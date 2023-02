Guarderías privadas en peligro: la Junta les exige patio exterior y reclaman a los Ayuntamientos poder usar los parques

En peligro de desaparición. Así se encuentran muchos de los centros infantiles privados y guarderías de Castilla y León por culpa de las próximas medidas de la Junta de Castilla y León. El anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de implantar de forma gratuita el programa del segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, de niños de 1 a 2 años, ha sido aplaudido por muchos padres para aliviar el bolsillo en los tiempos que corren. Las familias ahorrarán unos 2.000 euros por alumno y año, según la estimación de la Junta. Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentra todo un sector que reconoce que está “en peligro por un mero trámite”.

Este curso ya se estrenó la educación gratuita de 2 a 3 años y ahora llega de la de 1 a 2. Ya se ha terminado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los centros privados, entidades locales y colegios interesados en ofertar estos niveles, pero como ocurriera hace un año, todos son dudas, exigencias y un panorama gris tirando a negro para este sector. La gratuidad no es el problema, sino las condiciones que se exigen a estos centros para poder seguir impartiendo la educación.

Pilar Granados, presidenta de la Agrupación de Escuelas Privadas de Castilla y León (Aecip), reconoce que “estamos en un momento complicado”. Una de las exigencias que está chocando es la de necesitar el uso de una zona exterior obligatoria para los centros infantiles donde poder realizar el parón diario del recreo. Es decir, que todas estas escuelas privadas tienen que contar con un espacio físico externo de aproximadamente unos 75 metros para poder salir, pero claro, deben reunir todas las medidas de seguridad. “Un uso especial para que los niños estén en situación segura al salir a los parques”, matiza la presidenta, y es aquí donde solicita la ayuda de los Ayuntamientos de la comunidad, ya que este lugar puede ser público. Por eso, reclama que “un espacio de parques públicos durante 30 minutos al día”.

La solución que se ha dado para los centros interiores, que no tienen patio exterior, es la de usar la calle a modo de zona de recreo, pero en este caso hay que contar con una licencia municipal, como puede ocurrir con una terraza de un bar o una obra.

“Algunos están dando ese permiso y otros no, dependiendo de la provincia, con lo cual, hay muchos centros en peligro en estos momentos por un mero trámite”, advierte. Así, que se tenga constancia después de la primera toma de contacto, los Ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo (León), Salamanca, Valladolid no dan estas autorizaciones de uso especial. Mientras que otros como Burgos y Ávila sí han dado luz verde. “Es una discriminación increíble que en un lugar pueda autorizarse por parte de Educación un Centro Infantil y en otro no, sólo por el lugar en el que está ubicado”, critica Granados.

Este sábado, Aecip tendrá una asamblea para afrontar la situación y ya solicitan la colaboración de los medios de comunicación y de las familias para denunciar esta situación. Y es que seis meses después de la puesta en marcha de la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, el futuro de muchas guarderías sigue pendiente de un hilo. El miedo a que muchos centros del sector desaparezcan sigue presente. Si bien, durante el curso pasado hubo “algunas excepciones”, a las medidas impuestas desde la Consejería de Educación, como por ejemplo el número de ratios de alumnos o la adaptación a los espacios, en este curso se han “vuelto más estrictos”. Y muchos siguen pendientes de la confirmación para poder salir adelante el próximo septiembre, pero todo dependerá de tener o no ese espacio exterior.

Para Granados, "ha sido un año complicado"ya que los centros privados se encuentran inversos en dos procesos, tanto el de la gratuidad como la de autorización de Educación. Sin embargo, cree que la medida ha sido "positiva" sobre todo para las familias que lo estaban reclamando, pero reconoce que muchos compañeros ya no aguantan esta situación.

Respecto al aspecto económico, la propuesta de Educación será parecida segundo ciclo de Infantil que fue de 41.000 euros por aula a los centros privados, aunque desde Aecip se sigue insistiendo en que se necesitan 50.000 para mantener los servicios y empleo actual. Aunque reconoce que los pagos se han realizado en tiempo, han planteado a la Junta otro proceso de abono para que no haya que esperar varios meses para los dos pagos.Ya que el primero se hace tres meses después de comenzado el curso, y el segundo anticipo llegará en marzo. "Es mucho tiempo y muchas no llegan", advierte.



Cambios en la matriculación

El próximo año también tendrá un cambio para las familias, ya que tendrán que presentar una única solicitud para acceder a la escolarización de los hijos a partir de 1 año durante el curso escolar 2023-2024 ya sea en un centro público, privado o subvencionado, algo que es pionero en la Educación de Castilla y León, pues hasta este pasado curso se convocaba en función de la titularidad del centro. Además, las familias podrán indicar en la solicitud al centro al que quieren acceder como primera opción, seguido de otros seis, en vez de tres como era hasta ahora. Habrá que esperar a la resolución en los próximos días para conocer los plazos de presentación de solicitudes y las fechas del procedimiento, ya que son "muchas las familias que desconocen este proceso, por eso comenzaremos con una campaña para informar", aclara Granados.

Son muchos los centros privados que temen al futuro y ven en todo esto una campaña contra ellos para favorecer a los colegios públicos. Según anunció la Junta, la implantación de la gratuidad en la etapa de 2 a 3 años ha sido un éxito, como informan desde la Junta, con 3 de cada 4 niños incorporados en 653 centros. En este sentido, el curso que viene pretenden hacer efectiva la gratuidad en la Educación infantil de 1 a 2 años, con entre 12.000 y 13.000 niños como potenciales beneficiarios, y 650 centros públicos y privados que disfrutarán de esta enseñanza.

