La supermulta de la DGT que te puede costar 600 € y las otras infracciones que te salen caras

Se acercan fechas señaladas de vacaciones, con ello el calor y la relajación llegaba las carreteras, situaciones que contribuyen a cometer más imprudencias al volante. Y es que la Dirección General de Tráfico pone más de 10.000 multas cada día, unos datos que aumentan considerablemente durante esta estación del año.

El tráfico está cada vez más concurrido, riesgos de fatiga, largas horas al volante, la deshidratación y la cantidad de fiestas veraniegas, acompañadas con alcohol, son circunstancias que hacen que el conductor no esté tan pendiente a la conducción.

Entre las multas de tráfico más comunes destacan las distracciones al volante, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Pero no son las únicas, conducir con chanclas y comer o beber al volante también son imprudencias muy repetidas durante el verano. Por eso, en estas fechas hay que extremar la precacución más que nunca.

Circulación de la A-6 EFE

Tirar colillas

Tirar cigarros por la ventanilla es una acción muy común en verano y es que puede llegar a poner en peligro al resto de conductores, además de provocar graves incendios en las inmediaciones. La multa de esta infracción puede alcanzar los 200 euros y cuatro puntos del carné de conducir.

Conducir con chanclas

Los viajes a las playas y zonas costeras son los más repetidos en estas fechas, y como bien sabemos, los zapatos más cómodos para estos días son las chanclas, pero puede poner en riesgo la seguridad de los conductores. No llevar el pie bien agarrado, puede provocar cualquier resbalón o descuido que descontrole el dominio del pedal.

Otra de las imprudencias que va de la mano de las chanclas, es conducir sin camiseta. Las vueltas de la playa y las altas temperaturas hace que muchos se quiten prendas, pero esto supone una gran distracción al volante, además de que los roces con el cinturón pueden agravar las consecuencias en caso de accidente. Este tipo de infracciones pueden alcanzar multas cercanas a los 80 euros.

Exceso de velocidad

Debido a los largos viajes y al gran número de desplazamientos por carretera, la velocidad juega un papel fundamental en los desplazamientos veraniegos. Y es que, pese a que todos conocemos bien los límites, con el objetivo de llegar antes al lugar de destino, son comunes las circulaciones más rápidas de lo permitido.

El exceso de velocidad, trae de su mano el aumento de accidentes, y no cualquier tipo de accidente, sino los más graves. Cabe destacar que ya de por sí, la velocidad excesiva afecta negativamente en las capacidades de conducción y esto termina provocando en la mayoría de los casos fatales desenlaces. Las multas por superar los límites de velocidad pueden alcanzar hasta los 600 euros.

Quedarse sin gasolina

Quedarse son gasolina es una de las infracciones menos conocidas, y es que apurar el depósito hasta última hora puede hacer que el coche te deje tirado en medio de la carretera. Este tipo de acciones pueden suponer un peligro para las carreteras, sobre todo si el coche se ha detenido en una zona conflictiva. La multa puede alcanzar los 200 euros.

Utilizar teléfonos móviles

Entre las infracciones más comunes, y no solo en verano, está la de utilizar el movil durante la conducción. No te descuides, llevar el dispositivo en las piernas o en la mano aunque no se use también puede acarrear graves consecuencias. Este tipo de acciones puede alcanzar una multa de 200 euros y hasta tres puntos menos.

Distracciones al volante

Los viajes en familia y con amigos son la clave de las distracciones en verano. Estos viajes mayoritariamente de larga duración suelen ser en compañía de otras personas y las distracciones que ellas conllevan. Sin embargo otros factores como la radio también pueden terminar provocando distracciones al conductor.

Aparcar en aceras

Los atascos y la gran cantidad de turistas en zonas costeras hace que los aparcamientos se abarroten y que muchos conductores dejen el coche en cualquier acera o zona peatonale. Las multas por estacionar en lugares prohibidos pueden acarrear una multa de 200 euros.

Comer o beber al volante

Consumir alimentos y/o bebida puede reducir la capacidad de concentración al volante, poniendo en riesgo la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía. La sanción puede alcanzar los 200 euros y la retirada de dos puntos.

Por otra parte, no llevar el cinturón abrochado implica una sanción de 200 euros y hasta tres puntos menos.

Consumo alcohol

Las fiestas veraniegas, festivales y las excursiones al pueblo también llegan junto a esta estación del año. De la mano de las fiestas llegan la mayoría de las ocasiones los consumos excesivos de alcohol, que pueden terminar siendo muy perjudiciales si se decide coger el coche bajo sus efectos. Consumir tras haber ingerido alcohol puede terminar suponiendo multas cuantiosas y, en muchos casos, accidentes fatales.

