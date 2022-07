Declaran culpable a Jorge Palma de asesinar a Marta Calvo y otras dos mujeres con cocaína en sus vaginas

El jurado popular ha declarado culpable a Jorge Palma de todos los delitos cometidos contra 10 mujeres en Valencia por los que ha sido juzgado en el último mes. Entre las víctimas se encontraba la joven valenciana Marta Calvo, desaparecida en 2019 y cuyo cadáver no ha sido encontrado.

El crimen de Marta sacudió a la sociedad valenciana y finalmente el jurado ha concluido que el acusado, de origen colombiano, generó indefensión en ella. El hecho de no haber dicho dónde está el cuerpo de la joven le ha conllevado que sume otra condena por un delito contra la integridad moral de la familia.

El veredicto abre la puerta a que sea condenado a prisión permanente revisable. El jurado ha considerado que son crímenes machistas y, en el caso de Marta Calvo, que la atacó de manera sorpresiva tras intoxicarla con cocaína en su casa de la localidad valenciana de Manuel. La defensa, en cambio, ha pedido que se impongan las penas mínimas al no haber agravantes.

La deliberación se ha prolongado durante toda la semana por la complejidad del caso y el objeto del veredicto. El jurado también ha declarado culpable a Jorge Palma de la muerte de Arliene Ramos, una mujer prostituida que falleció en la misma casa de citas en la que trabajaba, y Lady Marcela, de 26 años, a quien también asesinó introduciendo cocaína en su vagina, según ha concluido el jurado.

El jurado se ha mostrado contrario a que se le otorguen beneficios penitenciarios o cualquier tipo de indulto. Además, también ha sido condenado por delitos contra la salud pública por facilitar el consumo de cocaína a terceros en las llamadas 'fiestas blancas'.

10 víctimas

Se trata del juicio más importante del año en Valencia, en el que figuran hasta 10 víctimas, tres de ellas mortales. Todas eran mujeres que coincidieron con el acusado durante encuentros sexuales. La Guardia Civil dio con el criminal tras la desaparición de la joven valenciana, Marta Calvo, en noviembre de 2019.

Jorge se enfrentaba a una treintena de delitos y en el juicio las acusaciones lo han definido como un depredador letal que sentía placer cuando contemplaba la agonía de sus víctimas.

La magistrada que preside el tribunal, Clara Bayarri, había convocado esta tarde a las partes a partir de las 16:00 horas para dar a conocer el veredicto. Las nueve personas que han formado parte del tribunal -siete mujeres y dos hombres- han estado reunidas y asiladas en un hotel desde el pasado lunes para votar los 700 puntos del objeto del veredicto.

El miércoles, la presidenta convocó al jurado para responder a las posibles dudas. Bayarri les trasladó que se encontraban ante uno de los juicios con jurado más complejos de la historia penal de España.

Las deliberaciones empezaron el lunes tras más de un mes y 22 sesiones en las que se ha juzgado a Jorge Palma.

El jurado recibió a principios de semana la propuesta del objeto del veredicto, compuesto por diferentes preguntas pactadas por las diferentes partes del procedimiento, tanto favorables como desfavorables para el acusado, y que hay que responder y motivar correctamente.

Jorge defendió su inocencia durante la vista. En el turno de la última palabra, insistió: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

Palma está en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo. En todo este tiempo ha negado haberla matado a ella, a Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y aseguró que sus muertes fueron accidentales.

En el juicio, también negó haber abusado de las otras mujeres y haberles introducido cocaína en los genitales durante las denominadas "fiestas blancas", en las que se contratan servicios sexuales y se consume droga.

No obstante, sí aseguró que descuartizó a Marta Calvo para sacarla de la vivienda de Manuel donde mantuvieron un encuentro sexual el 7 de noviembre de 2019, después de despertar y darse cuenta de que estaba muerta.

Esa versión fue puesta en duda por los especialistas en escenas del crimen de la Guardia Civil que inspeccionaron la casa, al considerar que es imposible limpiar absolutamente todo tras un descuartizamiento.

Los restos de Marta Calvo, según la declaración de Palma, fueron tirados a dos contenedores de Alzira y uno de Silla, dos municipios de Valencia.

Su declaración propició una búsqueda intensa en el vertedero de Dos Aguas y en el centro de tratamiento de Guadassuar donde se inspeccionaron durante ocho meses 16.800 metros cúbicos de basura (13,5 millones de kilos). Hasta ahora, el cuerpo de la joven de 25 años sigue sin ser encontrado.

El acusado manejaba una cocaína de gran pureza, difícil de conseguir. Al parecer, las asesinaba introduciendo bolas de cocaína en la vagina y el ano de las víctimas. Siempre hacía lo mismo con todas y el jurado ha creído a las acusaciones.

