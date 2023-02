Javier Martín, de Valladolid al Consejo General de la Abogacía: "Es lamentable que se legisle a golpe de oportunidad política"

Un abogado comprometido con la justicia gratuita, el turno de oficio, la mediación y un "escéptico" sobre que la Ciudad de la Justicia de la urbe vallisoletana llegue a ser una realidad. Así es Javier Martín, nacido en la ciudad del Pisuerga en octubre de 1968, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) y desde el pasado 3 de febrero secretario general del Consejo General de la Abogacía Española, una de las mayores instituciones del sector a nivel nacional. El abogado ha denunciado, en relación a la ley de Irene Montero, que es "lamentable que se legisle a golpe de oportunidad política".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido charlar con él sobre diferentes temas de la actualidad: ley del 'solo sí es sí', cambios en el sector o la Ciudad de la Justicia de Valladolid. Asimismo, también hace balance de algunas reivindicaciones de cuando cogió las riendas del ICAVA en 2020 y de la situación de estas ahora, o los retos a los que ahora se enfrenta desde un prisma nacional.

Cuando fue nombrado decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid en 2020, una de sus reivindicaciones era incentivar la garantía del cobro del turno de oficio, ¿hay algún avance?

Sí, pero no los necesarios ni los suficientes. Ha habido en cuanto a que se paga mensualmente. Están bastante actualizados en el pago aunque con el cambio de ejercicio presupuestario siempre suele haber pequeños retrasos, pero está pagado hasta noviembre de 2022 y esperemos que en breve paguen diciembre, aunque la ley tiene previsto que el último trimestre se puede pagar hasta final del primero del año siguiente. El tema pendiente es el que llamamos la garantía de cobro, que no es otra cosa que cualquier procedimiento que se lleve designado al turno de oficio se tiene que cobrar. Sigue pendiente porque todos los asuntos denegados o archivados porque no colabora el solicitante,etc, al final es el profesional el que se queda sin cobrar.

¿Esta es una batalla que piensa llevar o reivindicar desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)?

Desde luego. Lo he intentado ya como consejero y como vicesecretario general y pienso seguir intentándolo. Me consta que Antonio Morán, decano de Zaragoza y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, permanentemente está insistiendo y peleando con el Ministerio para ese tema. Es un tema muy complicado porque presupuestariamente siempre es un desajuste considerable.

Siempre se ha mostrado como una persona muy comprometida con el sistema de Justicia gratuita, ¿qué le ha llevado a ese compromiso?

Quizás una vena solidaria. Es evidente que las reivindicaciones del turno de oficio nunca lo son para que los profesionales podamos vivir única y exclusivamente de los procedimientos designados aquí, sino que creo que es una función social de la abogacía que si además se remunera mejor ahí está. Nuestro deber es colaborar y devolver a la sociedad muchas cosas que nos aporta. La gente necesitada y muy vulnerable tiene el mismo derecho a tener no solo un abogado, sino a tener un muy buen abogado. No por tener medios económicos va a tener peor defensa.

También es un defensor de la mediación, ¿por qué es buena?

Es buena y de hecho siempre las administraciones las han impulsado mucho, pero no termina de arrancar no entiendo muy bien por qué. Puede ser muy buena si se hace convenientemente porque al final la mediación no es una resolución de un conflicto por un tercero que hace lo que le viene en gana, sino que es un tercero que interviene para que las otras dos partes acerquen posturas y puedan llegar entre ellos a un acuerdo. La ventaja que tiene es que siempre que tiene un resultado mediado van a estar contentas las dos partes, mientras que en un conflicto judicial va a haber una parte ganadora y otra perdedora y en la mayoría de las ocasiones ni una gana todo ni el otro pierde todo y están los dos descontentos. Evita el conflicto posterior.

En una entrevista para este medio en 2021 hablaba de problemas económicos en la mediación, ¿ha habido algún cambio?

Aquí la problemática fundamental es que no hay colaboración y subvención de las Administraciones públicas. Es un sistema que promueve mucho la administración, que está muy favorable, los jueces están contentos con la mediación, pero resulta que nadie lo financia y conlleva a que los profesionales que prestan esos servicios lo estén haciendo de forma absolutamente gratuita. Esto no se puede sostener.

Siendo vallisoletano tengo que sacarle el tema de la Ciudad de la Justicia, después de tantos vaivenes, ¿se cree el nuevo preacuerdo firmado entre Ministerio y Ayuntamiento?

Hace poco lo he dicho. Soy un poco escéptico. Es verdad que se ha firmado un preacuerdo, ya que no se podía firmar un convenio por plazas, aunque parece que después de este se está elaborando ya uno en el que se comprometen en este año a sacar el proyecto y empezar las obras el año que viene para terminar en dos fases, una en el 2027 y otra en el 2031. Si realmente arranca así… quiero esperar uno o dos meses a ver qué ocurre. A día de hoy no conocemos nuevos movimientos a pesar de que se firmó ese protocolo en diciembre. Quiero pensar esta vez que sí. También es un año electoral, entonces probablemente sea un año que se nos diga mucho que sí hasta el mes de mayo. Luego ya veremos.

En caso de que vuelva a ser un fiasco, ¿cómo se podría luchar desde el CGAE?

Siempre se puede tratar de presionar al Ministerio, de exigir. Cada vez son los problemas de desplazamientos o la falta de medidas de seguridad en edificios judiciales en caso de que pudiera ocurrir algún siniestro. El Consejo siempre ha promovido en todas las provincias la construcción de sedes judiciales que aúnen a todos los órganos. En ese sentido no se está haciendo desde el Consejo porque está saliendo desde Valladolid directamente, pero en el día de mañana podría ser un arma para presionar.

¿Qué valoración hace de la PNL del PSOE para modificar la ley del 'solo sí es sí'?

Venían avisando de esto abogados, jueces, fiscales, desde todos lados se ha avisado lo que podía ocurrir y no se ha escuchado ¿Poner ahora el parche? Puede solucionar en parte un problema de futuro, pero el generado no. Se ha insistido por activa y por pasiva. Cuando decían al día siguiente de entrar en vigor: pues se deroga esa ley o se hace una nueva reformándola. Con que esté un día es suficiente como para que cualquier encausado se pueda acoger a la ley penal más favorable que ha estado en vigor ese día o esos dos días. Esos problemas ahí están y lo lamentable es que se legisle a golpe de oportunidad política sin tener en cuenta la realidad jurídica que es la que tiene que mandar en estos casos.

¿Qué se propone en este nuevo cargo en el CGAE y qué objetivos tiene?

Ayudar en la medida de lo posible a mejorar y avanzar en la profesión. Ahora hay muchos temas como la conciliación de la vida familiar y laboral, el tema del turno de oficio, cuestiones en materia de igualdad, ahora vienen varias reformas legislativas y la profesión está un poco… no voy a decir que en tela de juicio, pero estamos en un momento de cambio muy importante. Se trabaja mejor desde dentro tratando de cambiar cosas que desde fuera criticando sin más.

¿Hacia dónde va encaminado ese cambio?

La digitalización está perdiendo a veces esa parte humana o más profesional. Se está tendiendo a un riesgo de mecanización de los sistemas de justicia y a mí me parece muy peligroso. Una automatización de procesos puede ser muy bueno para una cadena de construcción de vehículos u ordenadores, pero en la justicia no siempre dos y dos son cuatro. Influyen un montón de factores que hacen que una de las ocasiones dos y dos sean cinco y otras tres. Es importante estar ahí para que el cambio no nos atropelle.

Por último, ¿qué va a aportar Javier Martín al CGAE?

De momento no hay nada en previsión porque esto no es como una candidatura que te mueves por unos objetivos y finalidades. Yo de momento lo que puedo aportar es a lo que me puedo comprometer, que es ilusión, trabajo y esfuerzo. El día de mañana se verá en qué ha quedado aquello o si uno ha respondido a las expectativas o no. Yo confío y espero en que pueda. Lo que yo quiero es impulsar y mover el Consejo desde dentro y no desde fuera, simplemente criticando, diciendo si se hacen las cosas mejor o peor, y si una cosa no se hace bien tratar de mejorarla desde dentro que es lo más efectivo.

Archivado en Abogados, Castilla y León, Consejo General de la Abogacía, Valladolid (Provincia)

Sigue los temas que te interesan