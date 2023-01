Cómo llegó el libro de Harry a la pequeña librería de Rocío Valverde en Madrid cinco días antes

La venta del libro en el que el príncipe Harry publica sus polémicas memorias autobiográficas ha comenzado. Desde este martes Spare –En la sombra– (Penguin Random House) se vende en las librerías de todo el mundo. Pero hay una de Madrid que consiguió un ejemplar unos días antes y lo vendió, convirtiéndose en la primera del planeta en hacerlo. Era 5 de enero, cinco días antes de la publicación mundial, y EL ESPAÑOL pudo acceder al tomo en exclusiva.

Todo comenzó en una ajetreada jornada víspera del Día de Reyes. Los comercios de toda España estaban a reventar de clientes. Yendo y viniendo, comprando los últimos regalos para el esperado 6 de enero. Y en Jarcha, la librería madrileña que regenta Rocío Valverde (Madrid, 1981), la situación era la misma: decenas de personas entraban en busca de un buen libro para regalar de última hora.

Fue en ese contexto cuando llegó “una de tantas cajas con nuestros pedidos”, relata la librera a este diario. Y en una de ellas había un tomo muy especial. Un libro único. Se trataba de un ejemplar de En la sombra, el libro en el que el duque de Sussex saca a la luz su versión de los trapos sucios de las Casa Real británica. “Y en medio del ajetreo, pusimos que el libro estaba a la venta en la web sin darnos cuenta de que no se podía”, añade Rocío.

El libro 'En la sombra' comprado en primicia por este diario en la Librería Jarcha, en Madrid. N. A.

El reloj marcaba las 15:09 cuando se publicó en la web de la Librería Jarcha que el libro estaba a la venta y a las 15:14 recibieron una llamada. Era de Raúl Rodríguez, el periodista de este diario que le dijo a Rocío que, por favor, le guardara el ejemplar para comprarlo. De este modo, el redactor de la sección de Jaleos se trasladó al lugar para pagar los 22,90 euros que cuesta el libro para llevárselo consigo. Rocío se convertía así en la primera librera del mundo que despachaba la publicación.

“Cuando lo vendimos, le dije a un compañero que fuese al almacén a ver la caja donde venía el libro y vimos que habíamos cometido un error porque no se podía vender hasta el 10 de enero”, lamenta la librera. Pero ya estaba hecho y la anécdota estaba servida. “Durante la tarde del 5 de enero me llamaron unas 12 personas preguntando por el libro, todas periodistas, y les dije que ya no lo tenía”, revela. En la sombra ya estaba en manos de este medio.

–¿Cómo llegó a sus manos el libro del príncipe Harry?

–Como cualquier librería, y más en una de barrio, contactamos hace dos meses con la editorial Plaza & Janés, que pertenece al grupo Penguin Random House Mondadori, que edita el libro. Vimos que estaba entre las novedades y pedimos un tomo, pero no sabíamos en aquel momento que eran las memorias del príncipe Harry. Y, como comentaba, el libro nos llegó el 5 de enero, el mismo día que se vendió.

Una librería de barrio

Pero esta anecdótica venta tiene poco que ver con el carácter de la pequeña librería de barrio que regenta Rocío. Ésta fue fundada en 1974, siete años antes de que ella naciera. La abrieron sus padres, Fernando Valverde y María Isabel Periñán, bajo un ideal que perseguía “abrir librerías en los barrios de la periferia de Madrid donde no había”, dice.

“Mi padre entonces tenía 20 años y pertenecía a una cooperativa que quería llevar los libros y la cultura a los barrios donde no había llegado. Y, aunque ellos vivían en Canillejas, ningún local les convenció, por lo que buscaron en otros barrios. Así llegaron a Vicálvaro, donde abrieron la primera librería del municipio. Recuerda que antes de anexionarse a Madrid eran una localidad independiente”, relata Rocío a este medio desde el otro lado del mostrador de su tienda.

Rocío Valverde, a las puertas de Jarcha, su librería, sujetando el libro del príncipe Harry. N. A.

Una tienda que, desde el principio, ha sido una librería “con mucho fondo editorial y muy cercana a la escuela para servir a los vecinos del barrio”. Por ello, según cuenta Rocío, Jarcha está vinculada también con muchas asociaciones vecinales y con los colegios de la zona con el fin de “fomentar la lectura, en especial la literatura infantil y juvenil”.

Y así funcionó la librería de los Valverde durante los primeros años de la democracia española. Fernando, el padre de la actual propietaria, vendía libros; María Isabel, la madre, trabajaba en otro sector hasta su incorporación en la década de los 90; y la pequeña Rocío crecía rodeada de libros en la tienda de sus padres. “Prácticamente aquí aprendí a andar”, ríe la librera. Pero desde 2007, y particularmente desde que se jubilaron sud padres, es ella quien lleva sobre sus hombros el peso de la Librería Jarcha.

Los libros de Rocío

Rocío, no obstante, mientras correteaba de niña por la librería de sus padres empezó a desarrollar el amor por la literatura hasta convertirse en lo que es hoy: una ávida consumidora de libros, pues para recomendar hay que leer. “Para mí, ser librera es parte de mi vida; ser librera es transmitir la pasión por los libros que he tenido desde niña, recomendando a cada lector lo que más le pueda interesar”, dice.

Vista interior de Jarcha, la librería que regenta Rocío Valverde en Vicálvaro (Madrid). N. A.

–¿Cuáles serían sus libros favoritos?

–Hay tantos… Si me tuviera que quedar con uno que me marcó de niña sería Robinson Crusoe. Pero en la actualidad, por ejemplo, me gustan mucho los de la autora inglesa Nell Leyshon, a quien descubrí con Del color de la leche.

Lo que también revela la librera madrileña es que, pese haber vendido el primer ejemplar del libro del príncipe Harry, no frecuenta mucho ese tipo de lectura. “Yo vivo ajena a la actualidad y a ese tipo de libros, por lo que nos despistamos y lo vendimos por error”, cuenta.

Sin embargo, al parecer otras librerías cometieron el error de vender antes de tiempo En la sombra, por lo que la editorial tuvo que enviar una circular, informa TVE, a varias de ellas para frenar las ventas hasta este martes. Pero Rocío ya se había convertido en la primera librera en venderlo, un “error” anecdótico que no nubla la trayectoria de la librería que el próximo año cumplirá medio siglo en el madrileño barrio de Vicálvaro.

