¿Tuvo algún problema con los padres por hacer contenido para adultos en OnlyFans?

- Cecilia Sopeña: No. Eso no influía en mi calidad docente. Tuve una conversación con mi jefe de estudios y el director y me dijeron que si hacía vídeos de Matemáticas para mis alumnos, la única condición es que no incluyera mi enlace para OnlyFans. Es la única precaución que debía tener. Los jefes de estudios fueron respetuosos conmigo y no soy consciente de que llegaran quejas de fuera porque me cuidaban tanto que ni siquiera me lo han dicho. En el centro he cumplido con mi labor. Todos saben que soy una persona trabajadora, estudiosa y que mi vocación es ayudar a los demás.

- ¿Cuánto está ganando mensualmente en OnlyFans?

- No suelo decirle a nadie lo que gano porque genera mucha envidia y odio. En 2022 gané 29.000 euros en YouTube, pero en OnlyFans empecé en agosto de 2022 y solo con subir un vídeo, ya gané 500 euros. Cuando vi que en OnlyFans el dinero entraba de una forma más fácil y rápida, comencé a ver de qué manera podía subir contenido para mejorar mi vida, liberándome de cualquier condicionamiento mental, pasando de la gente que me va a juzgar, sin hacerme daño a mí misma, teniendo una autoestima alta y sabiendo que lo que hago es porque quiero y porque me gusta.

En septiembre de 2022, gané 8.000 euros, en octubre, 56.000 euros, en noviembre, 62.000 euros... Está claro que es una tontería que me coja el trabajo de profesora y me comprometa a hacer el horario cuando puedo ser libre porque en un mes en OnlyFans gano lo mismo que en un año. No he cogido la plaza en el instituto porque he ahorrado lo suficiente y quiero tener más tiempo para lo que me gusta: mi hija, el deporte, la naturaleza y grabar contenido en OnlyFans, YouTube y TikTok.

Desde que este curso se permitió el lujo de 'congelar' su plaza de docente, el día a día de Cecilia consiste en llevar a su hija al instituto, ir al gimnasio, hacer rutas en bici, cuidar a sus mascotas -dos gatas y una perra-... También ha competido en la Titan Desert de Marruecos donde a sus 36 años terminó vigésima, dentro de la clasificación general femenina de una prueba durísima, marcada por las altas temperaturas, y donde se dejaron ver leyendas del ciclismo como Miguel Induráin.

Cecilia Sopeña mostrando una ruta de montaña en Cartagena, pegada al mar.

Básicamente, Cecilia disfruta de la vida, de su tiempo, de sus aficiones y de ver crecer a su chiquilla: "Sí que es verdad que me he dejado la docencia por los ingresos que tengo en OnlyFans, si no tuviera dinero estaría trabajando porque lo primero es el sustento económico". Aunque admite que esta plataforma de contenido para adultos solo será algo pasajero en su currículum porque tiene planes de futuro: "Me he comprado una casa con terreno en Perín para hacer una reforma de 300.000 euros. Voy a montar un albergue para la gente que quiera montar en bicicleta por el Mediterráneo o para hacer retiros porque aquí el clima es espectacular".

Hasta que llegue el momento de pasar página a OnlyFans, de cuando en cuando, Cecilia filma "vídeos eróticos preciosos" que ofrece a sus suscriptores para hacer caja en un periquete. El 10 de octubre, un total de 148 personas pagaron 3 euros por cabeza, y el 11 de octubre, 123 le abonaron 5 euros, por verla poco más de diez minutos. Puede parecer poco dinero, pero en 48 horas facturó un total de 1.059 euros, casi el equivalente al salario mínimo interprofesional [1.080 euros].

"Estaba sola, desnudándome, tocándome y caliente", resume con picardía sobre el guion de los dos últimos vídeos que ha enviado a sus seguidores en mensajes masivos. "Desde el 22 de agosto no grabo contenido explícito con nadie porque no tengo con quién".

Cecilia confiesa que a su retiro docente solo le falta la guinda: "He publicado varias veces que estoy buscando al endurero de mis sueños, a una persona que me acompañe, que sea afín a mí, que quiera grabar contenido conmigo porque yo le voy a dar el 50% de los beneficios. Tiene que ser abierto de mente y con ganas de pasarlo bien, pero es muy difícil porque yo he pasado por un proceso fuerte y es complicado que una persona esté preparada para abrirse de esta manera".

