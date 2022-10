Muere D.H. Peligro, batería de Red Hot Chili Peppers y The Dead Kennedys, en un accidente doméstico

El músico D.H. Peligro, cuyo nombre real era Darren Henley, murió el pasado viernes en su casa de Los Ángeles como consecuencia de un traumatismo en la cabeza provocado por un accidente fatal, según informó la policía local. Tenía 63 años y se le conoce por haber sido el batería de los grupos de rock Red Hot Chili Peppers y The Dead Kennedys.

Esta última banda de punk estadounidense, de hecho, ha sido la encargada de confirmar el fallecimiento: "Murió de un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Los preparativos [del funeral] que están pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por vuestros pensamientos y palabras de consuelo". El grupo también ha pedido "respeto a la privacidad de la familia durante estos momentos tan difíciles".

Peligro (St. Louis, Missouri, 1959) se unió a The Dead Kennedys en febrero de 1981 y apareció en el álbum In God We Trust, publicado en diciembre de ese mismo año. Asimismo, grabaría otros discos de estudio como Plastic Surgery Disaster, Frankenchrist y Bedtime for Democracy y participaría en temas como Give Me Convenience o Give Me Death.

Dead Kennedys' drummer D.H. Peligro (Darren Henley) passed away in his Los Angeles home yesterday, Oct 28th. He died from trauma to his head from an accidental fall. Arrangements are pending will be announced in the coming days. Thank you for your thoughts and words of comfort pic.twitter.com/PC7sF87f6c — Dead Kennedys (@DeadKennedys) October 29, 2022

The Dead Kennedys se separaron en diciembre de 1986 y Peligro se unió a los Red Hot Chili Peppers durante un breve periodo de tiempo, sustituyendo al batería Jack Irons. Ayudó a componer algunas canciones del álbum Mother's Milk aunque no tocó en las mismas. Fue expulsado del grupo apenas un año después por problemas con las drogas y el alcohol y fue sustituido poco después por Chad Smith, todavía en activo.

Peligro actuó con varios grupos más de la escena punk (The Two Free Stooges, Reverend Jones, SSI, The Hellations) y tuvo su propia carrera en solitario, publicando un puñado de álbumes. Entre ellos, el más destacado fue Sum of Our Surroundings, premiado como el mejor disco de rock del año en los American Independent Music Awards.

A principios los 2000, The Dead Kennedys regresó a los escenarios y Peligro se volvió a unir a la banda, con un breve retiro entre 2008 y 2009. La banda se separó definitivamente en el año 2019.

El bajista Flea, que fue compañero del batería en Red Hot Chili Peppers, ha lamentado su muerte en redes sociales: "DH Peligro por los siglos de los siglos. El más divertido y amable rockero. Mi querido hermano, estoy muy agradecido por nuestro tiempo. Te querré siempre".

