Sofía, la número 1 del MIR "gamer" y "prodigio del piano": sólo tuvo 18 errores en 182 respuestas

Desde hace una semana, todos los días iban a ser el gran día: “Mañana seguro que salen las listas”, decían. Pero nada. Los resultados de los exámenes MIR 2022 que dan acceso a las especialidades médicas y que publica el Ministerio de Sanidad se hacían de rogar. Por eso, cuando Sofía Mercedes Haselgruber se despertó la mañana del 22 de febrero no imaginaba que su whatsapp estaría echando humo al ser la número 1 del MIR -el año pasado fue el manchego Daniel y el anterior, el madrileño también de nombre Daniel-.

“Además, coincidió que justo ese día me quedé dormida hasta muy tarde y, cuando me levanté, tenía un montón de amigos diciéndome que había quedado la número 1”, recuerda en EL ESPAÑOL. Con la persona racional que uno espera en alguien que estudia esta carrera y que Sofía sin duda es, lo primero que hizo, sin creérselo del todo, fue ir a comprobarlo. Sus amigos podían haberse equivocado, pero el pdf de casi 300 páginas del Ministerio de Sanidad no mentía: había sido la primera.

Sofía se muestra encantadora; parece el tipo de médico que uno desearía que le atendiese. Pero también se muestra sobrepasada: “Llevo todo el día recibiendo llamadas de cientos de infinidad de medios de comunicación”, explica. Una nueva situación que le ha llegado de la noche a la mañana y para la que, desde luego, no se prepara en la carrera. Claro: a menudo, los médicos son héroes anónimos.

Aspirantes haciendo el examen para MIR

No obstante, Sofía sabía que estaría entre los primeros puestos desde el momento en que acabó el examen: “Las academias me dejaron meter la plantilla y, al principio, me estimaron un puesto 18. Conforme más gente la iba metiendo, más fiable era, y llegó un punto en que me pronosticaban ya el 5, el 2… Viví un mes en la incertidumbre”.

Este año se presentaron al MIR 13.059 aspirantes, casi 1.400 menos que el curso pasado. Sin embargo, la nota de Sofía superó a la de Daniel, a quien releva como número 1: en el examen ha cosechado un resultado de 182 respuestas correctas por tan solo 18 errores, obteniendo una nota de 98,6354. La puntuación final, a la que se une el porcentaje correspondiente por su expediente durante la carrera, ha sido de 103,2911.

Primera desde 2013

Hacía nueve años que una mujer no lograba ser la primera en el MIR: fue Verónica Rial en 2013. Menos había llovido desde que un gallego ocupara la privilegiada posición: en 2019, el pontevedrés Manuel Busto también quedó el primero de España. “El objetivo de alguien que prepara el MIR es conseguir un número que te permita especializarte en lo que quieres”, dice Sofía. Ella lo tiene claro: va a ser dermatóloga.

Clase de MIR Asturias, academia que preparó a Sofía

Y es que, si bien le gustan todas las especialidades clínicas, ha observado que la situación actual de los médicos españoles no es la que desea para ella: “A partir de los 40 años acaban muy quemados a consecuencia de las guardias. Dermatología no tiene guardias y eso te mejora mucho la calidad de vida”, argumenta.

Ahora, la duda está en si abandonar la Galicia de sus amores o quedarse allí. Aunque ella nació en Suiza (de allí es su padre), se crió en Lalín desde los tres años, un municipio pontevedrés a tan solo una hora de Santiago de Compostela, donde estudió la carrera. La preparación del MIR también la hizo desde casa, pues valora mucho el apoyo familiar: “Estudiaba unas ocho horas al día, después tenía tres horas más de repaso y, para acabar, una hora y media donde hacía un simulacro de examen…”. En total, Sofía dedicaba unas 12 horas cada día y no tener que preocuparse de cuestiones como la comida lo agradecía mucho.

En medio de toda esta vorágine mediática y de tener que atender a tantas llamadas, Sofía intenta seguir haciendo vida normal. Ahora tiene más tiempo para el piano, una de sus pasiones (medios locales la tildaban a los 11 años como “una joven prodigio del teclado”) a la que no pudo dedicar todo el tiempo que le habría gustado durante la carrera. También saca un rato, como lleva haciendo cada día desde hace años, a los videojuegos online, su gran afición.

La pregunta imposible

Hubo una pregunta entre quienes hicieron el examen MIR este año que fue la comidilla: nadie sabía la respuesta ni recordaba haber oído hablar del dichoso timocito. El timocito es “una célula predecesora del linfocito T”, explica Manuel, que hizo el MIR el curso pasado. Es algo que se estudia de paso en segundo de carrera y que, en su opinión, “habría sido una pregunta difícil ya en el examen de segundo, por lo que si te lo preguntan en el MIR es de locos”.

Sin embargo, Sofía es excepcional en todos los sentidos y no solo ha quedado la número 1, sino que también conocía la respuesta a esa pregunta. Algo así como cuando Enrique Chicote ganó 50 millones de pesetas en ¿Quién quiere ser millonario? por saber que la copra se obtiene del coco.

“Mi profesora de inmunología lo explicó en segundo curso. Me acuerdo porque en clase lo explicó con una broma, diciendo que sin aire no podemos sobrevivir, y por esa tontería del gen del aire sabía la respuesta a la famosa pregunta de los timocitos…”, recuerda Sofía. Ella lo cuenta como si fuese una anécdota, y lo es, pero es el tipo de anécdota por la que destacan las personas sobresalientes.

