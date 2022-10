Hola, amigos:

Podéis empezar a escribir sobre los pódcast.

El ganador de la semana pasada, dedicada a la Bolsa, ha sido…:

Rumor

"Y gané un dineral en la bolsa" comentaba mientras pasaba el cartón de vino al otro mendigo.

La frase del protagonista nos habla de un ganador, pero su situación personal lo desmiente radicalmente. Ganó un dineral en bolsa, pero es fácil deducir que luego perdió no solo ese dinero, sino también el resto de su patrimonio. Y aunque no se culpa de ello directamente a la Bolsa, la institución financiera asoma en el relato como la causa de la ruina del protagonista, como si la ilusión que generaron los jugosos dividendos en el inversor hubiera conllevado un calamitoso y fatal comportamiento temerario que condujo al protagonista a estar donde está: compartiendo un cartón de vino con otro mendigo. Aparece, así, la Bolsa como un casino atractivo, pero lleno de peligros, que puede acarrear la perdición de quien se deja tentar por ella. Con la simple charla entre dos compañeros de derrota logramos ver la consecuencia de caer en el espejismo bursátil. He aquí, pues, un relato magnífico sobre la cara negra de la Bolsa, barnizado todo él de ironía.



Enhorabuena, La Marca Amarilla, por el estupendo relato y por el premio.

Otros micros pudieron haber ganado:

RamónJ

Cuando su mujer le pidió el divorcio, le contestó: "Espera, todavía no es buen momento para vender".

AnaBelén

Después de trabajar limpiando la Bolsa de Madrid, iba al mercado y no podía llenar la bolsa de la compra.

Saludos cordiales

