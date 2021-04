Daniel, el médico número 1 del MIR: manchego y violinista, sólo tuvo 16 fallos en 175 respuestas

Esta mañana Daniel Gómez Gutiérrez se ha despertado entre los rumores de que el Ministerio de Sanidad podía publicar los resultados provisionales de los exámenes MIR. Una posibilidad que horas después se ha hecho realidad y que ha provocado que las calificaciones de los miles de médicos que se presentaron a la prueba comenzasen a correr como la pólvora en los grupos de WhatsApp.

Y ha sido así, en un chat, viendo su nombre en primera posición, como este ciudadrealeño de 24 años se ha enterado de que se había convertido en el número 1 del MIR 2021. Tras un curso de seis años invertido y una docena de horas de estudio diarias, había conseguido el mejor premio. Un resultado, no obstante, que este manchego no esperaba fuese tan bueno. "Cuando lo he visto, no me lo terminaba de creer. Sabía que tendría buena posición porque metí mi plantilla de respuestas en la academia, pero no me esperaba esto. Ha sido un torbellino de emociones", cuenta este médico, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Daniel Gómez ha tenido 158 respuestas válidas en el examen MIR y 16 errores con una puntuación de 92,27. Con un baremo 9,5, la puntuación total que ha obtenido ha sido de casi 102 puntos. Una nota que le permite elegir la especialidad médica y el hospital público español que desee para hacer su residencia.

Daniel Gómez (24), el número 1 del MIR 2021. Cedida

Según datos provisionales del Ministerio de Sanidad, han superado la prueba, que se celebró el pasado 27 de marzo, 10.803 candidatos. Así, y si la publicación de resultados definitivos no modifica mucho las cifras de esta primera oleada, la proporción es de 1,35 candidatos por cada una de las 7.989 plazas ofertadas.

Aunque todavía es pronto para tomar una decisión definitiva, este residente tiene claro que elegirá la especialidad de Cardiología o Medicina Interna y que seguramente será un hospital madrileño el que él escoja para estar aprendiendo durante los próximos cinco años.

— ¿No te echa un poco para atrás cómo ha estado Madrid en la pandemia?

— Es cierto que la sanidad madrileña ha estado en el foco y sigue estando. Pero tanto por la familia como porque creo que allí están los mejores especialistas, elegiré seguramente Madrid como destino. No obstante, en estos meses que quedan preguntaré a los servicios y me informaré mejor de las opciones que tengo.

El primer manchego

Así, este médico se mudará a capital española en los próximos meses y dejará su ciudad natal, Ciudad Real, donde no solo ha hecho historia por su nota en el MIR, sino también por ser el primer alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha en conseguir la primera posición en el examen.

El médico y número 1 en el MIR 2021, Daniel Gómez.

Gómez Ramirez estudió la carrera de Medicina en la Facultad de Ciudad Real, una de las dos en las que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) oferta estos estudios junto con la de Albacete. En dicho centro universitario, el alumno terminó el grado con un expediente brillante. Y además, presentó, en colaboración con otro profesor, un manual sobre Electrocardiografía para estudiantes de Medicina para facilitar a los estudiantes el análisis y la interpretación del electrocardiograma.

La medicina es una vocación que este manchego ha mamado, según cuenta, de su familia. Y especialmente por su hermano, cirujano de profesión. "Es cierto que quien me introdujo en este mundillo de las ciencias de la salud fue mi hermano, es cirujano. Y bueno, mis tíos también son médicos. También me gusta mucho la Biología. Mis dudas siempre estuvieron entre estos dos campos. Pero la nota que saqué en selectividad hizo que me decantase definitivamente por la Medicina", cuenta este médico.

Su gran pasión

Estas dos ciencias, sin embargo, no han sido las únicas en las que Daniel Gómez se ha fijado. Su otra gran afición es la música y, en concreto, tocar el violín. Una práctica que le ha servido de gran ayuda para desconectar mientras preparaba el examen MIR en los meses de pandemia. "Tuve también muchas dudas sobre si dedicarme a la música o no. Al final, pensé que era más fácil ganarse la vida como médico y tener de hobby el violín. En cualquier caso, para el estudio me ha venido muy bien", confiesa.

— ¿Ha sido más duro este año prepararse el MIR?

— Ha sido distinto a otros años por la situación que hemos vivido. No hemos podido disfrutar de los ratos libres, no podíamos salir a la calle. He intentando hacer una burbuja sin pensar en todo lo demás. Tenía que hacer todo lo posible por estudiar, concentrarse era especialmente difícil.

Ahora, no cabe ninguna duda de que lo consiguió, y con creces. Ha hecho historia en su universidad, en su ciudad y en su comunidad autónoma.