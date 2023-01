Las Twin Melody son Paula y Aitana: su vida antes del Benidorm Fest, TikTok y El Hormiguero

Usted las conocerá como las Twin Melody, quizás por verlas en TikTok, o en El Hormiguero con Pablo Motos, o puede que simplemente por estar entre las elegidas para competir en el Benidorm Fest con el objetivo de representar a España en el Festival de Eurovisión. Sin embargo, estas gemelas, antes de salir en la tele, conseguir miles de seguidores en redes o cantar, tenían otra vida.

Las Twin Melody se llaman, en realidad, Paula y Aitana. Son, por decirlo de otra manera, las hermanas Etxeberría, naturales de Guipúzcoa. Por su nombre de pila, en realidad, no las conocería nadie. Pero son las mismas que antes de ser famosas elucubraban con ser fruteras, carniceras o incluso con ir como Pedro Duque a la Luna previo paso por la NASA.

EL ESPAÑOL habla con ellas sobre este 2023 que se les avecina, el año de su consagración definitiva como cantantes y quién sabe si como ganadoras de Eurovisión.

Todo empezó con 'Camp rock'

Paula y Aitana contestan casi a la vez, muy sincronizadas y, en ocasiones, es difícil identificar cuál de las dos habla al parecerse tanto sus voces, pero también se diferencian en muchas cosas. Paula reconoce que tiene una personalidad mucho más tranquila que su hermana: “Diría que soy más reflexiva, aunque no me considero una persona calmada en absoluto, sólo sí me comparo con Aitana. Ella sería más rock y yo, más pop”.

“Físicamente, aunque pueda no parecerlo si no nos conoces, nuestras caras son diferentes. Yo tengo la cara más redonda y Aitana, más recta”, añade la cantante. Pero su melliza aporta una curiosidad que las diferencia: “A Paula le encantan las aceitunas y a mí no me gustan nada (risas)”.

P: ¿Nos pueden hablar de sus inicios? ¿Cómo y por qué empezaron en el mundo de la música?

R: Hay mucha formación detrás. Siempre nos ha encantado la música, cantar y bailar. Íbamos a la eskola de Ordizia a clase de solfeo desde pequeñas y tocábamos la flauta vasca (txistu) y el piano. Nos lo empezamos a tomar más en serio a los 12 años. Un día, en la escuela, en clase de música, nos pusieron la película de Camp Rock, nos encantó tanto que nos obsesionamos con ser como la protagonista, Demi Lobato, y empezamos a ir también a clases de canto.

A los 15 años, el 24 de enero de 2013, subimos nuestro primer video a YouTube en el que salimos cantando. La verdad, no tuvo mucha repercusión, unas 5.000 visitas, salvo en nuestro instituto, pero seguimos subiendo videos versionando canciones conocidas. El segundo que hicimos, con el tema Just Give Me a Reason de Pink, tuvo más de 100.000. ¡Y lo había grabado nuestra abuela!

Ya después, poco a poco, vino lo de meter también baile. Tuvimos la suerte de que algunos de nuestros videos se volvieran virales y, ¿quién nos lo iba a decir?, ahora estamos con Sony Music haciendo videoclips propios, nuestra última canción se llama Ciao y ya está en YouTube.

Paula y Aitana, de pequeñitas, de la mano de sus padres.

P: ¿Cómo eran de pequeñas?

Paula: Éramos buenas estudiantes, pero nunca fuimos las típicas niñas prodigio. Éramos dos hermanas corrientes a las que, desde muy pequeñas, les encantaba cantar y bailar. También dibujar, quizás todo lo que supusiera usar la creatividad.

Aitana: Yo era más traviesa y extrovertida que Paula. De niñas, yo quería ser peluquera y Paula, frutera, carnicera o ingeniera de la NASA, muy variado. Nuestra asignatura preferida, aparte de Música, era Inglés.

P: ¿Cuáles son sus hobbies?

R: Aparte de TikTok, que es un hobbie que ya consume gran parte de nuestro día a día, nos gusta mucho dibujar, hacer manualidades, todo lo que sea usar la creatividad. Nos encanta también ir a la playa con la familia y estar con nuestros gatos.

P: ¿Sus padres les animaron a dedicarse al mundo del espectáculo o preferían que se volcaran en los estudios?

Paula: Al principio les daba miedo porque era un mundo digital que no conocían en profundidad, pero siempre nos han apoyado. Aunque también siempre han insistido en que tengamos un plan B, nos formemos y estudiemos, que seamos consecuentes.

Aitana: También nosotras, por decisión propia, hemos querido seguir estudiando. Hemos estudiado Magisterio en la UNED, nos faltarían solo seis meses de prácticas para terminar, pero como tienen que ser presenciales, por nuestras agendas, se nos hace complicado.

Paula: Compaginar la carrera con nuestro trabajo no ha sido fácil. Los primeros cursos los hicimos de forma presencial pero, al fichar por Sony Music y tener que ir con mucha frecuencia a reuniones y eventos en Madrid, nos cambiamos a la modalidad online.

Las hermanas Etxeberría. Cedida

P: ¿Estudiaron Magisterio por vocación?

Sí, totalmente. Nos encantan los niños y no es que lo estudiáramos como segunda opción en caso de que no funcionara lo de la música sino porque de verdad nos gustaba y nos apetecía hacerlo.

P: ¿Cómo ven el futuro?

R: Muy en positivo. Hace seis años, ¿quién iba a saber qué era TikTok?, por ejemplo. Llegarán cosas nuevas increíbles seguro. Nosotras vamos a seguir a tope con la música, con las redes, las que sean, con la tele y pasándonoslo bien.

Triunfar en redes

Las hermanas Etxeberría cuentan con más de 18 millones de seguidores en TikTok, 2 millones en YouTube y 1,2 millones en Instagram, popularidad que les ha servido para fichar por Sony Music y preparar un disco; ser colaboradoras un par de temporadas de uno de los programas más vistos de la televisión, El Hormiguero; y estar entre los 18 elegidos en el Benidorm Fest con los que pelearán por ser las seleccionadas para representar a España en el Festival de Eurovisión.

P: ¿Qué les han aportado las redes sociales y qué les han arrebatado?

Paula: La gente comenta mucho el lado negativo de las redes sociales, pero la verdad es que yo no les veo así ninguna contra. A mí me han ayudado a encontrarme a mí misma y a unirme todavía más a mi hermana, también las he usado desde muy jovencita, desde la adolescencia, forman parte de mi vida desde siempre. Respecto a la perdida de intimidad, a nosotras no nos molesta para nada que la gente por la calle nos reconozca o nos paren para hablar, eso lo llevamos muy bien.

Aitana: Yo las veo como un instrumento para hacer cosas que te gustan, lo único malo que veo es el tiempo que les dedicamos, que en ocasiones es excesivo. A veces entro en redes a buscar ideas y sin darme cuenta acabo despistada viendo cosas que no tienen nada que ver con lo que necesitaba. Hay que saberlas usar y estar centrado para no desperdiciar el tiempo.

Los aspirantes a Eurovisión. Cedida

P: ¿Cuántas veces ensayan hasta conseguir que una coreografía salga perfecta y completamente coordinada?

R: Creo que ya estamos muy acostumbradas, cada vez nos salen mejor y nos entraña menos dificultad. Pero al principio nos costaba mucho más.

P: ¿Qué dirían que es más complicado de todo lo que hacen?

Paula: Diría que, ahora mismo, es sacar una canción adelante. Por todo el proceso que lleva detrás, ponerte a componer, hacer el videoclip, etc... Al final hacer un tema requiere que lo pienses todo mucho porque quieres que el público sienta la canción como la sientes tú. Eso hay que buscar el modo de transmitirlo.

Aitana: Sí, estoy de acuerdo. Un video de TikTok es más cortito, ya tienes seleccionada la canción y es más fácil que el resto de cosas.

P: ¿Qué supuso para ustedes fichar por Sony Music?

Aitana: Otro sueño más cumplido. Estábamos todavía estudiando en la universidad, mandamos nuestras maquetas a tres discográficas y, a los seis meses, Sony fue la primera que nos respondió. Tardaron tanto que pensábamos que no nos iban a contestar de ningún sitio y cuando recibimos su llamada recuerdo que empezamos a llorar. Hay que trabajar muy duro para conseguir cualquier cosa.

P: En la calle, ¿las reconocen más por su trabajo en redes, por su paso por El Hormiguero o por Benidorm Fest?

Aitana: Por todo en general, todo ayuda a que te conozcan.

Paula: Yo creo que depende un poco de la edad. Por redes quizá sea la gente más joven y por lo demás el resto del público. Depende mucho de lo que vea cada.

Las hermanas en el plató de El Hormiguero. Cedida

Pablo motos como jefe

Las cantantes y creadoras de contenidos estuvieron dos temporadas en la nómina de colaboradores de El Hormiguero, donde realizaban una sección en la que buscaban lo más destacado de TikTok para enseñárselo a Pablo Motos y sus invitados. Con su elección para el Benidorm Fest, las guipuzcoanas abandonaron temporalmente el programa de Antena 3, del que guardan un gran recuerdo.

P: ¿Qué les ha aportado su experiencia en El Hormiguero? ¿Qué recuerdos tienen?

Aitana: Hemos estado dos temporadas como colaboradoras y muy bien. Poder presentar nuestra sección de TikTok allí ha sido una gran ayuda para darnos a conocer. Antes de participar en El Hormiguero nuestros seguidores eran todas personas muy jóvenes, y ahora nos sigue también gente de la edad de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. Llegamos a un público mucho más amplio, nos conocen como las gemelas de El Hormiguero y nosotras, encantadas.

Paula: Un día en la calle nos paró una abuela muy maja de 96 años y nos dijo: “Vosotras sois las gemelitas de El Hormiguero, seguid así que me gusta mucho veros en la tele”. Nos hizo mucha ilusión porque si no hubiéramos participado en el programa jamás nos habría visto. Para nosotras trabajar en El Hormiguero ha sido otro sueño cumplido

Las hermanas con Pablo Motos. Cedida

P: ¿Cómo es Pablo Motos como jefe y en las distancias cortas?

Aitana: Muy simpático y cercano, la verdad. Somos muy afortunadas de haber podido tener una sección de lo que nos gusta, qué es bailar y hacer TikToks, que hayan respetado siempre todo lo que proponíamos, dándonos mucha libertad y teniendo muy en cuenta nuestra opinión.

Paula: En el programa hay muy buen rollo en general entre todos, es, de verdad, como una gran familia, pero a la vez es todo muy profesional.

P: ¿Cómo preparaban su sección?

R: Teníamos un grupo grande de Whatsapp. Ahí nosotras íbamos enviando nuestras ideas, otros miembros del equipo enviaban también las suyas y luego, entre todos, seleccionábamos las que nos parecía que iban a quedar mejor en televisión.

Perparando el Benidorm fest

El Benidorm Fest ya está en marcha. Con las 18 canciones presentadas por RTVE, a los artistas ‘solo’ les queda preparar sus actuaciones para representarlas los días 31 de enero, 2 y 4 de febrero en el Palacio de los Deportes L’ILLA de la localidad alicantina. Allí se decidirá quién representará a España en el Festival de Eurovisión que tendrá lugar en Liverpool (Reino Unido) el próximo 13 de mayo.

Las Twin Melody lo harán defendiendo el tema Sayonara, una canción de pop alegre y optimista compuesta junto a Jonhatan Gueraint y Natalia Neva Martín, que contiene letra en cinco idiomas: “La hemos cantado es español, inglés, francés, vasco y japonés. Hablamos todos menos japonés”, afirman las hermanas.

Las cantantes en El Hormiguero. Cedida

“Es un canto al empoderamiento y al amor propio, a dejar atrás y decir adiós a las cosas que no nos llenan o representan y las personas que no nos valoran. Al hacer la canción queríamos poner algo de nosotras mismas y transmitir felicidad”, añaden las artistas.

Además, “nos sentimos muy contentas con la acogida que ha tenido la canción en redes sociales y entre el público. Para nuestra actuación en el Benidorm Fest queremos combinar baile y canto, queremos hacer algo muy guay y estamos entrenando: haciendo cardio, clases de canto…”, destacaron ambas.

P: ¿Qué supone para ustedes participar en Benidorm Fest?

R: Participar en este festival es un sueño logrado, solo el hecho de estar entre los seleccionados para nosotras es un gran logro. Nosotras hemos sido siempre muy fans de Eurovisión y siempre hemos soñado con poder ir, pero este año nos hemos visto realmente preparadas y nos hemos lanzado. Hemos compuesto una canción, con la ayuda de otros compositores que tienen experiencia en Eurovisión, y que sea lo que Dios quiera.

P: ¿Qué harían si finalmente ganaran Benidorm Fest y fueran seleccionadas para Eurovisión?

Seguiríamos con la misma canción, pero creo que la retocaríamos un poco para currárnoslo todavía más, pero con la misma ilusión que tenemos ahora, que es mucha, la verdad.

P: Si ganaran, ¿cómo se imaginan la experiencia de ir a Liverpool a representar a España en Eurovisión?

R: Sin haberlo vivido todavía es difícil de responder, pero creo que intentaríamos aprovechar a tope las oportunidades que nos llegaran y a disfrutar mucho. Si llevamos un buen show muy bien preparado, creo que disfrutaríamos un montón de la experiencia.

Las Twin Melody en el Benidorm Fest. Cedida

P: ¿Les reconocen también fuera de España?

Paula: Sí, en Francia, en México… en todos los sitios a los que hemos ido básicamente. No tanto como en España, pero siempre te encuentras a gente que te reconoce y te sigue. En Disney París nos reconocieron unas abuelitas españolas, por ejemplo, pero también grupos de chicas francesas e inglesas.

P: En Benidorm Fest compiten contra rivales muy duros como Alfred, que ya tiene experiencia previa en Eurovisión, Famous, Agoney… ¿Cómo ven a la competencia?

R: La verdad es que nosotras no les consideramos rivales sino compañeros. Hay un espíritu de familia entre todos los participantes que es muy bonito. Consideramos que todos y todas son súper talentosos, por eso están ahí, y al final gane quien gane va a ser una excelente opción para representarnos.

P: ¿Creen que el hecho de tener muchos seguidores en redes y haber participado en un programa de máxima audiencia como El Hormiguero ha jugado a su favor a la hora de ser seleccionadas?

R: Queremos pensar que ha sido nuestra canción lo que ha conquistado al jurado. El público tiene que escucharla y juzgar por ellos mismos.

