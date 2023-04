Así se pide plaza para una escuela infantil en Madrid, incluso si estás aún embarazada

El plazo para inscribir a los alumnos de Educación Infantil ya está abierto, por lo que los padres pueden empezar a gestionar este trámite, con el objetivo de comenzar a entrar en los distintos procesos de admisión de los centros.

Sin embargo, ante este proceso al que gran parte de los padres se enfrentan por primera vez, se plantean muchas cuestiones, que vamos a resolver a continuación. Aunque, una de las situaciones más importantes y que muchos padres desconocen es con cuánto tiempo de antelación hay que comenzar a solicitar este proceso de .

En concreto, a pesar de que muchos padres lo desconocen, la solicitud de la plaza se tiene que hacer incluso desde que la madre está embarazada. El motivo es que si no se hace con un gran periodo de antelación, nos podemos exponer a la posibilidad de no tener una plaza en Educación Infantil cuando la vayamos a necesitar más tarde.

¿Cuándo se inicia el proceso de escolar?

El proceso de admisión de los alumnos en la Educación Infantil ya ha comenzado. Así, el periodo para hacer está solicitud es muy breve, ya que, solo se abre desde el 13 de abril hasta el 26 de este mes de 2023. Por lo que este plazo se corresponde a la admisión del curso 2023/2024.

Como consecuencia los padres tienen que estar muy atentos para que no se les pase la fecha. Pero, ese no es el único inconveniente. Debido a que se trata de una plaza que en la mayoría de los casos hay que solicitar con mucha antelación.

En concreto, en varias ocasiones, los padres o madres han perdido la plaza de sus hijos porque no la han solicitado a tiempo. A continuación, te vamos a comentar cuáles son los casos en los que esta plaza se tiene que solicitar con una gran previsión.

¿Hay qué solicitar Educación Infantil durante el embarazo?

Una de las principales causas que hace que se nos pase el plazo para solicitar la plaza de Educación Infantil de nuestros hijos es desconocer el tiempo exacto con el que hay que pedirlo.

De esta forma, uno de los mayores errores es no pedir esta plaza desde que se conoce el embarazo. Es decir, si la madre ya está embarazada debe de solicitar la plaza del menor para Educación Infantil para el próximo curso aunque el bebé se vaya a incorporar a mitad de curso.

En el caso de que este trámite no se lleve a cabo de esta forma, se puede dar la situación de que el menor, más adelante, se quede sin plaza para acudir a la guardería pública.

Se puede solicitar la plaza de la guardería pública cuando todavía se está embarazada, en el siguiente caso. Se trata de cuando el niño o niña nace antes del 1 de enero del siguiente año de la presentación de la solicitud, aunque siempre hay que acreditar esta situación con un informe médico.

Plazo de la solicitud de la plaza en la guardería pública

En la Comunidad de Madrid el periodo para que los padres soliciten el acceso a la Educación Infantil de sus hijos suele empezar en abril y terminar en mayo. Aunque, durante este 2023, el plazo exacto se ha fijado desde el 13 de abril hasta el 26 de este mismo mes.

Como consecuencia de estos plazos, las listas provisionales y los días de reclamación también tienen lugar durante el mes de mayo. Asimismo, en último lugar, las listas definitivas, así como la posterior matriculación de los alumnos de Educación Infantil se tiene que hacer en el mes de junio.

No obstante, también existe una última oportunidad para aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza, ya que pueden intentarlo de nuevo en el proceso extraordinario, que se abre desde el 1 de julio de 2023.

¿Cómo solicitar el cheque guardería en Madrid?

Tras haber superado todos los anteriores pasos con éxitos, es cuando se puede solicitar el cheque guardería en Madrid. Aunque, es principalmente para las comunidades autónomas en las que los centros públicos no son gratuitos.

Es decir, una vez, se ha conseguido la plaza en una de las escuelas de infantil y se está matriculado, es cuando se puede solicitar, aunque en el caso de Madrid sólo es valida para los centros privados.

En concreto, el plazo para poder pedir esta ayuda, en años anteriores, era durante el mes de junio. No obstante, durante este 2023, el periodo ha cambiado y se tiene que solicitar esta ayuda solo hasta el 20 de abril.

El cheque guardería supone una gran ayuda para las familias, ya que permite una deducción de 1.000 euros, que se aplica después en la declaración de la renta (IRPF).

Distintas fechas por Comunidades Autónomas

No obstante, este trámite de solicitar la plaza para nuestros hijos en la Educación Infantil, no cuenta con los mismos plazos en las distintas comunidades autónomas. Por lo que hay que tener en cuenta que los plazos de la Comunidad de Madrid no son los mismos, para otras zonas de España.

De esta forma, hay Comunidades Autónomas en las que el plazo para hacer esta solicitud empieza antes, es decir, suele empezar el periodo para estas solicitudes entre enero y marzo.

