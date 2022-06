Jorge, el psicópata que iba a "cazar" mujeres dándoles "coca": retrato del asesino de Marta Calvo

Frío como un enorme témpano de hielo y sereno como si el juicio no fuese con él. Jorge Ignacio Palma, natural de Colombia y autor confeso de la desaparición de la joven valenciana Marta Calvo, escuchó este lunes en el juicio que ha comenzado en Valencia las graves acusaciones a las que se enfrenta, tranquilo y sin inmutarse.

Con la mascarilla puesta y sentado junto a su abogada, Jorge apenas gesticuló en la primera de las sesiones. No mostró ninguna emoción o estímulo externo y casi ni parpadeó. Los abogados de sus víctimas, todas mujeres, resaltaron su perfil "feminicida" y que no está arrepentido ni deprimido, ni antes ni ahora.

"Lo único que le preocupa es que no le hagan nada en prisión", aseguró la fiscal Socorro Zaragozá. Su actitud distante ha sorprendido a toda la sala menos a su abogada.

Este lunes arrancó en la Audiencia de Valencia uno de los juicios más esperados del año con la selección del jurado, que se prolongó durante más de dos horas. Siete mujeres y dos hombres, más otras dos mujeres en reserva, serán las encargadas de emitir el veredicto en un juicio que está previsto se desarrolle hasta mediados de julio.

El joven, que permanece en prisión provisional desde finales de 2019 cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta, está acusado de haber acabado también con la vida de Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y de haber agredido sexualmente a otras ocho mujeres. Son 11 víctimas en total las acreditadas, aunque las acusaciones temen que pueden ser muchas más.

Jorge Palma habla con su abogada en la primera sesión del juicio. EFE / BIEL ALIÑO

"Está tranquilísimo se hable de lo que se hable, descuartizamientos o lanzar restos humanos a contenedores", aseguró la letrada Pilar Jové, que representa a Marisol Burón, madre de Marta Calvo.

Jorge sigue sin decir dónde está el cadáver de la joven valenciana. En su relato inicial, aseguró que descuartizó el cuerpo de la chica y lo tiró a diversos contenedores. Pero los investigadores están convencidos de que miente para que no se analice el cadáver.

Pese a las múltiples búsquedas que ha llevado a cabo la Guardia Civil, cerca de tres años después de los hechos no se sabe dónde está Marta Calvo. Su madre volvió a denunciar el dolor añadido que supone no poder enterrar a su hija y pidió la máxima condena para el acusado.

La Fiscalía pide penas que suman 130 años de prisión, mientras que las acusaciones particulares han reclamado para el procesado prisión permanente revisable. Su defensa pide la absolución y alega que sostiene que su defendido es "consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas". Por tanto, "la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía".

"Feminizida"

El acusado manejaba una cocaína de gran pureza, difícil de conseguir. Al parecer, las asesinaba introduciendo bolas de cocaína en la vagina y el ano de las víctimas, según el relato de la Fiscalía. Siempre hacía lo mismo con todas.

Este lunes las partes leyeron sus escritos, fijaron posiciones y se dirigieron a los miembros del jurado. Todas las acusaciones lo definieron como un psicópata, que salía "de caza" en busca de mujeres especialmente vulnerables que llegaron a España y acabaron en la prostitución. Afirman que Jorge Palma hacía lo que quería con ellas y las mataba para desarrollar su instinto depredador.

El abogado de ocho de las víctimas (entre ellas las dos fallecidas, Arliene Ramos y Lady Marcela), Juan Carlos Navarro, manifestó que se va a juzgar a un feminicida, un hombre que disfrutaba sometiendo a mujeres y viéndolas agonizar mientras introducía la cocaína para abusar sexualmente de ellas.

"Esto es el problema del homicidio invisible de las prostitutas. Las buscó, las contrató y jugó a hacerles lo que quería. Hay que parar esto", afirmó Navarro dirigiéndose al jurado. El abogado de otra superviviente, una joven que tenía 18 años en el momento de los hechos, relató cómo intentó envenenarla con cocaína. "Tuvo la suerte de que la cara de este señor saliera en los medios y lo reconociera", explicó.

Mientras, la Fiscalía recordó a los miembros del jurado que en España se puede acusar por homicidio o asesinato incluso cuando no hay cuerpo, como ocurre en el caso de Marta, y resaltó que Jorge tiene antecedentes por narcotráfico en España e Italia. "Vamos a probar su autoría por lo que se ha encontrado como por lo que no se ha encontrado", expuso la fiscal Zaragozá.

La Policía Nacional custodia al acusado durante la primera sesión. EFE / BIEL ALIÑO

"Depredador letal"

Los peritos que han participado en el caso, entre ellos el prestigioso criminólogo Vicente Garrido, han llegado a la conclusión de que "nos hallamos ante un asesino serial, caracterizado por la investigación criminológica como depredador letal". Insisten en sus informes en "que hay suficientes pruebas que indican la presencia del móvil homicida en los diferentes sucesos relacionados con las testigos que hemos entrevistado".

Además, consideran que "los eventos investigados adquieren la finalidad de homicidios sexuales, donde el fin último es obtener una satisfacción sádica de naturaleza sexual: contemplar la agonía de la víctima causada por la intoxicación de la droga". Para él, lo importante es que la víctima fuera una prostituta y que accediera al uso de la cocaína durante el encuentro, relatan los análisis forenses.

Los informes recogen que las mujeres declararon que les parecía que el acusado no ingería la cocaína, o al menos en modo alguno estaba colocado, "lo que nos informa de que éste pretendía mantener sus facultades mentales intactas para proceder con la intoxicación de las mujeres y experimentar en plenitud el resultado de esta acción".

Con todas las víctimas trató de ejercer presión de una forma u otra para controlar la situación y conseguir intoxicarlas, "generalmente insistiendo en que consuman la cocaína e indignándose cuando no consumen como a él le gustaría por haber sido engañado".

"Madre coraje"

La Fiscalía puso en valor ante el jurado el papel de la madre de Marta Calvo para descubrir los crímenes que precedieron al de su hija.

"Estamos todos aquí gracias a una madre coraje a la que le desaparece su hija, que sabe dónde ha desaparecido (porque Marta le envió la dirección por Whatsapp) y que se presenta en el pueblo, llama a la puerta del domicilio y habla con el acusado. Estamos aquí gracias a ella", insistió la fiscal.

La madre de Marta, Marisol Burón, a su llegada a los juzgados este lunes. EFE / BIEL ALIÑO

Y aunque el acusado "desapareció durante veintiún días, los medios de comunicación hicieron una gran labor y difundieron su fotografía. Solo así pudimos saber que había otras víctimas, todas ellas prostitutas que habían sido utilizadas por este señor para hacer una serie de actos de los que ya hablaremos", según la fiscal.

Igualmente, la Fiscalía puso el acento en que "es un traficante, un delincuente con antecedentes. No es una persona que no ha roto un vaso de agua" y que si la madre de Marta no lo localiza "hubiera seguido matando".

La madre de la joven ha conseguido que el Congreso debata aumentar las penas para los asesinos que ocultan el cadáver. Es el primer paso de la llamada ley Marta Calvo, una reforma normativa histórica que inició su camino en abril y que los partidos deberán perfilar a partir de ahora. Es un avance importante porque, sin el cuerpo, pueden reducirse muchísimo las penas incluso en casos de confesión.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, Marisol Burón declaró a los medios que espera que "se haga justicia" con su hija y todas las víctimas, y confía en que Jorge se derrumbe durante el juicio y diga dónde está Marta.

"Pido mucha fuerza a mi hija, y sé que me la está dando, para llegar al final fuerte y le pido al jurado que se ponga en mis zapatos, como madre, que me han quitado a mi hija muy injustamente", sentenció. El juicio sigue este martes con la declaración de unas de las víctimas.

