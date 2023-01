Quién es J. R. Moehringer, el autor de la biografía del príncipe Harry que nunca firma sus obras

J. R. Moehringer, nació en 1964, es periodista y escritor -entre otros libros, el de la polémica biografía del Príncipe Harry-. Aunque nadie sepa quién es -no suele firmar sus libros- es uno de los biógrafos más prolíficos de los últimos tiempos, y uno de los más buscados por las 'celebrities' para escribir sus biografías.

En 2005 publicó su primera biografía -la suya- ‘El bar de las grandes esperanzas’, una novela autobiográfica donde cuenta su propia infancia, marcada profundamente por la ausencia de su padre y la importancia que tomó su tío paterno, Charlie, dueño de un bar, “el bar fomentó en mí el hábito de convertir a cada persona que se cruzó en mi camino en un mentor o en un personaje”, escribió. En aquel bar encontró su vocación literaria a la que dio rienda suelta abordando asuntos como los traumas de la infancia o la transformación de cualquier niño en un hombre.

Moehringer no firma la biografía del Príncipe Harry, Spare (En la Sombra, traducida al español), como tampoco firmó la historia del tenista Andre Agassi (Open, mi historia), que fue publicada en el año 2014, un libro que le valió una fama internacional y un reconocimiento espectacular, incluso más que el Pulitzer que ganó en el año 2000 o cuando publicó la biografía de Phil Knight, fundador de la marca Nike, en 2018.

No aparecer en la contraportada o en el reverso de sus libros no le supone ningún tipo de problema. Su fama, prestigio y riqueza son plenamente reconocidas tras los éxitos continuos de cada uno de sus libros. El nombre de Moehringer es sinónimo de prestigio y, con un gran coste para las editoriales, que firman con el autor contratos millonarios. La editorial de su último libro, la biografía del nieto de Isabel II, le ha costado 40 millones a la editorial Penguin Random House, un contrato con el que el escritor se compromete a publicar cuatro libros sobre la vida del ex miembro de la Casa Real británica.

Los 40 millones de euros llegan después de la gran repercusión de la biografía de Agassi. Un trabajo del que trascendió los grandes secretos del tenista y sus métodos de trabajo. Para escribir la historia de Andre Agassi, el periodista se mudó durante, aproximadamente, dos años a Las Vega, Estados Unidos, donde residía el deportista para llevar a cabo un trabajo de campo más minucioso, incluso el tenista compró una casa cercana a la suya para que la ocupara el escritor mientras trabajaba en la biografía.

Sobre el trabajo en el libro del deportista, el propio autor desveló sus técnicas: “Lo primero que hicimos fue tener una conversación larga sobre su vida”, “funcionó como una terapia. Yo tenía una libreta y él se abrió, y juntos encontramos patrones y temas en su vida”. Al finalizar la investigación Moehringer contaba con, aproximadamente, 250 horas de grabación y más de 1.200 páginas transcritas.

