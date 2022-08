Varapalo para Mad Cool Sunset y Andalucía Big Festival: Rage Against The Machine cancela su gira

Rage Against The Machine

La banda estadounidense Rage Against The Machine ha comunicado este jueves que cancela los conciertos de su gira europea por motivos de salud. La noticia supone un importante revés para Mad Cool Sunset, el minifestival de un día que Mad Cool celebrará en su recinto de Madrid el próximo 10 de septiembre, ya que era su principal cabeza de cartel.

Además, la banda también era el principal reclamo de la primera jornada de Andalucía Big Festival, organizado también por Mad Cool en la ciudad de Málaga para los días 8, 9 y 10 de septiembre.

Se trata de la primera edición que se celebra de ambos festivales. La situación obliga a la organización a buscar contrarreloj una banda sustituta del mismo nivel que el grupo de rap metal liderado por Zack de la Rocha.

"La banda californiana se ha visto en la obligación de cancelar su gira debido a un problema médico de importancia que impide la realización de sus directos", señala la organización de Mad Cool Sunset y de Andalucía Big Festival en sendos comunicados gemelos. También informan de que "desde ya" están trabajando "para encontrar una banda sustituta y poder seguir ofreciendo, en esta primera edición, una experiencia inolvidable. Una vez anunciada la banda sustituta, se abrirá el proceso de devolución para todas aquellas personas que así lo soliciten".

"Por orientación médica, se ha aconsejado a Zack de la Rocha que la etapa de agosto y septiembre de 2022 de la gira de Rage Against The Machine en el Reino Unido y Europa no puede continuar. Con gran decepción anunciamos esta cancelación", ha anunciado la banda en sus redes sociales.

Tras los conciertos del 11, 12 y 14 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York, "Zack debe volver a casa para descansar y rehabilitarse. Los vuelos, el tiempo de viaje y la rigurosa agenda en el Reino Unido y Europa son simplemente demasiado arriesgados para una recuperación completa", añade el comunicado del grupo.

Esta cancelación supone un contratiempo más para el Andalucía Big Festival, que ha sido objeto de polémica por su cambio de ubicación. Uno de sus principales reclamos era que se iba a celebrar en la playa de Sacaba, en Málaga, pero por no haber pedido los permisos a tiempo le fue negada esta posibilidad. Por tanto, se celebrará finalmente en el recinto ferial, cambiando la arena y la brisa marina por el asfalto y el calor, varios kilómetros hacia el interior de la ciudad, circunstancia que ha enfurecido a buena parte de los asistentes.

Sigue los temas que te interesan