La guía más completa de los festivales de verano de 2023 por provincias: fechas, artistas y precios

Pocas personas se libraron de asistir a un festival de música el pasado verano, puesto que era difícil viajar a cualquier ciudad de España sin encontrarse con un evento de este tipo. Más de 100 fueron los programados sólo en época estival, dejando un beneficio de 400 millones de euros en la industria. El estallido de los eventos tras la pandemia provocó un boom que benefició y perjudicó a partes iguales al sector, ya que el ciudadano medio se encontraba ante una excesiva oferta y se decantaba finalmente por cuestiones de proximidad, precio o tradición, puesto que, en esto de los grandes eventos de música, los españoles suelen ser bastante fieles a "lo de siempre".

También influyó la vuelta a los escenarios de muchos cantantes que habían tenido que paralizar sus giras por la pandemia: recuperaban el ritmo en verano y sus nombres se repetían en diferentes line ups. De cara a 2023, la amplia oferta se mantiene, vuelven a repetirse nombres y, aunque gran parte de los festivales ya han anunciado cabezas de cartel, otros aún se encuentran en plenas negociaciones con los artistas. Es el caso de Río Babel de Madrid, que aunque ha confirmado las fechas para el mes de julio (30 de junio-2 de julio), aún no ha publicado su cartel.

"Lo desvelaremos en las próximas semanas, lo tenemos casi al completo, pero la contratación está siendo difícil porque los cantantes internacionales giran muy poco este año”, nos cuentan desde la organización, donde esperan llegar al sold out las tres noches de festival con su propuesta, para la que cuentan con un presupuesto de dos millones de euros. El pasado año lo consiguieron la noche en la que C. Tangana era cabeza de cartel, reuniendo a 27.500 personas en la Caja Mágica.

Pero el auténtico protagonismo a los artistas internacionales se ha dado tradicionalmente en nuestro país en festivales como Bilbao BBK, Sónar, Mad Cool o Primavera Sound que, por primera vez este año, también tendrá una edición en Madrid con el mismo line-up. Una decisión que no sentó nada bien al gobierno de la alcaldesa Ada Colau pero que, tal y como ha expresado la organización en diferentes entrevistas, nada tiene que ver con un deseo de salir de la ciudad condal, sino de expandirse tras años de éxito. Con un presupuesto de 65 millones de euros, en esta ocasión apuestan por cabezas de cartel como Rosalía, Depeche Mode, Halsey o Pet Shop Boys, con abonos completos a la venta desde 325 euros.

Mad Cool, por su parte, es una de las grandes apuestas de la capital en cuanto a talento internacional. Con el cartel de este año, donde podemos encontrar nombres como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers o Robbie Williams, esperan atraer a 80.000 personas diarias los próximos 6, 7 y 8 de julio, con un precio de 189€ por el abono completo. Este año, además, cuentan con un cambio de localización: la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. En Madrid, otros shows como Tomavistas, Dcode, Reggeaton Beach Festival o Noches del Botánico completan la oferta musical.

Los presupuestos, en estos casos, son de los más altos de nuestro país, pero eso no significa que otros con menos inversión tengan menos éxito, ni que si el cartel se basa en talento español cambie la calidad. Es el caso de San San Festival, que tras nueve ediciones en Benicàssim, cuenta una larga lista de fieles parroquianos edición tras edición. Con un millón de euros y con cabezas de cartel como Love of Lesbian, Zahara o Leiva, prevén aumentar el público del 6 al 8 de abril a 18.000 personas por día.

El suyo fue "el primer festival que pudo celebrarse sin restricciones" al pasar la pandemia, tal y como nos relatan desde Sonde3, la empresa encargada de su organización. Como novedad este año, incluyen por primera vez artistas internacionales en su line up: Milky Chance y Phoenix. La misma productora también se encarga de la organización de Pirineos Sur o SonRías Baixas, que suele contar con una inversión de medio millón de euros y cuyo cartel aun no ha sido anunciado.

El retorno que se deja en la ciudad del evento también es esencial para que las administraciones sigan apostando por los festivales de música. En el caso de Benicàssim, muchos hoteles permanecen abiertos en período de Semana Santa haciendo una excepción por los beneficios que dejan los asistentes al festival.

Málaga, ciudad de la música

Por el clima y la cercanía de la playa o la montaña, Andalucía siempre ha sido un enclave idóneo para la celebración de este tipo de eventos. Nosinmúsica o Cabo de Plata en Cádiz, Granada Sound en Granada, o Dreambeach y Cooltural Fest en Almería, son algunos de los ejemplos de éxito, pero si ha habido un foco en los últimos años en esta zona es Málaga. Elegida recientemente como una de las mejores ciudades para vivir, su inversión en cultura y ocio ha sido, en la misma medida, exponecial. Undercover Festival (Marbella), Festival Teba Rock (Málaga), Starlite de Marbella, Andalucía Big Festival by Mad Cool, el Festival Internacional Cala de Mijas o el Oh, See! tienen previsto llenar de música la capital este año.

Este último caso es uno de los primeros de la temporada, celebrándose el 26 y 27 de mayo. Con tres ediciones consiguiendo un sold out con 15.000 espectadores, cuentan con un presupuesto de medio millón de euros. Para ellos, la amplia oferta no significa una mayor competición, tal y como nos confiesa Karlos Díaz, director artístico de Oh, see! Málaga: “Que haya variedad nos beneficia a todos. Ahora sólo queda que las instituciones sean justas y den apoyo a todos, a los recién llegados y a los que llevamos ya unas cuantas ediciones realizadas”.

Su line-up se completa con artistas como Viva Suecia, Dorian o La M.O.D.A. "Por muy amantes que seamos de la música (y puedo asegurar que en nuestra lo somos), al final los eventos deben ser viables y rentables. Eso dista mucho de forrarse con este negocio, que es lo que piensan muchos y, al menos en nuestro caso, se equivocan. Con esto quiero decir que en nuestro evento debemos tener en cuenta una gran cantidad de variables a la hora de crear el cartel: que haya artistas populares e influyentes, que incluya artistas nuevos, que estén disponibles en esas fechas, que no actúen en la provincia en fechas cercanas, que acepten el horario que se les propone…. En Oh, See! Málaga intentamos crear un cartel con artistas de diferentes estilos, pero con un denominador común: que sus directos sean importantes".

La rentabilidad y la diferenciación son los dos conceptos que más protagonismo toman a la hora de que un festival triunfe. Y es que, con tanta oferta, eso va a determinar que el espectador repita, tal y como nos cuentan desde Cooltural Fest: "Hay muchos festivales con line ups súper parecidos y ahí es donde entra la parte de qué experiencia le vas a dar al usuario, no solo un cartel, que es el motivo principal de venta, también hay que indagar en ofrecer otro tipo de cosas”. “Su pasada edición celebrada en Almería atrajo en total a 40.000 personas en tres días, una previsión que mantienen para este año, donde tienen como cabeza de cartel a Vetusta Morla.

Además, Cooltural Fest ha sido catalogado como el festival más accesible de Europa, hasta 80 personas se beneficiaron de sus medidas, multiplicando por siete esta cifra respecto a anteriores ediciones. Su misión para el próximo agosto es potenciar todo lo que han conseguido hasta la fecha.

Música y territorios

Si hay un festival conocido entre los fans del indie español es Sonorama Ribera, que este año pasado cumplía 25 años y terminaba con una asistencia de 48.000 personas si se suman todas sus actividades durante los cuatro días de festival. “Prácticamente 50.000 individuos vienen a una ciudad de 30.000”, nos relata Javier Ajenjo, fundador del festival, quien reflexiona sobre la importancia del territorio en este festival. “Tenemos un compromiso con la tierra más allá de la música. Hay un ADN absolutamente identificado con el territorio y eso no se podría hacer con una empresa o una productora musical al uso, es un componente emocional irrenunciable”.

Y es que desde hace 25 años y durante cuatro días, todos los años, el pueblo de Aranda del Duero se convierte en una auténtica verbena donde el vino y su gastronomía juegan un papel fundamental. "Un festival dura 365 días, hay que estar en el mapa mental de la gente. Si tú eres una referencia en la cabeza de las personas, siempre van a volver. Antes no veías los grupos que ves ahora, reuniones, gente que se junta o viene a comerse un lechazo o a comprar un vino, esos son los verdaderos retos que tenemos. Que la gente no nos olvide".

Este año han vendido 10.000 abonos en tan sólo dos horas, una locura totalmente inesperada para la organización, a pesar del fandom con el que cuentan. Mantienen el mismo precio que hace años e incluso han aumentado los días respecto a las primeras ediciones. Ahora, relata Ajenjo a EL ESPAÑOL, cuentan con un presupuesto que ronda entre los cinco y los seis millones de euros y generan "un impacto por encima de los 12 millones de forma directa”.

Como sorpresa para los amantes de este género musical, han anunciado la presencia de Amaral con un concierto especial por su 25 aniversario. "Además, hemos roto ciertas barreras: Jorge Drexler, Vetusta Morla, El Drogas con Barricada, o bandas del futuro como Ginebras o Arde Bogota”. Un grupo que se repite en casi todos los line ups de nuestro país, junto a Viva Suecia, Dorian o Lori Meyers, de la misma manera que el año pasado con Izal o C. Tangana.

Y precisamente aquí reside el éxito de Sonorama, según Ajenjo: la apuesta por el talento español tradicional y emergente. "Nos cuesta mucho cuidar a lo que tenemos aquí. El reto es poner en valor el talento nacional, somos un país que valora muy poco el talento que tiene. No tenemos problema en pagar millones por un artista internacional pero sí el pagar 1.000 euros a una banda pequeña. Es un equilibrio que no tiene mucha lógica, entonces tratamos de luchar con otras armas, y tienen que ver con la motivación a los artistas, que entienden la línea del festival y el leit motiv". Lo mejor de todo es que solo han anunciado el 60% del cartel para la semana del 9-13 de agosto, quedando un 30% de factor sorpresa.

Otros festivales más pequeños nos recuerdan a este leit motiv de tradición y territorio, y casi todos están relacionados con la cultura del vino. Es el caso de Esférica en la Rioja Alavesa, Sonidos Líquidos en Lanzarote, 17 grados en Ribera Sacra o Muwi La Rioja Music Fest de Logroño, que en su última edición tuvo a Rigoberta Bandini como cabeza de cartel. En la mayoría de los casos, se trata de eventos celebrados en diferentes lugares como bodegas o enclaves que nos permitan disfrutar del espacio, como un catamarán en el caso de la Ribera Sacra. Una forma de rescatar poblaciones no tan ligadas tradicionalmente a la música, tal y como recuerda Ajenjo:

"A día de hoy, en un lugar tan complicado como es nuestra comunidad, esa España vaciada está de moda, pero es que esa España llega vaciada toda la vida, no es de ahora. Hay que conseguir que la gente vuelva, que vuelvan los jóvenes que se han ido fuera porque aquí no tenían las mismas oportunidades". Habrá que bailar.

Conciertos que son festivales

Cuando a alguien le gusta mucho la música, no tiene por qué disfrutar en la misma medida de lo que supone un festival. La afluencia, el clima que no siempre acompaña, o el tiempo limitado del que disponemos, en muchos casos juega en contra. Por eso, Starlite Marbella, Interstellar Sevilla, Icónica Fest, Pirineos Sur, Noches del Botánico, Inverfest o Guitar Barcelona se han convertido en imprescindibles.

En el caso de Inverfest, se trata de uno de los festivales de invierno más importantes de nuestro país y se celebra en Madrid. 105 shows que se dividen en conciertos, poesía, comedia y danza, y que tienen como objetivo "una muestra de lo que se va a escuchar en España a lo largo de los próximos meses", tal y como nos confirma Alex Graneri, cofundador del evento.

Desde el 6 de enero al 5 de febrero, podremos ver a artistas como Jenny & The Mexicats, GuitarricadelaFuente, Iseo & Dodosound, Rulo y la Contrabanda o Baiuca en recintos como La Riviera, Circo Price, Sala El Sol o Lula Club. Con 120.000 entradas a la venta, tienen una previsión de 80.000 ventas, una cifra que superaría a las 65.000 de la edición anterior, que no fue al uso por el repunte de ómicron.

En la misma línea se sitúa Guitar Bcn en la ciudad condal, con más de 34 ediciones a sus espaldas y 43 conciertos programados desde enero a julio, puesto que planean que se añadan más nombres a la propuesta, que ha ido cambiando a lo largo de los años, como nos explican desde la organización: "Todo empezó con un director artístico japonés, que llegó cargado de patrocinadores e hizo un festival que duraba un mes con jazz, flamenco y música clásica que ahora mismo sería inviable a nivel financiero".

"La sociedad y el consumo ha cambiado y el festival ha cambiado con el nombre. En aquella época se llamaba festival de la guitarra de Barcelona y ha evolucionado a llamarse Guitar Bcn, ahora intentamos cuidar a los amantes de las seis cuerdas pero es un festival bastante ecléctico, tiene para todos los estilos, y si algo nos diferencia es que hacemos crecer a los artistas dentro del festival”.

Agenda 2023 de festivales de música

Festival: Inverfest

Fecha: 6 enero – 5 febrero

Ubicación: Madrid

Precios: Desde 8 a 36€

Cabezas de cartel: Alice Wonder, Iseo & Dodosound, Guitarricadelafuente, Camela, Amaia…

Festival: Guitar Barcelona

Fecha: 27 enero – 3 de junio

Ubicación: Barcelona

Precios: A partir de 20€

Cabezas de cartel: Pasión Vega, Ismael Serrano, Second, María Peláe, Mr Kilombo

Festival: Horteralia 2023

Fecha: 18 de marzo

Ubicación: Madrid

Precios: 37€

Artistas por confirmar

Festival: Let’s Festival

Fecha: 3 de marzo- 1 de abril

Ubicación: L'Hospitalet

Precio: A partir de 12€

Cabezas de cartel: Biznaga, Cariño, Angel Stanich, Elefantes, Alavedra, Anabel Lee, Bernarda, Angeladorrrm, Bones of Minerva

Festival: Polar Sound

Fecha: 24 y 25 de marzo

Ubicación: Baqueira Beret

Precio: A partir de 49,5€. Sold Out.

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Taburete, Sidecars, DJ Nano, Pignoise, Maarlon

Festival: Primavera Trompetera

Fecha: 30 de marzo – 1 de abril

Ubicación: Jerez de la Frontera

Precio: A partir de 50€

Artistas por confirmar

Festival: San San Festival

Fecha: 6-8 abril

Ubicación: Benicassim

Precio: A partir de 50€

Cabezas de cartel: Love of Lesbian, Zahara, Phoenix, Guitarricadelafuente, Leiva, Milky Chance

Festival: I love Music Festival

Fecha: 8 de abril

Ubicación: Costa Adeje – Tenerife

Precio: A partir de 55€

Artistas por confirmar

Festival: Viña Rock

Fecha: 28-30 abril

Ubicación: Villarobledo, Albacete

Precio: A partir de 55€

Cabezas de cartel: Ska-P, Desakato, Narco, Boikot, Celtas Cortos, Tanxugueiras, Los de Marras, La Fuga, Mojinos Escozíos, Barón

Festival: Warm Up – 5º aniversario

Fecha: 28 -30 de abril

Ubicación: Murcia

Precio: A partir de 68,99€

Cabezas de cartel: Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla, MOderat, Viva Suecia, Yo la Tengo, Amaia, Temples

Festival: En Órbita

Fecha: 5-6 de mayo

Ubicación: Granada

Precio: A partir de 18,95€

Cabezas de cartel: La Habitación Roja, Tulsa, Merino, El Niño Garbanzo

Festival: Fulanita Fest

Fecha: 13 de mayo

Ubicación: Fuengirola, Málaga

Precio: 37€

Cabezas de cartel: Ladilla Rusa, Ptazeta, Ginebras, María Peláe

Festival: Mallorca Live Festival

Fecha: 18 – 20 de mayo

Ubicación: Mallorca

Precio: A partir de 59€

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Moderat, Peggy You, The Chemical Brothers, Bomba Estereo, Viva Suecia

Festival: Interstellar

Fecha: 19 y 20 de mayo

Ubicación: Sevilla

Precio: A partir de 40€ - Abonos generales agotados

Cabezas de cartel: Lori Meyers, Viva Suecia, Vetusta Morla, Sidonie, Dani Fernández

Festival: Oh, See! Fest

Fecha: 26 y 27 de mayo

Ubicación: Málaga

Precio: 38€

Cabezas de cartel: Viva Suecia, Dorian, Iván Ferreiro, La M.O.D.A, Rayden, León Benavente, Second

Festival: Primavera Sound Barcelona

Fecha: 1- 3 de junio

Ubicación: Barcelona

Precio: 325€

Cabezas de cartel: Pet Shop Boys, Blur, Halsey, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Rosalía, Calvin Harris



Festival: Barbeira Season Fest

Fecha: 7-11 de junio

Ubicación: Baiona, Galicia

Precio: 35€

Cabezas de cartel: Xoel López, Iván Ferreiro, Triángulo de amor bizarro, Capicua

Festival: Primavera Sound Madrid

Fecha: 8-10 de junio

Ubicación: Madrid

Precio: 325€

Cabezas de cartel: Pet Shop Boys, Blur, Halsey, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Rosalía, Calvin Harris

Festival: Palencia Sonora

Fecha: 8-10 de junio

Ubicación: Palencia

Precio: 55€

Cabezas de cartel: La Casa Azul, Sidonie, Iseo & Dodossound, Angel Stanich, Baiuca

Festival: Festival de Les Arts 2023

Fecha: 09-10 de junio

Ubicación: Valencia

Precio: A partir de 55€

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Viva Suecia, La Casa Azul, Varry Brava, Amaia, Sidonie

Festival: O son de Camiño

Fecha: 15-17 de junio

Ubicación: Santiago de Compostela

Precio: 79€. Sold Out.

Artistas por confirmar

Festival: Boombastic Festival

Fecha: 16-17 de junio

Ubicación: Madrid

Precio: A partir de 59,90€

Cabezas de cartel: Bizarrap, Funzo & Baby Loud, Recycled J, Delaossa, Ptazeta, Pole, YSY A, Zetazen, Hoke, Jaime Lorente, Saiko, Leo Riz

Festival: Tomavistas

Fecha: 22-24 de junio

Ubicación: Madrid

Precio: 85€

Cabezas de cartel: La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Triángulo de amor bizarro, Los Punsetes, mujeres, Carlangas

Festival: A Summer Story

Fecha: 23-24 de junio

Ubicación: Arganda del Rey

Precio: 60€

Cabezas de cartel: Armin Van Buuren, Klankgkuenstler, Shlomo, Trym, Wade, Nico Moreno

Festival: Bombastic Festival Canarias

Fecha: 23-24 de junio

Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria

Precio: A partir de 69,90€

Cabezas de cartel: Bizarrap, Duki, Bad Gyal, Villano Antillano, Ptazeta, Recycled J

Festival: Reggeaton Beach Festival

Fecha: 24-25 de junio

Ubicación: Marina Dor

Precio: 65€

Cabezas de cartel: Zion & Lennox, Eladio Carrión, Mora, Bryant Myers, Ryan Castro, Juan Magán, Chambala

Festival: Puro Latino Fest

Fecha: 30-1 de julio

Ubicación: Sevilla

Precio: 80€

Cabezas de cartel: Maluma, Dellafuente y Morad

Festival: Conexión Valladolid

Fecha: 30 de junio- 1 de julio

Ubicación: Valladolid

Precio: 35€

Cabezas de cartel: Loquillo, Natos y Waor, SFDK, Nach, Dani Fernández, Ana Mena y Dorian

Festival: Polifonik

Fecha: 30 de junio- 1 de julio

Ubicación: Barbastro

Precio: 40€

Cabezas de cartel: La M.O.D.A, Sidonie, Ginebras, Second, Arde Bogotá, Siloé, Karavana, Niña Polaca y Jornada B

Festival: Río Babel

Fecha: 30 de junio – 2 de julio

Ubicación: Madrid

Precio: Preventa agotada

Artistas por confirmar

Festival: Weekend Beach Festival

Fecha: 5-8 de julio

Ubicación: Torre del Mar, Málaga

Precio: 75€

Cabezas de cartel: Maluma, Fangoria, Sidecars, Mala Rodríguez, Dani Fernández, Kiko Veneno, Delaossa y Muerdo

Festival: Bilbao BBK Live

Fecha: 6-8 de julio

Ubicación: Bilbao

Precio: 150€

Cabezas de cartel: Artic Monkeys, Florence + the machine, The Chemical Brothers, The Blaze, Duki, Fever Ray Idles y Jamie XX

Festival: Cruilla

Fecha: 6-8 de julio

Ubicación: Barcelona

Precio: 156€

Cabezas de cartel: Placebo, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Leiva, Antonia Font, Tash Sultana y Viva Suecia

Festival: Mad Cool Festival

Fecha: 6-8 de julio

Ubicación: Madrid

Precio: 189€

Cabezas de cartel: Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, The Black Keys, Sam Smith, Liam Gallagher

Festival: Pirata Festival

Fecha: 13- 16 de julio

Ubicación: Gandía

Precio: 42€

Cabezas de cartel: Ska- P, SFDK, Morad, Sidecars, Mala Rodríguez, Talco, Dorian, Stay Homas, Toteking, Pole

Festival: Portamérica

Fecha: 13- 15 de julio

Ubicación: Caldas de Reis (Galicia)

Precio: 65€

Cabezas de cartel: Bad Gyal, Bandalos Chinos, Carlangas, Centaurvs, Conociendo Rusia y Dani Fernández

Festival: FIB

Fecha: 16-18 de julio

Ubicación: Benicassim

Precio: A partir de 47,99€

Cabezas de cartel: Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Tom Odell, Sigala, Amaia e Iván Ferreiro

Festival: Bombastic

Fecha: 13-15 de julio

Ubicación: Llanera, Asturias

Precio: 99€

Cabezas de cartel: Bizarrap, Duki, Mora, Natos y Waor y Bad Gyal

Festival: Puro Latino Fest

Fecha: 21-22 de julio

Ubicación: Torremolinos, Málaga

Precio: 60€

Aristas por confirmar

Festival: Cabo de Plata

Fecha: 26-29 de julio

Ubicación: Barbate, Cádiz

Precio: 50€

Cabezas de cartel: Dellafuente, Ska-p, Ayax y Prok, Celtas Cortos, Dubioza Kolektiv y Fernandocosta

Festival: Low Festival

Fecha: 28-30 de julio

Ubicación: Benidorm, Alicante

Precio: A partir de 60€

Cabezas de cartel: Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bicycle Club, Deluxe, Iván Ferreiro y Arde Bogotá

Festival: Arenal Sound

Fecha: 1- 6 de agosto

Ubicación: Burriana, Castellón

Precio: Sold Out, próximas entradas de día

Artistas por confirmar

Festival: The Juergas Rock

Fecha: 2-5 de agosto

Ubicación: Adra

Precio: 48€

Cabezas de cartel: Ska- p, Desakato, Narco y Trashtucada

Festival: Leyendas del Rock

Fecha: 9-12 de agosto

Ubicación: Villena, Alicante

Precio:120€

Cabezas de cartel: Megadeth, Archenemy, HammerFall, Warcry y Sepultura

Festival: Dreambeach

Fecha: 9-13 de agosto

Ubicación: Villaricos, Almería

Precio: 75€

Cabezas de cartel: The Prodigy, Carlcox, Marauda y Armin Van Buuren

Festival: Sonorama Ribera

Fecha: 9-13 de agosto

Ubicación: Aranda del Duero, Burgos

Precio: 80€

Cabezas de cartel: Alba Morena, Amaral, Anabel Lee, Arde Bogotá, Ayax y Prok, Barry B, La La Love You, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Viva Suecia

Festival: Cooltural Fest

Fecha: 17-20 de agosto

Ubicación: Almería

Precio: 49,90€

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Lori Meyers, Viva Suecia, Second, Arde Bogotá, Alice Wonder, Cupido, Cariño

Festival: Boombastic Festival

Fecha: 17-19 de agosto

Ubicación: Alicante

Precio: 64,90€

Artistas por confirmar

Festival: Rabolagartija

Fecha: 17-19 agosto

Ubicación: Villena, Alicante

Precio: 64€

Cabezas de cartel: La Pegatina, Macaco, La M.O.D.A, Desakato, Mafalda, Talco, Muerdo y Mr. Kilombo

Festival: Phe Festival

Fecha: 18-19 de agosto

Ubicación: Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife

Precio: 30€

Cabezas de cartel: Second y Arde Bogotá

Festival: Esférica Rioja Alavesa

Fecha: 18-20 de agosto

Ubicación: La Hoya, Álava

Artistas y precio por confirmar

Festival: Cala Mijas Festival

Fecha: 31 de agosto – 2 de septiembre

Ubicación: Mijas, Málaga

Precio: 150€

Cabezas de cartel: Arcade Fire, Florence + the machine y The Strokes

Festival: Gigante Festival

Fecha: 31 de agosto – 3 de septiembre

Ubicación: Alcalá de Henares, Madrid

Precio: 40€

Cabezas de cartel: Viva Suecia, Arde Bogotá, Second, Dani Fernández, Jordana B y María de Juan

Festival: Granada Sound

Fecha: 15-16 de septiembre

Ubicación: Granada

Precio: A partir de 47,50€

Cabezas de cartel: Viva Suecia, La M.O.D.A, Varry Brava, Arde Bogotá, Rufus T.Firefly, Veintiuno y SIloé

Festival: Madrid Salvaje

Fecha: 29-30 de septiembre

Ubicación: Madrid

Precio: 45€

Cabezas de cartel: Delaossa, Abhir, Arce, Camin, Cano, Easy- S, Gloosito, Grind, Hard Gz

Festival: Muwi La Rioja Music Fest

Fecha: 31 de agosto – 3 de septiembre

Ubicación: Logroño

Aristas y precio por confirmar

Festival: Extremúsika

Fecha: 12-14 de octubre

Ubicación: Cáceres

Precio: 35€

Artistas por confirmar

