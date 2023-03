Visitamos el 'outlet' de Madrid con productos a 1 € y colas kilométricas: ordenadores, freidoras...

Tenemos que reconocer que las gangas atraen, y como bien sabemos, la palabra "outlet" llama y mucho la atención. Como es el caso del Crazy Day Factory que está acaparando la atención de numerosos madrileños y madrileñas. Y es que la verdad es que no se trata de un establecimiento al uso, sino que cuenta con una diferencia muy peculiar: los precios se escalonan a la baja a lo largo de la semana, llegando incluso a 1 euro los jueves.

Crazy Day Factory consiste en un outlet localizado en la Calle Trueno, número 28 de Leganés (Madrid), en el que siguen a rajatabla el término step discount o descuento escalonado, en el que los precios varían cada día de la semana. Cada viernes se hace una reapertura con mercancía nueva en la que los productos llegan con su mayor precio: 15 euros. Conforme van pasando los días ese importe se va reduciendo de la siguiente manera: el sábado lo rebaja a 12€, el domingo a 10€, el lunes a 8€, el martes a 5€, el miércoles a 3€ y el jueves a 1€. De esta manera, cuando llega el jueves a las 14:30 horas la mercancía que no se ha vendido se recicla o se guarda; aunque según apuntan los vendedores, esta es mínima.

En él se pueden encontrar todo tipo de productos desde tecnología como ordenadores, tablets, móviles, ropa, calzado, papelería, juguetes, elementos decorativos, productos para el hogar e incluso pequeños electrodomésticos. Eso sí, para poder hacerte con uno de ellos deberás acudir un viernes de los primeros, y que no se te adelante nadie. Según informan los comerciantes, este tipo de productos se tratan de devoluciones, liquidaciones y productos defectuosos de Amazon.

Crazy Day Factory.

De esta forma, no son solo los jueves (todo a 1 euro) los días que se forman filas kilométricas, sino que incluso los viernes, que es el día con el precio más alto (15 euros) y que se renueva el stock de productos, también resulta todo un reto conseguir entrar. De hecho, los vendedores nos comentan que los jueves muchas personas pasan la noche en el exterior de la tienda para conseguir entrar los primeros. Eso sí, no podemos dejar atrás la paciencia ya que los cajones donde están expuestos los productos son grandes, y para buscar es necesario remover todo para poder encontrar esos “chollos” que todo el mundo busca.

Tal es la locura de esta novedad inaugurada el 10 de febrero, que fuentes cercanas al comercio aseguran que próximamente se abrirá un nuevo local parecido en Parla. E incluso se está valorando dar un ticket con número de cara a este viernes para entrar a la tienda de forma ordenada, sin empujones ni malentendidos.

Cabe destacar que este peculiar outlet tiene unas normas muy estrictas: no permiten reembolso ni cambio, así como no correr ni empujar, no abrir las cajas y por último, coger solo un carrito por cliente. "Crazy Day es una experiencia de compra emocionante y divertida. No toleramos comportamientos agresivos hacia otros clientes o miembros del equipo", incluyen en su carta de presentación.

Zona de prueba.

Sin embargo, que no haya opción a devolución o cambio no supone un problema ya que el local también dipone de una zona de prueba en la que se puede testear todo tipo de productos. Además, se inluyen varias regletas con enchufes para comprobar también el estado de diferentes aparatos electrónicos. Eso sí, no está permitido abrir las cajas sin el consentimiento de alguien autorizado.

Pero esto no acaba aquí y es que muchos de los compradores que acuden a este outlet y consiguen gangas aprovechan estos precios para poder revenderlo en diferentes plataformas de segunda mano.

